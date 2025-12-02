Carnilove ovládl POPAI AWARDS, studenti i 3D reklama ukázali sílu české kreativity
Letošní POPAI DAY 2025 v pražském O2 universu se stal přehlídkou rekordů i inovací v oblasti retailové komunikace. Hlavní soutěž POPAI AWARDS, která letos vstoupila do svého sedmnáctého ročníku, zaznamenala historicky nejvyšší počet přihlášených exponátů. Do klání se zapojilo 165 projektů, což výrazně překonalo loňský rekord 128 účastníků a potvrdilo rostoucí dynamiku českého trhu i prestiž samotné soutěže.
Expozice POPAI AWARDS nabídla návštěvníkům průřez tím nejzajímavějším z českého i mezinárodního in-store marketingu. Odborná porota posuzovala projekty napříč 21 kategoriemi – od komunikačních prostředků v místě prodeje a obchodních interiérů přes komplexní store koncepty až po digitální média a integrované kampaně. Úspěšní účastníci zároveň získali možnost srovnat se s evropskou i světovou špičkou v soutěžích Shop! AWARDS Paris a Shop! Global Awards.
Propojení moderního designu s přírodní estetikou
Absolutním vítězem se stal projekt Carnilove od společnosti VAFO Praha. Porotu zaujal nejen hlavním modulárním konceptem pro veletrh FOR PETS 2025, ale také propojením moderního designu s přírodní estetikou, které vyzdvihuje hodnoty značky. Expozice využívající dřevo, kámen a zeleň byla koncipována jako multisenzorický prostor rozdělený do nákupní, edukační, zážitkové a odpočinkové zóny. Projekt si kromě absolutního vítězství odnesl také ocenění za technologickou a materiálovou inovaci.
Studentské projekty
Součástí programu byla i soutěž POPAI STUDENT AWARD, která již téměř dvacet let propojuje české a slovenské studenty marketingové komunikace s reálnými zadavateli. Do 19. ročníku se zapojilo více než 70 prací. V kategorii Grafický 2D návrh zvítězila Veronika Roubalová s projektem „Výčepní 2026“ pro Pivovary Staropramen. V kategorii Design POP materiálu uspěla Sabina Juřenová s návrhem Chupa Chups pro společnost Perfetti Van Melle. První místo v kategorii In-store komunikační kampaň získala práce „Cherry on top“ od Anny Darebníčkové vytvořená pro Coca-Cola HBC. Studentské projekty podle poroty znovu prokázaly odvahu experimentovat a schopnost přinášet neotřelá řešení.
Významnou součástí POPAI DAY byl také jubilejní 25. ročník soutěže Hvězda 3D reklamy, zaměřené na reklamní a dárkové předměty. Porota letos posuzovala 99 exponátů v devíti kategoriích. Absolutním vítězem a zároveň držitelem ocenění Inovace roku se stala Etuje zlaté konzervatoře od společnosti Kartonie. Unikátní obal ve tvaru houslí, vytvořený pro sběratelskou sérii zlatých slitků společnosti BH Securities, zaujal precizním zpracováním, ruční kompletací i symbolickým propojením investičního produktu s českým hudebním dědictvím.
Celý program podtrhl rostoucí kvalitu českého in-store marketingu, designu a 3D reklamy. POPAI DAY 2025 potvrdil, že tuzemská scéna je nejen inspirativní, ale také konkurenceschopná na mezinárodní úrovni.
Německá značka WMF patří k těm, které v kuchyni poznáte na první dotek — studený lesk nerezové oceli, pevnost v ruce a design, který nestárne. Od příborů přes hrnce až po ikonické kávovary udává už víc než století tón tomu, jak se vaří a stoluje. Jak se ale dělá marketing značky, která stojí na tradici, precizním řemesle a každodenní radosti z jídla? O tom jsme mluvili s Kateřinou Holíkovou, manažerkou WMF, která popisuje, co dnešní zákazníky baví, jak vznikají nové produkty a proč kvalita pořád vítězí nad všemi trendy.
Sadu příborů nám navrhovala Zaha Hadid. Je to klenot na jídelním stole, říká manažerka značky WMF Kateřina Holíková
Zprávy z firem
