REPORTÁŽ: Navštívili jsme nejvoňavější kout světa. Je jím Salála v Ománu

Ideální klima, 30 stupňů, příjemné moře. Za 10 minut se přesunete do hor a za půl hodiny můžete kráčet po měsíční krajině místní pouště. Salála v Ománu je okouzlující místo, odkud putují voňavé františky do celého světa. A děje se tak již tisíce let. I proto to tady všude voní omamnými éterickými oleji z pryskyřic.

Na tu omamnou vůni narazíte skutečně všude. Tady jsou na svůj hlavní vývozní artikl totiž dostatečně hrdí. Jsou jím i u nás populární františky, tedy pryskyřice, které po zahřátí na uhlíku začnou uvolňovat ty nejkouzelnější éterické oleje světa.

„Ostatně kadidlo, tedy právě františky, přivezli také tři králové jako dar narozenému synu božímu,“ připomíná průvodkyně Rayyah při cestě na plantáž františků.

Tu najdete v Ománu a konkrétně v jeho jižní části u přístavu Salála. Toto místo za posledních 20 let urazil neuvěřitelnou cestu a z rybářské osady se stala destinací, kam ročně přicestují desítky tisíc Čechů.

„Do Ománu se lidé dostanou z Prahy přímým letem, který trvá necelých sedm hodin. Časový posun jsou tři hodiny, takže ani s aklimatizací není problém. Do Ománu se léta od poloviny října do konce srpna a cena týdenního pobytu v 5* resortu s all inclusive stravou se pohybuje kolem 30 tisíc korun,“ připomíná Jan Bezděk z Fischeru.

Krom jiného mohou navštívit hned několik míst spojených právě s historií i současností kadidel. Současností je samozřejmě trh. Tady koupíte františky různých kvalit od 4 rialů za kilo po 20 rialů (mimochodem 1 rial je téměř 60 korun). Prodejci však přiznávají, že kilo si většina lidí nekupuje. A i díky tomu vydělávají, protože si většina turistů koupí raději než kilo za 12 (po slevě) 100 gramů za 3 rialy. Matematika tak rozhodně není na straně turistů.

Most mezi východem a západem

Co se té historie týče, je tu několik zcela zásadních míst. Skutečně mimořádný je přístav Khor Rori, neboli Sumhurman. „Ten tu byl již ve třetím století před Kristem a patřil k nejdůležitějším přístavům světa. Z východu sem pluly lodě z Indie plné koření a exotických zvířat, ze západu pak veškeré zboží ze Středozemí. Na všechny strany pak směřovaly právě františky,“ vypráví průvodkyně Rayyah. Tento přístav tak byl skutečným mostem mezi tehdejšími nejdůležitějšími civilizačními okruhy, mezi nimiž bujel obchod živelněji, než si mnozí myslí. A zdaleka se z Indie na západ nevozilo jen koření, ale také exotická zvířata včetně slonů.

Právě Sumhurman nebo ztracené město Wubar, které se podařilo najít až před několika desítkami let, patří k oblíbeným destinacím turistických výletů.

Omán se stal v posledních letech hitem mezi Čechy. A není se čemu divit. Je přímou konkurencí Spojeným arabským emirátům nebo třeba Egyptu. „Je to zejména pro lidi, kteří v Egyptě již byli několikrát a nyní hledají další dostupnou exotiku. Proti Egyptu tu jsou trochu vyšší standardy služeb. No a proti Emirátům tu je opravdu mnohem zajímavější příroda,“ dodává aktuální popularitu Ománu delegát David Schmied.

Moře, hory, poušť

A s tou přírodou, to je svatá pravda. Omán totiž možná nemá tak dokonalá nákupní centra jako Dubaj, ale zato se tam opravdu je na co koukat a kam vyrazit. V Salále je samozřejmě moře, a to velmi příjemné po většinu roku. Ale během pouhých desítek minut se odsud dostanete do krásných hor (a z nich třeba i na tajné pláže), nebo do pouště. A co může být příjemnější než piknik při západu slunce na poušti?

Praktické rady

Hlavní sezona v Salále začíná v říjnu a do dubna nabízí stabilní počasí příjemné pro středoevropské turisty. V období mezi červencem a polovinou září zde je období dešťů, které výrazně proměňuje ráz počasí a je zakázáno se zde koupat.

Výhodou je, že v celé oblasti fungují mobilní data, a to i včetně velmi odlehlých částí pouště. Většinou jde o 5G signál. Nevýhodou je, že populární komunikátory jako WhatsApp či Facebook Messenger mají zablokovanou možnost hovoru i videohovoru. Textové zprávy však chodí spolehlivě.

Místní SIM kartu koupíte hned na letišti, 8GB balík dat stojí 5 ománských rialů.

Jeden rial stojí necelých 58 korun a patří k nejstabilnějším měnám světa.