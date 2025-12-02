Nový magazín právě vychází!

Carnilove ovládl POPAI AWARDS, studenti i 3D reklama ukázali sílu české kreativity

Carnilove
POPAI DAY, užito se svolením
Letošní POPAI DAY 2025 v pražském O2 universu se stal přehlídkou rekordů i inovací v oblasti retailové komunikace. Hlavní soutěž POPAI AWARDS, která letos vstoupila do svého sedmnáctého ročníku, zaznamenala historicky nejvyšší počet přihlášených exponátů. Do klání se zapojilo 165 projektů, což výrazně překonalo loňský rekord 128 účastníků a potvrdilo rostoucí dynamiku českého trhu i prestiž samotné soutěže.

Expozice POPAI AWARDS nabídla návštěvníkům průřez tím nejzajímavějším z českého i mezinárodního in-store marketingu. Odborná porota posuzovala projekty napříč 21 kategoriemi – od komunikačních prostředků v místě prodeje a obchodních interiérů přes komplexní store koncepty až po digitální média a integrované kampaně. Úspěšní účastníci zároveň získali možnost srovnat se s evropskou i světovou špičkou v soutěžích Shop! AWARDS Paris a Shop! Global Awards.

Propojení moderního designu s přírodní estetikou

Absolutním vítězem se stal projekt Carnilove od společnosti VAFO Praha. Porotu zaujal nejen hlavním modulárním konceptem pro veletrh FOR PETS 2025, ale také propojením moderního designu s přírodní estetikou, které vyzdvihuje hodnoty značky. Expozice využívající dřevo, kámen a zeleň byla koncipována jako multisenzorický prostor rozdělený do nákupní, edukační, zážitkové a odpočinkové zóny. Projekt si kromě absolutního vítězství odnesl také ocenění za technologickou a materiálovou inovaci.

Studentské projekty

Součástí programu byla i soutěž POPAI STUDENT AWARD, která již téměř dvacet let propojuje české a slovenské studenty marketingové komunikace s reálnými zadavateli. Do 19. ročníku se zapojilo více než 70 prací. V kategorii Grafický 2D návrh zvítězila Veronika Roubalová s projektem „Výčepní 2026“ pro Pivovary Staropramen. V kategorii Design POP materiálu uspěla Sabina Juřenová s návrhem Chupa Chups pro společnost Perfetti Van Melle. První místo v kategorii In-store komunikační kampaň získala práce „Cherry on top“ od Anny Darebníčkové vytvořená pro Coca-Cola HBC. Studentské projekty podle poroty znovu prokázaly odvahu experimentovat a schopnost přinášet neotřelá řešení.

Významnou součástí POPAI DAY byl také jubilejní 25. ročník soutěže Hvězda 3D reklamy, zaměřené na reklamní a dárkové předměty. Porota letos posuzovala 99 exponátů v devíti kategoriích. Absolutním vítězem a zároveň držitelem ocenění Inovace roku se stala Etuje zlaté konzervatoře od společnosti Kartonie. Unikátní obal ve tvaru houslí, vytvořený pro sběratelskou sérii zlatých slitků společnosti BH Securities, zaujal precizním zpracováním, ruční kompletací i symbolickým propojením investičního produktu s českým hudebním dědictvím.

Celý program podtrhl rostoucí kvalitu českého in-store marketingu, designu a 3D reklamy. POPAI DAY 2025 potvrdil, že tuzemská scéna je nejen inspirativní, ale také konkurenceschopná na mezinárodní úrovni.

Manažerka značky WMF Kateřina Holíková

Sadu příborů nám navrhovala Zaha Hadid. Je to klenot na jídelním stole, říká manažerka značky WMF Kateřina Holíková

Německá značka WMF patří k těm, které v kuchyni poznáte na první dotek — studený lesk nerezové oceli, pevnost v ruce a design, který nestárne. Od příborů přes hrnce až po ikonické kávovary udává už víc než století tón tomu, jak se vaří a stoluje. Jak se ale dělá marketing značky, která stojí na tradici, precizním řemesle a každodenní radosti z jídla? O tom jsme mluvili s Kateřinou Holíkovou, manažerkou WMF, která popisuje, co dnešní zákazníky baví, jak vznikají nové produkty a proč kvalita pořád vítězí nad všemi trendy.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Martin Kasarda

Středoevropský zákazník je otevřený inovacím a umělé inteligenci, důraz na cenu ovšem přetrvává

Longevity paradox: Češi chtějí žít déle a odejít dříve do penze, na stáří však šetří pozdě

Longevity paradox: Češi chtějí žít déle a odejít dříve do penze, na stáří však šetří pozdě
iStock
Češi počítají s nejdelší délkou života v historii, ale jejich finanční příprava na penzi tomu neodpovídá. Vyplývá to z aktuálního výzkumu společnosti Swiss Life Select, který upozorňuje na výrazný „longevity paradox“: lidé očekávají dlouhou penzi, chtějí odejít ze zaměstnání co nejdříve, ale spořit začínají často až ve druhé polovině pracovního života – nebo vůbec.

Podle studie více než čtvrtina Čechů očekává, že se dožije 95 let a více, další velká skupina míří k aktivní osmdesátce. Současně však 77 procent populace plánuje odejít do penze do 64 let. Tím se prodlužuje období, během něhož budou domácnosti závislé na vlastních úsporách či státním důchodu. Zásadní otázkou proto zůstává, zda jsou lidé schopni takto dlouhou penzi financovat.

Úspory maximálně na tři roky

Data tomu nenasvědčují. Téměř polovina Čechů má dnes úspory pouze na jeden až tři roky života v penzi. Úspory na více než deset let deklaruje jen 14 procent lidí ve věku 54–65 let, tedy těsně před odchodem do důchodu. Každý šestý Čech navíc neplánuje na penzi spořit vůbec. „To už není riziko, to je realita, která velmi rychle přeroste v problém,“ upozorňuje generální ředitel Swiss Life Select Karel Šulc.

Největší část populace začíná řešit finance až mezi 26. a 35. rokem. Další významná skupina dokonce až po 36. roce života. Investování přitom není sprint, ale dlouhodobý proces. Pozdní start znemožňuje vytvořit kapitál, který by pokryl dvacet či více let života bez příjmů.

Klíčovým zjištěním výzkumu je i silná závislost na státním důchodu. Ten jako hlavní zdroj příjmu ve stáří uvádí 68 procent lidí, u skupiny 54–65 let dokonce 84 procent. Swiss Life upozorňuje, že průběžný systém není dimenzován na stárnoucí populaci ani na časté legislativní změny. „Za 30 let byl zákon o důchodovém pojištění novelizován téměř stokrát. To samo o sobě ukazuje, že stát nemůže být dlouhodobým garantem životní úrovně,“ říká Šulc.

Investování brání podle respondentů zejména strach ze ztráty peněz, nedostatek kapitálu a nízké finanční znalosti. V kombinaci s nízkým využíváním odborného poradenství – pravidelně jej využívá jen 10 procent populace – vzniká výrazné riziko, že lidé vstoupí do penze nepřipraveni.

Swiss Life upozorňuje, že dlouhá penze není problémem sama o sobě. Problémem je nepřipravenost. Řešením je dlouhodobý finanční plán, kombinace investičních nástrojů a průběžná péče o majetek. „Když chci žít déle, musí pracovat déle i moje peníze,“ uzavírá Šulc.

Tadeáš Silovský

Tadeáš Silovský: Kryptoměny zastínila umělá inteligence, ESG zase geopolitika. Češi se stále více zajímají o DIP

Money

Čeští investoři zůstali i v době poklesů způsobených americkou celní politikou nebo geopolitickou situací klidní, žádné velké prodeje portfolií se nekonaly. A nepanikaří ani ve chvílích, kdy koruna posiluje a klesá vyjádření výnosu u eurových a dolarových investic. Říká to Tadeáš Silovský z Portu, který zároveň dodává, že ti pokročilejší se jen začínají ptát na možné prasknutí technologické bubliny. 

FTMO míří mezi globální hráče. Společnost koupila amerického makléře OANDA

Česká společnost FTMO, která se zabývá obchodováním na finančních trzích, koupila americkou makléřskou firmu OANDA. Cenu neuvedla, ale podle médií se pohybovala v řádu miliard korun. Hodnota FTMO činí například podle žebříčku serveru Seznam Zprávy asi 33 miliard korun.

Mýty a fakta o penzijním spoření: Dva miliony Čechů mají peníze ve starých fondech s minimálními výnosy

Ani nové verze nepomohly. Tesla dál čelí klesajícím prodejům na evropských trzích

Tesle v Evropě dál klesá prodej, v Norsku však letos překonal rekord
Americkému výrobci elektromobilů Tesla v listopadu na významných evropských trzích meziročně prudce klesl prodej. Děje se tak i přes uvedení nových verzí jeho nejprodávanějšího Modelu Y na trh, uvedla agentura Reuters. Podnik se v Evropě od začátku roku potýká s poklesem podílu na trhu. Automobilce miliardáře Elona Muska nicméně vzrostl počet registrací nových vozů v Norsku a v Itálii.

Celkový podíl Tesly na evropském trhu klesl v období od ledna do října na 1,6 procenta z 2,4 procenta o rok dříve.

Ve Francii počet nových registrací klesl o 58 procent na 1593 vozů. Ve Švédsku byl prodej meziročně o 59 procent nižší, Tesla tam prodala 1466 vozidel. V Dánsku se registrace nových tesel snížily o 49 procent, v Nizozemsku o 44 procent na 1627 vozidel, v Portugalsku o 47 procent na 425 vozidel a ve Španělsku o devět procent na 1523 vozů.

FOTOGALERIE: Jak vypadaly začátky firmy Tesla?

Prezentace Tesly Roadster v Santa Monice v Kalifornii 10. ledna 2009. Tesla Roadster v prvním otevřeném obchodě Tesla Flagship, 1. května 2008 v Los Angeles. Teslu Roadster si 24. května 2007 v Moffett Field v Kalifornii prohlédla i tehdejší ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová. 31 fotografií v galerii

Dařilo se v Norsku

V Norsku nicméně Tesla prodej za poslední měsíc meziročně téměř ztrojnásobila na 6215 vozů. S ročním předstihem tak překonala roční prodejní rekord. Ještě na začátku roku se přitom značka v této severoevropské zemi, kde je dlouhodobě nejpopulárnější, potýkala s problémy. V únoru jí prodej klesl meziročně o 48 procent, po uvedení nových modelů se nicméně firmě podařilo trend zvrátit.

Registrace vzrostly i v Itálii, a to o 58 procent na 1281, ale od začátku roku zůstávají o 28 procent nižší.

Xiaomi SU7

Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče

Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.

Americký podnik se potýká s konkurencí především čínských automobilek, které razantně uvádějí na trh nové modely a zintenzivňují úsilí proniknout na evropský trh. V čele těchto snah stojí společnost BYD. Ta v posledních dvou letech otevřela showroomy po celém kontinentu a uvedla na trh své automobily za konkurenceschopné ceny, píše server CNBC.

Britský ekonomický deník Financial Times na začátku roku připomněl, že pokles prodeje vozů Tesla v celé Evropě přišel ve stejné době, kdy se Musk zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Reputaci značky poškodily také jeho provokativní výroky, zapojení do americké politiky a vztahy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.

