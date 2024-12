Francouzi připojili k síti nový jaderný reaktor. První po 25 letech

Ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville připojili k síti nový reaktor. Jeho budování doprovázelo zpoždění a navyšování rozpočtu na výstavbu. Krok přivítal jako velkou událost pro Francii prezident Emmanuel Macron, uvedla agentura AFP. Ve Francii připojili k síti nový jaderný reaktor po 25 letech.

Reaktor ve Flamanville je nového typu EPR (European Pressurized Reactor). Ve světě stojí jen další tři reaktory tohoto typu - jeden ve Finsku a dva v Číně. Jeho výkon je 1600 megawattů.

„Týmy EDF v 11:48 poprvé připojily k národní elektrické síti reaktor EPR ve Flamanville,“ uvedla státní energetická společnost EDF. Pod ní projekt přešel v roce 2018, kdy pohltila odvětví jaderných reaktorů společnosti Areva, která se před tím dostala do finančních obtížích.

Velká událost

„Pro naši zemi je to velká událost,“ uvedl prezident Macron. Ten v roce 2022 oznámil záměr šesti nových jadernách reaktorů. „Obnovit průmyslový sektor pro výrobu nízkoemisní energie, to je ekologie ve francouzském podání. Posiluje naši konkurenceschopnost a chrání klima,“ uvedl Macron.

EDF ve svém prohlášení uvádí, že spouštění nového reaktoru je pomalá a komplikovaná záležitost. Naposledy Francie připojila k síti nový reaktor v roce 1999. Nový blok v elektrárně Flamanville by se měl dostat na 100 procent výkonu do léta příštího roku.

Nový blok v jaderné elektrárně Flamanville, kde stojí další dva reaktory, začal fungovat s dvanáctiletým zpožděním ve srovnání s původním kalendářem. Náklady na výstavbu dosáhly podle zprávy z roku 2020 francouzského účetního dvora 19 miliard eur včetně výdajů na financování stavby. Původně měla výstavba reaktoru stát 3,3 miliardy eur.

