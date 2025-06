Ředitel ČT nebyl zvolen ani v třetím kole. Radní na týden volbu přerušili

Rada České televize dnes nezvolila nového generálního ředitele, volbu na týden přerušila. Ani jeden z finalistů nezískal ve třech volebních kolech nejméně deset hlasů potřebných ke zvolení. Ve druhém a třetím kole volby se radní rozhodovali mezi programovým ředitelem Milanem Fridrichem a obchodním ředitelem Hynkem Chudárkem, kteří střídavě dostali osm a devět hlasů. Vpodvečer rada ČT volbu generálního ředitele přerušila do příští středy 25. června. Příští týden budou radní opět hlasovat pouze o těchto dvou kandidátech.

Už v prvním kole volby skončili bývalý šéf ostravského studia ČT Miroslav Karas a výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský, kteří nedostali ani jeden hlas, a předsedkyně dozorčí rady CNC Libuše Šmuclerová s jedním hlasem.

„Dnešní průběh volby ukázal, že radní nechtějí změnu. Rada je evidentně rozdělená, jedna skupina radních preferuje proud vedený Chudárkem a druhá Fridrichem. Nyní nás čeká týden vyjednávání a lobbistických tlaků,“ řekl ČTK mediální expert ze serveru Médiář Jan Potůček.

Lepší kontrola financí, nezávislé zprávy. Co nabízejí uchazeči o post šéfa ČT? Zprávy z firem Pětice finalistů bude své projekty prezentovat před Radou ČT ve středu 18. června. Pak bude následovat volba generálního ředitele. Vítěz musí získat hlas od nejméně deseti ze 17 radních. ČTK Přečíst článek

Kandidáti před volbou představili radním své projekty rozvoje televize v příštích letech a odpovídali na jejich dotazy. Trvalo to 7,5 hodiny. Všechny kandidátské projekty jsou dostupné na internetu. Pokud by ve volbě dnes ve třech kolech nikdo neuspěl, bude se opakovat na příštím zasedání rady. Rada musí nového ředitele zvolit do tří měsíců.

Před volbou kandidáti představili radním během 7,5 hodiny své projekty rozvoje televize v příštích letech a odpovídali na dotazy. Všechny kandidátské projekty jsou na internetu. Do výběrového řízení přišlo celkem 21 přihlášek, jednoho kandidáta radní vyřadili, neboť nedosáhl požadovaného vzdělání. Následně minulý týden vybrali pět finalistů.

Výběrové řízení na generálního ředitele ČT rada vypsala poté, co na začátku května odvolala po roce a sedmi měsících ve funkci Jana Součka. Podle zdůvodnění radních se dopustil několika porušení zákona o České televizi. Souček v roce 2023 ve výběru porazil nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka.