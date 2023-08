V Česku je třeba dostavět až čtyři další jaderné bloky, uvedl Tomáš Pleskač ze skupiny ČEZ

K pokrytí spotřeby elektřiny v Česku je do budoucna potřeba dostavět až čtyři další bloky jaderných elektráren. Deníku E15 to řekl ředitel divize nová energetika energetické firmy ČEZ Tomáš Pleskač. Zatím se plánuje dostavba jednoho bloku v elektrárně v Dukovanech na Třebíčsku. Má být dokončen do roku 2036 a podle dřívějších informací zástupců vlády i ČEZ má nový reaktor stát asi 160 miliard korun.

O stavbu bloku v Dukovanech se ucházejí francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse. Firma ČEZ, jejímž většinovým majitelem je stát, vyzvala na jaře všechny tři uchazeče k podání finálních nabídek do poloviny letošního září. „Všem uchazečům říkáme, že pravděpodobnost výstavby čtyř velkých bloků je vysoká. Důvod je jednoduchý: chceme, aby zpracování nezávazné nabídky pro zbylé tři bloky věnovali stejné úsilí jako nabídce k prvnímu bloku,“ řekl E15 Pleskač.

„Klademe důraz na to, abychom je ujistili, že se nejedná o nevýznamnou, ale naopak seriózní část tendru, a že o finálním počtu bloků se rozhodne poté, co bude schválena Státní energetická koncepce,“ dodal. Předpoklady pro výstavbu čtyř bloků podle něj vycházejí z analýz, které zahrnují celou řadu proměnných a možných scénářů.

Zatím neveřejný aktualizovaný návrh vládního Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který má E15 k dispozici, potvrzuje plány na stavbu čtyř nových jaderných bloků. „Strategickým zadáním v oblasti jaderných zdrojů je minimálně do roku 2047 dokončení výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech a dalších jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany - v závislosti na životnosti současných bloků - a Temelín,“ píše se podle deníku v dokumentu. Předpokládaný termín uvedení do provozu šestého dukovanského reaktoru je podle plánu rok 2046 a u nových temelínských bloků roky 2039 a 2041.

„Hovořit nyní o přesném počtu bloků je předčasné, protože potřebný výkon budou nepochybně pokrývat jak velké reaktory, tak malé a střední. Finální rozhodnutí o výstavbě dalších bloků bude zarámováno do aktualizace Státní energetické koncepce, kterou má vláda projednat do konce roku,“ sdělil deníku mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.

O scénářích budoucnosti české energetiky budou podle informací serveru Deník N jednat ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) a ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Vláda podle serveru vybírá ze dvou variant. První počítá s vybudováním dvou nových jaderných reaktorů a s většími investicemi do obnovitelných zdrojů. Druhý předpokládá výstavbu tří reaktorů a jednoho menšího modulárního jaderného zdroje. Scénáře se připravují mimo jiné pro zmíněný Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který nyní dokončuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Dokument má vláda poslat Evropské komisi.