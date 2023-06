Ceny energií zamávaly s výsledky innogy. Tržby vystřelily, zisk se propadl

Energetické skupině innogy loni v Česku klesl čistý zisk téměř o 70 procent na 551 milionů korun. Tržby naopak meziročně dvojnásobně stouply na 67,68 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin, na kterou upozornil server Ekonomický deník. Loňský hospodářský výsledek skupiny byl ovlivněn zejména výrazně horším výsledkem hospodaření společnosti innogy Energie, která je dodavatelem zemního plynu a elektřiny.

Zisk skupiny innogy před zdaněním loni činil 643 milionů korun. O rok dříve to bylo 2,21 miliardy korun. Provozní výsledek stoupl z 2,93 miliardy korun v roce 2021 téměř na 3,35 miliardy korun v loňském roce.

"Celou energetickou branži a samozřejmě všechny koncové zákazníky zasáhl v průběhu loňského roku nebývalý nárůst cen energií," uvedl ve výroční zprávě předseda představenstva Tomáš Varcop. Loňský rok byl podle jeho hodnocení naprosto mimořádný a turbulentní.

Innogy Energie si pohoršila o 90 procent

Na loňském hospodářském výsledku skupiny se výrazně projevily horší výsledky prodejce energií innogy Energie z důvodu zajištění cizí měny pro nákup zemního plynu a elektrické energie. Společnost innogy Energie vykázala za loňský rok pokles čistého zisku na 141 milionů korun, což představovalo meziroční pokles o 89 procent.

Příčinou zhoršených výsledků bylo byl zejména prudký nárůst nákupních cen energetických komodit a vysoká proměnlivost cen v průběhu roku, krácení dodávek plynu z Ruska a výrazné změny devizového kurzu české měny, uvádí se ve výroční zprávě společnosti Innogy Energie.

Šetřili hlavně velkoodběratelé

Objem prodeje zemního plynu koncovým zákazníkům loni meziročně klesl o čtvrtinu na 22,6 terawatthodiny (TWh). "Na poklesu se nejvíce podílela kategorie Velkoodběratelé z důvodu výrazné redukce spotřeby významného zákazníka a snižováním spotřeb v souvislosti s úspornými opatřeními," uvádí firma ve výroční zprávě. Prodej elektřiny vzrostl ze čtyř TWh v roce 2021 na loňských pět TWh.

Podnikání skupiny innogy se soustřeďuje na dodávky zemního plynu, elektřiny a tepla zákazníkům, kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v teplárenských provozech. Skupinu innogy v ČR, která zaměstnává 1400 lidí, tvoří aktuálně mimo jiné společnosti innogy Energie, innogy Zákaznické služby, innogy Energo a řídicí společnost innogy Česká republika. Majitelem skupiny innogy v ČR je od října 2020 maďarská energetická skupina MVM.

