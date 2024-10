Neobjevený klenot Balkánu. Bosna chce ukázat, že není jen pro dobrodruhy

Bosna a Hercegovina usiluje o to, aby ji navštívilo více turistů. Nejen českým cestovatelům tak dokazuje, že jim má co nabídnout. A to nejen milovníkům outdoorového dobrodružství, ale i méně ostříleným objevovatelům. Chybí už jen přímé lety z Prahy.

Dlouhá léta po uzavření mírové dohody platila Bosna a Hercegovina za zónu, které se turisté spíš vyhýbali. Sem tam do ní zavítali zavilí čeští dobrodruzi. To se ale mění a tato zatím neobjevená balkánská země se čím dál častěji objevuje v cestovatelských itinerářích i méně zcestovalých turistů. Ještě před covidem dokázal tamní cestovní ruch vygenerovat více než 456 milionů dolarů.

Na podporu a hlavně opětovné nastartování tamního cestovní ruchu cílí i Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj USIAD. Vyčlenila na to 20 milionů dolarů. Povědomí o tom, že Bosna a Hercegovina jsou konkurenceschopnou turistickou destinací, se snaží posílit i díky networkingovým setkáním. Po rakouské delegaci se jich zúčastnili i zástupci tuzemských cestovních kanceláří.

„Jsme rádi, že jsme mohli přivítat partnery z České republiky v rámci úsilí vlády USA propojit turistický sektor Bosny a Hercegoviny s klíčovými mezinárodními trhy prostřednictvím projektu USAID pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Bosně a Hercegovině,“ řekla Jasenka Ćorić z USAID.

Networkingová akce představovala zakončení pětidenního pobytu deseti vybraných agentur z České republiky v Bosně a Hercegovině, které měly možnost navštívit některé z nejatraktivnějších turistických destinací, jako je Mostar, Banja Luka nebo Trebinje.

„Cesta měla ohromný úspěch a byla skvěle zorganizována USAID. Jsem přesvědčen, že cestovní ruch se bude rychle zvyšovat, protože Češi stále vyhledávají nové neobjevené destinace. Naším cílem nyní musí být zavedení přímého leteckého spojení mezi Bosnou a Hercegovinou a Českou republikou, aby bylo cestování jednodušší, levnější a rychlejší,“ uvedl Paddington Tucker, CEO Travel Advance.

Silnou podporu iniciativě na akci poskytla také velvyslankyně České republiky v Bosně a Hercegovině, Jana K. Lolić Šindelková a Amira Mujkić, poradkyně Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v Praze.

Projekt podpořila i Sparkasse Bank, jejímž strategickým cílem je posílit klíčová odvětví a odvětví pro udržitelný rozvoj ekonomiky a vytváření nových pracovních míst v Bosně a Hercegovině se zvláštním zaměřením na startupy, zemědělství a cestovní ruch.

Travel Advance je česká destinační marketingová agentura založená v roce 2008, která poskytuje poradenství turistickým centrálám po celém světě. Mezi její klienty patří například Dubaj cestovní ruch, Singapore Tourism Board nebo Chorvatské národní sdružení pro cestovní ruch.

