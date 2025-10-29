eDoklady mají zase výpadek. Problémy hlásí i cloud od Microsoftu
Systém Národní identitní autority (NIA), který zajišťuje ověřování totožnosti občanů například pro eDoklady či přístup do Portálu občana, je od středečního poledne mimo provoz. Podle Digitální a informační agentury (DIA), která systém spravuje, se technici snaží chybu odstranit, ale návrat k plné funkčnosti zatím nemá stanovený termín.
„Nadále intenzivně pracujeme na opravě problému, který trvající nedostupnost zapříčinil,“ uvedla DIA na síti X. Podle mluvčího Jakuba Palaty nevznikl problém přímo v systému NIA, ale při předávání dat mezi dvěma jinými systémy.
„Všechny využívají NIA pro ověřování. Tentokrát ale vznikl problém, při kterém byl zahlcen zprostředkovatel, tedy NIA,“ vysvětlil Palata. Agentura se o potížích dozvěděla krátce před 13. hodinou.
Výpadek postihl i Microsoft Azure
Kromě NIA je nedostupný i Portál dopravy. Ministerstvo dopravy uvedlo, že kromě výpadku českého systému má celosvětový problém i služba Microsoft Azure, na níž je portál technicky postaven. „Délka výpadku bude záviset na rychlosti odstranění příčin ze strany dodavatele,“ oznámilo ministerstvo po 19. hodině.
„V tuto chvíli předpokládáme úplné odstranění problému během následujících čtyř hodin, jakmile dokončíme obnovu uzlů. To znamená, že očekáváme obnovení do 23:20 světového času dne 29. října 2025 (30. října 0:20 SEČ),“ upřesnila společnost. Podle Microsoftu výpadek způsobila změna konfigurace infrastruktury Azure. Oprava spočívá v návratu k poslední známé funkční konfiguraci.
Systém NIA měl technické problémy i během letošních parlamentních voleb, kdy kvůli přetížení nebylo možné aktualizovat eDoklady a občané se jimi nemohli prokazovat ve volebních místnostech. Výpadek tehdy vedl k odvolání ředitele DIA Martina Mesršmída, kterého minulý týden nahradil jeho dosavadní zástupce Petr Kuchař.
Kolaps eDokladů má dohru. Šéf agentury končí a vláda chce odpovědi
Národní identitní autorita slouží k bezpečnému ověřování totožnosti občanů při online komunikaci se státem. Takzvané NIA ID využívá dvoufaktorové přihlášení – kombinaci uživatelského jména, hesla a jednorázového SMS kódu. Systém je klíčový pro fungování portálů, jako jsou eDoklady, Portál občana nebo datové schránky.
