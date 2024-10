Newstream ocenil inspirativní osobnosti, které mění svět kolem sebe

První ročník ocenění pro inspirativní osobnosti, které svou nezištnou prací ovlivnily životy ostatních, už zná vítěze. Rozhodla o ni odborná porota na základě nominací veřejnosti. Udělena byla i cena veřejnosti a cena partnera JTI.

„Vybírali jsme z opravdu neobyčejných příběhů. Mezi nominovanými se objevili třeba velcí filantropové i korporátní manažeři, kteří mají CSR v popisu své práce, tak i příběhy obyčejných lidí z regionů, kteří svojí komunitní činností mění svět kolem sebe," řekla při předávání ocenění vítězům Tereza Zavadilová, CEO Newstreamu a předsedkyně poroty Impakt Awards.

Fotogalerie z předávání cen IMPAKT Awards. Credit: Lukáš Procházka

Trojice vítězů Impakt Awards

Alexandra Kolenová – přední dětská onkoložka, přednostka Kliniky dětské hematologie a onkologie v Bratislavě.

Ocenění za profesorku Kolenovou, která je na půlroční stáži v cizině, převzala nemocniční kaplanka Ivana Márföldiová, která publiku současně tlumočila i vzkaz od laureátky. Profesorka Kolenová si podle ní svého ocenění nesmírně váží a přeje si, aby i tato cena pomohla do budoucna přinést pozitivní dopad pro zdravotnický personál i nemocné děti a jejich rodiče. „Jako vynikající odbornice, která úžasně posouvá hranice v léčbě i v mnoha dalších oblastech, vždy dokáže najít způsob, jak věci zlepšovat, modernizovat, ať už se to týká materiálního vybavení či samotné vědy. Paní profesorka má skvělé vize, za kterými jde. Věřím tak, že se jí do budoucna podaří mít i vlastní moderní nemocnici, kde by se mohla poskytovat dětem péče na nejvyšší úrovni,“ uvedla nemocniční Márföldiová.

Radka Vernerová – zakladatelka Domu pro Julii

„Vážím si nejen ceny, ale už i té nominace. Vnímám to nejen jako ocenění pro mne, ale pro celý náš tým i pro všechny dárce, kteří nás dlouhodobě podporují. Toto ocenění je ale i pro rodiče za jejich vytrvalou péči o děti a mladé dospělé,“ poznamenala ke svému ocenění Radka Vernerová. Současně dodala, že by pro svou práci potřebovali, aby je systém a legislativa skutečně začali vnímat. „Bylo by opravdu potřeba pojmenovat dětskou paliativní péči. A je také nutné, aby zdravotní pojišťovny začaly tuto péči i hradit, protože i děti v paliativní péči jsou pojištěnci a mají na to právo. Zdravotní pojišťovny ji totiž dnes hradí jen velmi minimálně. Pokud pak máme v ceníku na den pro dítě 1200 korun, což zdaleka nepokrývá náklady, tak si představte, kolik to vychází měsíčně a ročně. Tyto děti přitom nemohou existovat bez další osoby. My proto potřebujeme ke každému dítěti jednu pečovatelku nebo sestru, protože i rodiče doma pečují 24/7, neboť to nejsou děti, které by mohly zůstat chvíli sami. Mají totiž epilepsii, záchvaty nebo plicní ventilaci,“ popsala aktuální situaci Vernerová.

Jejím přáním do budoucna pak je, aby každá rodina, která se rozhodne, že péči o své nemocné dítě zvládne doma, měla podporu od státu a zdravotního systému tak, aby mohli normálně fungovat. „Přáli bychom si, aby mohli chodit do práce oba rodiče a mohli se věnovat i dalším zdravým sourozencům. Je proto potřeba, aby do budoucna měli rodiče kvalitní podporu zejména terénního domácího pečování,“ dodala Vernerová.

Petr Třešňák – zakladatel spolku Děti Úplňku, novinář a otec patnáctileté dívky trpící poruchou autistického spektra, cenu za něj převzal fundraiser spolku Jan Mikula.

„Cenu vnímáme jako určité vyznamenání naší práce, a že ji děláme dobře, protože si toho někdo všiml. Věříme, že nám to také třeba pomůže najít i partnera z firemního prostředí, abychom mohli realizovat dlouhodobé projekty pomoci rodinám,“ poznamenal Mikula. Jde podle něj například o projekty jako je sdílená péče „Homesharing“, což je unikátní projekt z Irska, který nabízí rodinám dětí s těžkým autismem, aby si mohli ti rodiče na chvilku odpočinout. Umožňuje jim odlehčit třeba na jeden den či na víkend, kdy se o jejich dítě může někdo postarat. „Tento projekt jsme před několika lety přivezli do Česka a nyní se Homesharingu věnuje už několik organizací. Letos vzniká i střešní organizace a bude k tomu za měsíc i první konference v České republice,“ popsal Mikula.

Spolek Děti úplňku se dále věnuje i vzdělávání, kdy podle konceptu „Positive behaviour support“ školí profesionály i neformální pečující a podařilo se dostat toto téma i na univerzitní půdu v rámci letního semestru. „Přáli bychom si, aby do deseti let nastal stav, kdy by naše služby už nebyly potřeba, protože by všechny tyto služby nabízel stát. V blízké budoucnosti bychom pak také chtěli zlepšit situaci ohledně přímé právní pomoci rodinám. Řada z nich je perzekuována v rámci státního, školského či zdravotnického systému a nemohou si dovolit právníka. A právě na tento projekt sháníme nyní peníze, které by doplnily dotace,“ odpověděl Mikula na otázku, jaké mají plány do budoucna.

Cena veřejnosti

Jasmína Houdek – zakladatelka a instruktorka Moderní sebeobrany

„Za ocenění vnímám obrovský vděk, protože si uvědomuji sílu naší komunity. To jsou nejen všichni, kdo nás podporují, sledují na sociálních sítích či ti, kdo byli u nás na kurzu. Jsou to i ti, kdo čtou knihy, rozhovory a posílají hlasy do soutěže, protože všichni tito lidé chtějí zastavit násilí. Pro mne to je tak signál toho, že jdu správnou cestou a že mám v tom pokračovat,“ řekla ke svému ocenění Jasmína Houdek a současně slíbila, že i nadále bude prosazovat tyto hodnoty a půjde dál za svým cílem navzdory všem, kteří se jí snaží zastavit.

Na otázku, co dál plánuje pak Houdek zmínila nejen to, že vydali knihu a další připravují, ale i že se jim už podařilo dostat předmět „Moderní sebeobrana“ na vysokou školu (VŠ Ambis), kde to není jen v tělocvičně, ale tématu se věnují i v posluchárně školy. „Natočili jsme také dokument pro Českou televizi, máme knižní rozhovor s Deníkem N, na příští rok chystáme vydání naší druhé knihy o sebeobraně a prevenci násilí, což je nevyčerpatelné téma. Rádi bychom také získali v byznysovém prostředí partnera, abychom opravdu zastavili násilí a zrychlili proces, jak by se mohlo toto téma dostat do všech firem a společností, ale třeba i do sociálních služeb. Chci, aby si důležitost prevence násilí uvědomovali všude,“ shrnula Houdek.

Cena partnera

Lenka Šťastná – zakladatelka Business & Professional Women ČR

„Beru to jako ocenění nejen pro sebe a pro náš tým, ale i pro všechny naše členky, které nás už dvacet let podporují. Naše téma – rovnost platů a rovné příležitosti pro ženy – není totiž pro řadu lidí jednoduché. Zatím v naší společnosti to téma tolik nerezonuje a pokud už zazní, tak často negativně. O to více si vážím toho, že mám kolem sebe tolik lidí, kteří mne a celé naše téma podporují,“ poznamenala Šťastná. Jejím snem do budoucna pak je, aby se změnila situace v Česku právě v oblasti rovných příležitostí, kdy velice zaostáváme za světem, a ještě se to v poslední době ještě zhoršuje.

„Určitě bych tak do budoucna chtěla, aby odměňování pro všechny bylo podle toho, jakou práci, kdo odvádí, a ne podle toho, zda jsou muž či žena a aby tady nebyly platové rozdíly. Stejně tak bych si přála, aby bylo více žen v rozhodovacích pozicích, protože každá žena v takové pozici může pak uplatnit svůj názor a zkušenosti a to je v naší společnosti hodně potřebné,“ zdůraznila Šťastná na závěr.

Ceny byly rozdány na slavnostním galavečeru v pražské galerii Mánes. Ocenění Impakt Awards završilo celodenní program konference Good Company Circle pořádanou společností JTI, která je také partnerem ocenění. Všem oceněním, ale i všem finalistům gratulujeme.

