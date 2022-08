Gigantický Airbus 380 chybí. Hodí se nejenom Emirates, potřebují ho i evropská letiště

Společnost Emirates, která nakoupila nejvíce Airbusů A380, nadále u evropského výrobce letadel lobuje za nový model největšího dopravního letadla. A podle jejího šéfa začíná Airbus jejich prosby brát vážně.

Airbus A380, přezdívaný superjumbo, byl do provozu uveden v roce 2007 v barvách Singapore Airlines. Singapurské aerolinky se nakonec s 24 stroji staly provozovatelem druhé největší flotily A380 na světě. Tou největší disponují Emirates, nakoupily jich více než pětkrát tolik než zmiňované Singapore Airlines, téměř polovinu ze všech kdy vyrobených „třistaosmdesátek“.

Tim Clark, prezident Emirates Airlines, věří, že Airbus by měl nahradit A380 novějším, úspornějším modelem. Domnívá se, že Airbus i Boeing dělají chybu, když se nesnaží přijít s dalším superjumbem. Jeho letecká společnost objednala 123 letounů A380. V provozu jich je aktuálně okolo 80, ne všechny se totiž už vrátily z vynucených covidových prázdnin.

V roce 2018 ale Airbus oznámil, že výrobu obřích strojů zastaví. Poslední letoun pak dodal na konci loňského roku. Komu jinému než společnosti Emirates.

Největší Airbus je třeba

Aktuálně jsou největšími nabízenými modely dopravních letounů Airbus A350-1000 a Boeing 777-9, které v základní konfiguraci pojmou okolo 400 cestujících. Zatímco Airbus A350-1000 se již zákazníkům několik let dodává, výroba Boeingu nabírá zpoždění. Podle nynějších předpokladů tovární pásy opustí až v roce 2025. Kapacita těchto „velikánů“ je navíc mnohem nižší. Airbus A380 v barvách Emirates, v závislosti na konfiguraci, dokáže přepravit 484 až 615 lidí.

„Matematika vám říká, že potřebujete větší, mnohem větší stroj, než v tuto chvíli dostáváme,“ uved Clark televizní stanici CNN s tím, že zastavení výroby letounu Airbus A380 byla chyba.

Šéf dubajských aerolinek se ale nevzdává. „Mluvil jsem o tom s Airbusem více než jednou,“ dodal Clark pro CNN s tím, že tuto záležitost začínají brát vážněji. A jak by modernější Airbus podle něj měl ideálně vypadat? Měl by mít nové motory, kompozitní materiály, menší ocasní ploutev, vylepšená křídla a mnohem nižší spotřebu paliva.

Americké aerolinky obří letadlo nepotřebují

Ne všechny aerolinky jsou ale schopny naplňovat kapacity obřích Airbusů. Ty dávají smysl pouze přepravcům, jako jsou aerolinky ze zemí Perského zálivu nebo z Evropy. Neplatí to například pro americké letecké společnosti.

Navíc v postcovidové době začala řada letišť narážet na kapacitní problémy. Například londýnské Heathrow již roky řeší, zda bude moci postavit další ranvej, v Amsterdamu v rámci boje s hlukem a znečištěním vláda od příštího podzimu drasticky sníží počet povolených příletů a odletů.

Tudíž přílet letadla s pětisty cestujícími je pořád pouze jeden přílet, velká letadla pak dávají smysl.

Letoun vyrobený jako náhrada za Airbus A380 by byl přínosem pro letecké společnosti, jako je British Airways, létající z Heathrow. Dopravci jako australský Qantas s neobvykle vysokým počtem dálkových letů do vytížených letištních přístavů ve Spojených státech, Evropě a Asii také takové vysokokapacitní tryskáče potřebují.

