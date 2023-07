Zuckerberg jde tvrdě proti Muskovi. Spustil novou konkurenci pro Twitter

Americká internetová společnost Meta, která vlastní sociální sítě Facebook a Instagram nově spustila textovou sociální síť Threads, která má konkurovat Twitteru Elona Muska. Šéf firmy Meta Mark Zuckerberg oznámil, že za prvních sedm hodin se do nové sítě zaregistrovalo deset milionů uživatelů.

Threads měl úspěšný start

Uživatele nové platformy uvítal Zuckerberg, jehož první zpráva během pár minut získala několik tisíc „lajků“, což je podle agentury AFP znamením, že nováček na sociálních sítích má za sebou úspěšný start. „Měla by existovat aplikace pro veřejnou diskuzi, která by měla přes miliardu uživatelů. Twitter měl příležitost se jí stát, ale neuspěl. My snad uspějeme.” napsal Zuckerberg na Threads.

Několik minut po spuštění si účty na nové sociální síti založily značky jako HBO a Netflix či celebrity jako Shakira a další známé osobnosti. Je mezi nimi i bývalá provozní ředitelka firmy Meta Sheryl Sandbergová. Aby si Meta vybudovala uživatelskou základnu, oslovuje influencery na sociálních sítích a láká je do nové aplikace. Vybízí je, aby zveřejňovali příspěvky alespoň dvakrát denně, řekl generální ředitel firmy Influential, která se zabývá marketingem influencerů, Ryan Detert. Někteří z influencerů ve svých prvních příspěvcích poděkovali za předčasný přístup do aplikace.

Klon Twitteru

Aplikace je dostupná ve zhruba sto zemích světa, nikoliv ale ve státech Evropské unie kvůli nejasnostem, které se týkají využití osobních údajů. List Wall Street Journal Threads označuje za „klon“ Twitteru, poznamenává, že Meta má stejně jako další technologičtí giganti zkušenosti s kopírováním funkcí konkurenčních platforem. Očekává se, že společnost novou aplikaci postaví na uživatelské základně instagramu, „což je strategický manévr, který může aplikaci pomoci rychle získat popularitu".

Uživatelé ale mohou psát delší zprávy. Jejich maximální délka může být 500 znaků, zatímco na Twitteru je to pro většinu uživatelů 280. Publikovaná videa mohou mít na nové platformě délku až pět minut.

