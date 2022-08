Letenky jsou skoro jednou tak dražší. Zlevňovat by mohly začít na podzim

Doba ultralevných letenek je pryč. Meziročně letenky v Česku zdražují o zhruba 40 procent, v porovnání s dobou před pandemií jsou výše o bezmála 30 procent.

Důvodů cenového nárůstu je několik. Zaprvé, lidé jsou lační po cestování, protože dva roky kvůli zmíněné pandemii si příliš turistiky neužili, hlavně ne té dálkové. Navíc podstatná část veřejnosti má z doby pandemie polštář úspor, který teď může využít i na nákup letenek. Vysoká poptávka lidí po letenkách, který v řadě případů předčí předpandemickou sháňku, umožňuje dopravcům a prodejcům navyšovat si marže zvýšením prodejních cen.

Zároveň, a to je další důvod zdražování, se ovšem ve zdražování letenek promítá růst nákladů aerolinek. Kvůli pandemii a válce na Ukrajině vzrostla cena paliv, včetně leteckého paliva. Během pandemie aerolinky i letiště také přicházely o personál, který nyní musí lákat zpět. Případně získávat a zaškolovat úplně nové lidi. To si žádá atraktivní mzdovou politiku a další výdaje. I ty pak navyšují náklady, tedy i cenu letenek. Z důvodu války na Ukrajině a souvisejících sankcí musí letečtí dopravci také oblétávat Rusko, což prodražuje specificky lety do řady asijských destinací.

Zmírnění letenek by se mohlo dostavit v příštích měsících

V nejbližších měsících by se mohlo dostavit mírné zlevnění letenek v souvislosti s koncem hlavní turistické sezóny. Také nyní klesá cena ropy, ovšem to se v cenách letenek projeví až s odstupem, neboť letecké palivo se pochopitelně kupuje dopředu. Takže zlevnění ropy se hned nepromítne.

Ropa přitom může opět dramaticky zdražit, a to ještě letos. Problémy s personálem se také nevyřeší hned, spíše jen budou postupně zmírňovat. Nutnost oblétávat Rusko letos přetrvá, a zřejmě i v příštím roce. Takže výraznější zlevnění letenek by v příštím roce mohl způsobit snad jedině dramatický propad poptávky. Ten nelze vyloučit.

Lidé u nás i v zahraničí kvůli inflaci budou muset v roce 2023 na výdajích za dovolené daleko více šetřit než letos. Navíc již nebudou tak hladoví po létání jako letos, kdy si cestování mohli po letech pandemie poprvé zase celkem dosyta užít - a mnozí se nabažili i na rok či dva dopředu.

Pokud tedy nedojde k dramatickému zhoršení průběhu války na Ukrajině a jejích ekonomických dopadů lze za předpokladu silného propadu poptávky v příštím roce čekat v nadcházejících měsících a pak v roce 2023 postupnou stabilizaci cen letenek a případně určitý pokles cen v porovnání s letoškem, maximálně však o 15 procent. Doba ultralevných letenek je tedy proto opravdu pryč.

