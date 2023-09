ČEZ zlevní. Cena má jít dolu u ceníků elektřiny a plynu s fixací

Energetická společnost ČEZ od poloviny září zlevní ceníky energií s fixací. Cena elektřiny s jednoročním závazkem bude o více než pětinu nižší než stanovené vládní stropy.

Plyn s roční fixací pak bude pod hodnotou cenových stropů o čtvrtinu. ČEZ zároveň zlevní ceníky dvouletých a tříletých produktů. Nabídka platí pro všechny zákazníky, kromě těch s aktuálně platnou fixací. Informovala o tom společnost ČEZ Prodej. Ceny energií postupně snižují i ostatní dodavatelé v Česku. U ČEZ má aktuálně fixaci přes milion lidí u elektřiny a 300 tisíc u plynu. Celkem elektřinu od firmy odebírá 2,7 milionu odběratelů a plyn asi 600 tisíc míst.

Kvůli růstu cen na velkoobchodních burzách česká vláda pro letošní rok stanovila cenové stropy na 5000 korun za jednu megawatthodinu elektřiny bez DPH a 2500 korun za jednu megawatthodinu plynu. Na úplném začátku roku dodavatelé zpravidla nabízeli tyto ceny, během roku, po zlevnění energií na burze, ale začali postupně přicházet s novými výhodnějšími produkty.

Jan Szabó ze společnosti bezDodavatele řekl, že aktuální ceny energií od dodavatelů jsou stále výrazně nad cenami spotovými. Megawatthodina elektřiny nyní na burze vyjde na 140 eur (3374 korun), megawatthodina plynu pak kolem 57 eur (1373 korun). Ještě loni v prosinci stála elektřina 375 eur (asi 9037 korun) za megawatthodinu a plyn 156 eur (3976 korun) za megawatthodinu. I přes letošní zlevnění jsou však elektřina i plyn o více než polovinu dražší než před vypuknutím energetické krize, upozornil Szabó.

Polostátní ČEZ od půlky září zavede nový roční on-line tarif na elektřinu s cenou 3940 korun za megawatthodinu bez DPH u nejběžnější distribuční sazby D02d. Roční fixace plynu vyjde s novou cenou na 1850 korun za megawatthodinu bez DPH. Podobu úpravy víceletých fixací zatím podnik neoznámil. Nové ceníky chce společnost zveřejnit 15. září.

„Na začátku roku jsme slíbili, že pokud to bude alespoň trochu možné, tak budeme pravidelně naše ceníky snižovat. Už počtvrté tak jdeme letos s cenami dolů. V polovině září zlevníme naše jednoleté, dvouleté i tříleté fixace,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Ceník tříletého produktu u elektřiny snížíme přibližně k hodnotě 3500 korun za megawatthodinu,“ uvedl.

Podle něj v posledních týdnech roste zájem o tarify s víceletou fixací. U nových smluv na elektřinu nyní podle něj fixace tvoří podíl 40 procent, u plynu je to pak 60 procent. Ještě v květnu měly podle ČEZ přitom fixované smlouvy u elektřiny pouze pětinový a u plynu třetinový podíl. „Důvodem pro aktuální růst obliby fixací je vedle zastavení poklesu velkoobchodních cen také blížící se topná sezona a předpokládané ukončení platnosti vládních stropů,“ dodal Kadlec.

Ceny energií během roku postupně snižují ostatní dodavatelé. Třeba E.ON od září snížil pro 140 tisíc klientů bez fixace ceny plynu, bude ho dodávat za částku o čtvrtinu nižší než je cenový strop. Společnost innogy od října sníží 310 tisíc zákazníků cenu plynu na úroveň 18 procent pod cenovým stropem. Moravské naftové doly (MND) už v minulých dnech snížily cenu plynu u fixovaných produktů proti cenovému stropu o 36 procent a u elektřiny o 24 procent. Od září zlevnila energie více než 700 tisíc klientů také Pražská energetika, a to elektřinu o 20 procent a plyn o 30 procent.

Podle analytiků budou ceny energií pro odběratele v příštích týdnech zřejmě dál klesat. Výraznější vliv by na to zatím neměly mít ani současné výkyvy na velkoobchodním trhu, především velcí dodavatelé totiž tvoří ceny podle dlouhodobého vývoje na trhu, který je od začátku roku příznivý, uvedli nedávno analytici.