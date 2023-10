Právníci řeší bezemisní budoucnost budov

Klimatické změny otřásají nejen okolním světem, ale také právními řády. Jedním z příkladů legislativní reakce na klimatické změny je velmi rozsáhlý balíček různých předpisů přijímaný pod taktovkou Evropské unie, souhrnně nazvaný Fit for 55. Jednou z oblastí je také bezemisní budoucnost budov, které se věnuje aktuální díl právního podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners.

Balíček zasahuje do celé řady oblastí a témata, která vše vzájemně propojují, jsou mj. úspory energie, energetická účinnost, snižování spotřeby fosilních paliv a s tím související posílení energetické nezávislosti. Jedním z navržených předpisů v balíčku je i směrnice o energetické náročnosti budov. Jak název napovídá, reviduje problematiku energetické náročnosti staveb. Nové budovy mají být budovami s nulovými emisemi od roku 2028. Stávající budovy mají být transformovány na budovy s nulovými emisemi do roku 2050.

Chystané změny v oblasti požadavků na energetickou náročnost budov rozebírá moderátor Martin Frolík v rozhovoru s dnešním hostem, Monikou Hrabánkovou, advokátní koncipientkou z AK PRK Partners, specializující se mj. na otázky týkající se dopadů ESG regulace na nemovitosti.

V průběhu rozhovoru se odkáže na dva články související s předestřenou problematikou, a sice článek Czech Republic: Revised Energy Performance of Buildings Directive – More Practical EPCs? od Romana Pečenky a Karolíny Křešové a dále článek Dopad Fit for 55 na historické budovy od Kristýny Faltýnkové a Moniky Hrabánkové.

V druhé části podcastu se Kristýna Faltýnková tradičně věnuje novinkám v oblasti legislativy a judikatury. Představí mimo jiné novelu energetického zákona, jejímž hlavním cílem je transpozice směrnice EP o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, či v návaznosti na předchozí díly upozorní na vyhlášení zákona o preventivní restrukturalizaci.

Novinky z judikatury jsou na programu čtyři. Nejprve rozsudek Nejvyššího správního soudu (č. j. 4 As 254/2022-44) o posuzování negativních vlivů na životní prostředí, a následně rozsudek Nejvyššího soudu (sp. zn. 25 Cdo 3108/2021), ve kterém našel rozhřešení dlouholetý spor mezi Tomio Okamurou a týdeníkem Reflex ohledně přezdívky „Pitomio“. Posledními jsou nálezy Ústavního soudu (sp. zn. II. ÚS 1192/22 a Pl. ÚS 31/23) řešící (v pořadí) protiústavní odebrání dítěte z péče pěstounů a zrušení tržního řádu obce Holubice pro rozpor se zákonem.

