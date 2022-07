Deset miliard eur. Tolik Francouzi zaplatí za zestátnění svého ČEZ. Vydělají na tom i Češi

Dosavadní držitelé akcií energetického gigantu EDF na plánu francouzské vlády zestátnit podnik vydělali 53 procenta. Nechybí mezi nimi populární český investor Michal Semotan z J&T.

Francouzská vláda nabízí za odkup zbývajícího 16procentního podílu v energetické společnosti EDF 12 eur za akcii, oznámilo francouzské ministerstvo financí. Ve srovnání s cenou z 5. července, tedy dnem před oznámením vlády, že plánuje opětovné zestátnění firmy, to představuje prémii asi 53 procent. Odkup celého podílu tak vládu vyjde na 9,7 miliardy eur (237,7 miliardy korun). Na francouzském tahu tak vydělá například populární český investor Michal Semotan z J&T, který transakci popsal na Twitteru.

EDF je jednou z největších energetických společností v Evropě. Je také centrem francouzské jaderné strategie, na kterou vláda spoléhá, že zmírní dopady prudkého růstu cen energií, který ještě zhoršila válka na Ukrajině. Vláda přišla s plánem na úplné zestátnění EDF téměř 20 let poté, co byla firma s velkou slávou uvedena na burzu.

Inspirace pro ČEZ?

EDF je silně zadlužená, bojuje s výpadky svých stárnoucích jaderných elektráren a stavba nových reaktorů má zpoždění a prodražuje se. Nese také hlavní tíhu vládních opatření, která mají chránit domácnosti před rostoucími náklady na energie.

Francouzská vláda na začátku července oznámila, že plánuje EDF opět zestátnit, aby získala větší kontrolu nad reorganizací zadlužené skupiny v době, kdy se Evropa potýká s energetickou krizí. Firma také nyní hledá nového ředitele. Současný ředitel, 67letý Jean-Bernard Lévy, stojí v čele firmy od roku 2014 a skončit má do března příštího roku. Úkolem nového šéfa bude reorganizace a modernizace firmy a výstavba nových jaderných reaktorů.

Vývoj ceny akcií EDF je zajímavý i pro české investory, kteří vlastní akcie české polostátní energetické společnosti ČEZ. Vláda v Praze minulý měsíc oznámila, že zvažuje rozdělení firmy na soukromou a státní část, zatím ale neuvedla, za jakých finančních podmínek by k takovému kroku přistoupila.

