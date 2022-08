Inflace ovlivňuje milostný život v USA. Roste napětí, kdo by měl zaplatit účet

Zdražování, které je ve Spojených státech nejvyšší za 40 let, se projevuje i na chování uživatelů online seznamek. Ti se teď totiž daleko více zajímají o příjmy svých potenciálních partnerů, píše agentura Bloomberg.

Ze 3000 uživatelů seznamovací aplikace Hinge téměř 41 procent uvedlo, že se zajímají o „cenu rande” daleko více v porovnání s minulým rokem. „Když za někým jedete autem, nakupujete, jdete se najíst a pak zase cestujete zpátky, může vás jedno rande snadno stát i 100 dolarů (2407 korun),“ říká Emily Derby z Tulsy v Oklahomě, která využívá seznamování online. Náklady na randění se pro ni zvedly dvojnásobně na 400 dolarů (9631 korun) měsíčně, píše agentura Bloomberg.

Není jediná, kdo pociťuje inflaci v USA. „Během podzimu 2020 jsem chodil na rande a nijak neřešil cenu. Nyní je těžší být nadšenější, protože když se rande pokazí, bude vás to i tak stát od 50 do 100 dolarů,“ říká Seth Rosenberg z Filadelfie.

Inflace ovlivňuje milostný život Američanů

Vzhledem k tomu, že náklady vlivem inflace rostou, někteří singles jsou v randění více vybíraví. Na seznamovací stránce OKCupid 34 procent ze 70 tisíc uživatelů uvedlo, že inflace ovlivňuje jejich milostný život. Zároveň vrostl zájem singles o partnery, kteří mají vyšší příjmy. V porovnání s rokem 2019 se navýšil o osm procentních bodů na 46 procent, uvádí průzkum OkCupid sestavený z dvou milionu odpovědí.

Jak tlak inflace dopadá na všechny příjmové skupiny, najít finančně zabezpečeného partnera se stává velmi atraktivní. Uživatelé OKCupid, kteří uvedli, že mají přehled o svém rozpočtu, získali za poslední tři měsíce o 16 procent více potenciálních partnerů a o sedm procent více lajků než uživatelé, kteří uvedli, že ne. Tento rostoucí zájem o finance vede k tomu, že čím dál více lidí mluví o penězích a kariéře hned na prvním rande. Jedná se tak o rozšíření nového trendu v seznamování „hardballing“, tedy jakýsi přímočarý způsob sdělování svých životních cílů.

„Lidé pociťují rostoucí ceny. Pro ty, kteří dlouhodobě hledají partnery vzniká potřeba dlouhodobě sledovat tok svých peněz,“ říká seznamovací koučka z New Yorku Amy Nobile. Její klienti platí 15 tisíc dolarů za čtyřměsíční kurz. Běžně za rande utratí až 150 dolarů a zjišťují, zda mohou vyjít i se 75 dolary a méně.

Kdo zaplatí účet?

Pro ty, kdo dávají přednost tradičnímu rande u večeře, roste napětí, kdo by měl zaplatit účet. Nobile svým mužským klientů říkala, že by měli náklady na rande nést během „námluv“ ve vztahu. Nicméně teď podle ní muži raději dělí účet na polovinu. „Svým klientkám říkám, že rytířství stále existuje, jen se může projevovat jinde než v případě peněz. Hledejte malé zdvořilosti, na kterých doopravdy záleží,“ dodává Nobile.

Důsledkem je podle ředitele vztahových studií v Hinge Logana Uryho hledání levnější varianty. Zatímco někteří mají vůči levnějšímu rande averzi, Ury tvrdí, že na něm není nic špatného, a navíc pandemie covid-19 ukázala, že lidé jsou více otevření. To podle něj vedlo k jakési „renesanci randění“ jako například chození na pikniky v místních parcích či návštěva farmářského trhu za účelem nákupu potravin pro doma uvařené jídlo.

Nicméně návštěvnost dražších restauraci vzrostla dokonce o 8,9 procenta. Ceny alkoholických nápojů vzrostly o čtyři procenta.