eDoklady mají zase výpadek. Problémy hlásí i cloud od Microsoftu

eDoklady mají zase výpadek. Problémy hlásí i cloud od Microsoftu

Start aplikace eDoklady provázejí problémy s ověřením identity
Systém Národní identitní autority (NIA), který zajišťuje ověřování totožnosti občanů například pro eDoklady či přístup do Portálu občana, je od středečního poledne mimo provoz. Podle Digitální a informační agentury (DIA), která systém spravuje, se technici snaží chybu odstranit, ale návrat k plné funkčnosti zatím nemá stanovený termín.

„Nadále intenzivně pracujeme na opravě problému, který trvající nedostupnost zapříčinil,“ uvedla DIA na síti X. Podle mluvčího Jakuba Palaty nevznikl problém přímo v systému NIA, ale při předávání dat mezi dvěma jinými systémy.

„Všechny využívají NIA pro ověřování. Tentokrát ale vznikl problém, při kterém byl zahlcen zprostředkovatel, tedy NIA,“ vysvětlil Palata. Agentura se o potížích dozvěděla krátce před 13. hodinou.

Výpadek postihl i Microsoft Azure

Kromě NIA je nedostupný i Portál dopravy. Ministerstvo dopravy uvedlo, že kromě výpadku českého systému má celosvětový problém i služba Microsoft Azure, na níž je portál technicky postaven. „Délka výpadku bude záviset na rychlosti odstranění příčin ze strany dodavatele,“ oznámilo ministerstvo po 19. hodině.

„V tuto chvíli předpokládáme úplné odstranění problému během následujících čtyř hodin, jakmile dokončíme obnovu uzlů. To znamená, že očekáváme obnovení do 23:20 světového času dne 29. října 2025 (30. října 0:20 SEČ),“ upřesnila společnost. Podle Microsoftu výpadek způsobila změna konfigurace infrastruktury Azure. Oprava spočívá v návratu k poslední známé funkční konfiguraci.

Systém NIA měl technické problémy i během letošních parlamentních voleb, kdy kvůli přetížení nebylo možné aktualizovat eDoklady a občané se jimi nemohli prokazovat ve volebních místnostech. Výpadek tehdy vedl k odvolání ředitele DIA Martina Mesršmída, kterého minulý týden nahradil jeho dosavadní zástupce Petr Kuchař.

Národní identitní autorita slouží k bezpečnému ověřování totožnosti občanů při online komunikaci se státem. Takzvané NIA ID využívá dvoufaktorové přihlášení – kombinaci uživatelského jména, hesla a jednorázového SMS kódu. Systém je klíčový pro fungování portálů, jako jsou eDoklady, Portál občana nebo datové schránky.

Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to není, jasný pane! V naší i zahraniční politice se rozmohl takový nešvar. Hlasatelé rasistických názorů odmítají, že by snad byli rasisty. Veřejnost a tradiční strany by se však neměly jejich vysvětlováním nechat obalamutit, ale trvat na tom, aby krajní pravice zůstala tam, kde je její místo. Na okraji politického spektra.

S celosvětovým růstem popularity krajní pravice prakticky není týden, aby nedošlo k nějakému ošklivému politickému excesu, ve kterém hraje roli nenávist nebo rasismus. Téměř každá země má nějakého zástupce, který si postavil politickou živnost právě na tomto půdorysu. A docela se jim daří, jako v třeba v Británii Reform UK Nigela Farage nebo v Nizozemsku Straně pro svobodu Geerta Wilderse.

My si tohoto toxického fenoménu aktuálně „užíváme“ plnými doušky kvůli Filipu Turkovi. A nutno dodat, že při pohledu na jeho výroky a facebookové příspěvky nemá alespoň v Evropě jeho případ obdoby. Oproti Turkovi působí Farage s Wildersem jako učitelé z nedělní školy. Nikdo s takto odpudivou rétorikou a sklony k veřejnému hajlování, div si rameno nevykloubí, by nemohl v západním světě ani pomyslet na místo šéfa diplomacie.

Zajímavé však je, že všude po Evropě se všichni krajně-pravicoví lídři brání tomu, že by snad byli rasisté. Turek o tom nechce ani slyšet, Tomio Okamura nechápe, proč má být souzen za plakát, který zcela bez okolků vyvolává strach a nenávist vůči lidem s tmavou pletí.

Jak poznat rasistu?

Názorným příkladem je aktuální kauza z Británie. Poslankyně za Farageovu populistickou formaci Reform UK Sarah Pochinová si v rádiu postěžovala, že příliš mnoho reklam zobrazuje lidi s jinou než bílou barvou pleti – třeba černochy nebo Asiaty. Následovala pochopitelně vlna kritiky a nařčení z rasismu, čemuž se poslankyně vehementně brání. Na její obranu přispěchal i Farage s tím, že tato slova byla sice nepěkná, ale určitě nebyla myšlena zle.

Jak ale mohou být taková slova myšlena jinak než zle? Paní Pochinová se evidentně nemůže srovnat s pohledem na lidi jiné barvy pleti. Přeje si, aby reklamy byly zase krásně bílé jak Vánoce Josefa Lady. A vzhledem k tomu, jaký je program její strany, která hází všechny problémy země na imigranty, si nejspíš přeje nejenom bílé reklamy, ale i co nejbělejší Británii.

Abychom si shrnuli profil populisticko-nacionalistického politika. Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to samozřejmě není.

Rozdíly mezi seriózním politikem a rasistickým populistou jsou přitom docela jasné. Co dělá seriózní politik, když tvoří imigrační politiku? V první řadě má motivaci pomáhat, imigrant pro něj nepředstavuje zlo a potenciální problém. Je si ale vědom i limitů. Pak tedy zkoumá, kolik příchozích jsou instituce jeho státu schopné obsloužit, co zvládne státní rozpočet, jestli je dostatek míst ve školách, ve zdravotnictví, zda je dostatek pracovních míst. Poté udělá informované rozhodnutí, bez zbytečných emocí, avšak na základě dat a poučených diskusí. Problematiku zkoumá v kontextu, neomezuje se jen na migrační politiku.

Co naopak seriózní politik nedělá? Nestěžuje si na černochy v reklamách, netiskne plakáty černochů s nožem v ruce, nesvaluje vinu za všechny problémy na imigranty (ví, že to není pravda). Nepíše na facebook nic o pálení skupin obyvatelstva nebo názorových oponentů. Nehajluje.

Krajní pravice patří na okraj

Pane Turku, pane Okamuro, nemá smysl se hájit, že nejste rasisti. Ať už se nazýváte jakkoliv, vaše činy mluví za vás. Vaši příznivci si vás vybrali právě proto, že takové názory zastáváte a že se takto vyjadřujete. Toto nedůstojné divadlo a vysvětlování, že to nemá s rasismem nic společného, je namířeno vůči širší veřejnosti, aby vám povolila přístup k lukrativním místům.

Doba se mění. Ještě v nedávné minulosti byli lidé s rasistickými názory, nedej Bože příznivci Adolfa Hitlera, na okraji společenského dění. Dnes usilují o místa ve vládě. Veřejnost povolila a tradiční politické strany dokonce mění programy a rétoriku, aby se této změně přizpůsobily a možná se na ní taky trochu svezly. To je špatně a nefunguje to.

Mezi krajní pravicí a zbytkem politického spektra by měl nadále zůstat hluboký příkop. Čím víc tolerujeme rasismus, tím méně civilizovaná společnost jsme.

Falešné účtenky za milion dolarů. Firmy čelí podvodníkům z řad vlastních zaměstnanců

Falešné účtenky za milion dolarů. Firmy čelí podvodníkům z řad vlastních zaměstnanců
Umělá inteligence (AI) se stala novou zbraní firemních podvodníků. Stále více zaměstnanců ji využívá k vytváření falešných účtenek a faktur, které vypadají natolik realisticky, že je často neodhalí ani zkušené oko účetních kontrolorů. Firmy tak vstupují do nové éry, v níž AI bojuje proti AI.

Falešné účtenky během několika vteřin

Zatímco dříve bylo padělání účtenek doménou grafiků ovládajících Photoshop, dnes k tomu stačí několik sekund a pár slov v textovém příkazu. Generativní modely od OpenAI nebo Googlu dokážou během okamžiku vytvořit naprosto věrohodný snímek účtenky – se zmačkaným papírem, mastnými skvrnami i přesným rozpisem položek, píše deník Financial Times.

Podle společnosti AppZen tvořily účtenky vytvořené umělou inteligencí v září 2025 14 procent všech podvodných dokumentů, zatímco o rok dříve byl jejich podíl nulový.
Fintechová platforma Ramp za tři měsíce odhalila falešné faktury v hodnotě přes milion dolarů.

Nevěřte vlastním očím

„Tyto účtenky jsou tak dokonalé, že našim zákazníkům říkáme: Nevěřte vlastním očím,ʼ“ uvedl pro Financial Times Chris Juneau, viceprezident společnosti SAP Concur. Podle něj prudký nárůst padělků nastal po uvedení modelu GPT-4o, který umožňuje pokročilé generování realistických obrázků. OpenAI sice tvrdí, že generované snímky označuje digitálními metadaty, ta však lze snadno odstranit – například prostým pořízením screenshotu.

Firmy nasazují vlastní „obrannou AI“

Společnosti proto nasazují vlastní algoritmy, které kontrolují nejen obraz samotné účtenky, ale i její kontext – čas transakce, četnost výdajů u jednoho obchodníka či nesrovnalosti v částkách. „Technologie dokáže odhalit detaily, které by lidský auditor přehlédl,“ říká Calvin Lee z fintechu Ramp.

Výzkum společnosti SAP z července ukázal, že 70 procent finančních ředitelů věří, že se jejich zaměstnanci o podobný podvod s pomocí AI už pokusili. Každý desátý je přesvědčen, že k němu ve firmě skutečně došlo.

Podle Masona Wildera z Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE) dnes podvodníci nemusejí mít žádné speciální schopnosti. „Kdokoliv může spáchat tento typ podvodu bez jakýchkoli technických dovedností. Před pěti lety byste potřebovali Photoshop, dnes stačí krátký prompt,“ říká Wilder.

Firmy se tak ocitají v novém typu technologického závodu. Zatímco zaměstnanci využívají umělou inteligenci k maskování výdajů, jejich zaměstnavatelé spoléhají na stejnou technologii, aby je odhalili dřív, než dopady pocítí rozpočty.

