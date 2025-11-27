Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Středoevropský zákazník je otevřený inovacím a umělé inteligenci, důraz na cenu ovšem přetrvává

Středoevropský zákazník je otevřený inovacím a umělé inteligenci, důraz na cenu ovšem přetrvává

Martin Kasarda
Rowenta, užito se svolením
Newstream & Partner, Klára Sýkora (Sudová)

Robot, který nakoupí, potom koukne s dětmi na domácí úkoly, a když má hotovo, tak ještě vyklidí myčku, utře prach nebo vyluxuje. Zní to jako scénář sci-fi filmu, nicméně podle brand manažera značky Rowenta Martina Kasardy to už poměrně brzy může být realita českých domácností. „Technologie jdou rychle dopředu. Co se dříve vymýšlelo a konstruovalo deset let, to dnes vzniká za rok,“ vysvětluje. 

Jaké jsou trendy v oblasti úklidu? O co mají české domácnosti největší zájem? 

Trendem zůstává snaha o maximálni zjednodušení celého procesu. Trhu vládnou robotické vysavače, podlahové myčky a univerzální tyčové vysavače. Novou kategorií jsou práve podlahové myčky, který při úklidu tvrdých podlah nahrazují klasický vysavač a mop, nebo ruční tepovače koberců, které se hodí i na látkové potahy či matrace. Obecně evidujeme, že ubývá koberců a přibývá tvrdých podlah, takže úklid domácnosti je pro robotické vysavače a podlahové myčky jednodušší. Do budoucna bude trendem jeden přístroj, který zvládne vše potřebné.

Češi jsou národem „pejskařů“. Jak se to promítá do zájmu o konkrétní produkty?  

Podíl domácích mazlíčků na obyvatele je na českém trhu obrovský, v celosvětovém srovnání jsme na prvních místech. To výrazně ovlivňuje rozhodovací proces při nákupu úklidových spotřebičů. S ohledem na filtraci vzduchu a případně i vhodnost pro alergiky zatím nic nepřekoná klasické sáčkové vysavače. Blíží se jim sice robotické vysavače se sběrnými sáčky ve stanici, ale i tam je jednou za čas nutná údržba a kontaktu s prachem se nevyhnete. 

Jak do celé kategorie promlouvají chytré technologie? Co všechno už dnes umožňují a v jakých oblastech je vnímáte jako největší přínos? 

Chytré technologie jsou budoucností ve všech odvětvích, úklid nevyjímaje. Jsme teprve na začátku, ale za mě jsou nejpřínosnější takové technologie, které ulehčují práci. Nestačí poslat notifikaci nebo ukázat informace v aplikaci, mnohem přínosnější mi přijde třeba automatický režim rozpoznávání typu podlahy nebo identifikace zaneseného filtru v tyčovém vysavači.  

Jaký je o tyto technologie zájem mezi zákazníky? Jsou ochotni si za ně připlatit? 

Spousta zákazníků už očekává, že dražší přístroje tyto technologie mít budou. Realitou ovšem zůstává, že jen málo zákazníků je dokáže plně využít a ocenit. I když jsou často při výběru spotřebiče jedním z kritérií, v mnoha případech buď nenaplní očekávání, nebo je jejich nastavení a ovládání natolik složité, že je zákazník nepoužívá. Proto se snažíme o to, aby technologie byly součástí produktů, ale spotřebitel se nemusel učit novým postupům a bral je jako samozřejmost. 

Jaký očekáváte další vývoj? Co budou spotřebiče umět za pár let? 

Očekávám nejen výrazné rozšíření umělé inteligence, ale také funkční generaci autonomních robotů s rukama a nohama, kteří se propojí s chytrou domácností. V podstatě asi nejsme daleko od vizí ze sci-fi filmů, kdy robot nakoupi, vykoupe mazlíčka, udělá úkoly s dětmi, uklidí myčku, utře prach a vyluxuje. To všechno bez toho, aby mu to vůbec někdo říkal. Nestane se to přes noc, ale myslím, že třeba do pěti let to v českých domácnostech nebude nic výjimečného. Technologie jdou rychle dopředu. Co se dříve vymýšlelo a konstruovalo deset let, to dnes vzniká za rok. A s rozvojem AI to určitě zpomalovat nebude. 

Které další funkce, parametry nebo technologie jsou dnes pro zákazníky klíčové?

Největším kritériem je bohužel často cena, což jen podporuje rozmach čínských e-shopů s produkty pochybné kvality, ovšem za skvělé ceny. Potom záleží na konkrétní kategorii. Třeba u akumulátorových přístrojů je to výdrž na jedno nabití, u vysavačů zase sací výkon. To je ovšem po zrušení energetických štítků z roku 2019 velmi ošemetná specifikace. Neexistuje totiž oficiální nařízení, jak k měření sacího výkonu přistupovat. V praxi to pak často končí tím, že výrobce napíše hezké číslo, které ovšem s realitou nemá nic společného. My k tomu spolu s některými dalšími značkami přistupujeme zodpovědně a měříme poctivě, levnější značky na trhu to ale bohužel nedělají a spotřebitel to pozná teprve až při použití spotřebiče. Naším cílem je dodat spotřebiteli reálně funkční a efektivní přístroj, často se ale potýkáme s očekáváním spotřebitelů. Když máme v portfoliu vysavače za patnáct až dvacet tisíc i produkty za tři tisíce korun, někteří zákazníci očekávají, že i nejlevnější produkt bude fungovat stejně jako nejdražší. 

Manažerka značky WMF Kateřina Holíková

Sadu příborů nám navrhovala Zaha Hadid. Je to klenot na jídelním stole, říká manažerka značky WMF Kateřina Holíková

Zprávy z firem

Německá značka WMF patří k těm, které v kuchyni poznáte na první dotek — studený lesk nerezové oceli, pevnost v ruce a design, který nestárne. Od příborů přes hrnce až po ikonické kávovary udává už víc než století tón tomu, jak se vaří a stoluje. Jak se ale dělá marketing značky, která stojí na tradici, precizním řemesle a každodenní radosti z jídla? O tom jsme mluvili s Kateřinou Holíkovou, manažerkou WMF, která popisuje, co dnešní zákazníky baví, jak vznikají nové produkty a proč kvalita pořád vítězí nad všemi trendy.

nos

Přečíst článek

Na trhu jsou kromě levných čínských konkurentů také dražší a marketingově velmi aktivní značky typu Dyson. Je těžké se prosadit? Co děláte pro to, abyste udrželi krok? 

Lehké to není. Technologie se zlevňuje a raketově implementuje i do levnějších přístrojů. Jediné, s čím dnes značka může na trhu uspět, jsou inovace, které reálně fungují. Rowenta loni oslavila 120 let na trhu a stejně jako každá jiná značka má svůj příběh a přístup ke spotřebiteli. Nesnažíme se být statusovou značkou, jako to mají někteří evropští konkurenti. Primárně se snažíme dát spotřebiteli produkt, který mu bude reálně a dlouhodobě fungovat, aniž by musel přimhouřit oči nad případnými chybami a nedokonalostmi. Velkou změnou oproti jiným značkám je také náš přístup k přírodě a znečišťování planety. Na většinu produktů máme garanci opravitelnosti po dobu patnácti let. Nutno ale podotknout, že řada spotřebitelů se v tomto ohledu chová nezodpovědně. 

V tom smyslu, že nehledí na životnost, ale spíš na cenu?  

Přesně tak, spousta spotřebitelů si koupi levného přístroje omluví s tím, že když bude fungovat alespoň rok, je to dobré. Potom ho vyhodí a koupí jiný, protože „za tu cenu se to přece vyplatí“.  Teď si ale představte, kolik je za tím elektronického odpadu. I když se úroveň zpětného odběru elektronického odpadu dlouhodobě pohybuje kolem šedesáti procent, pořád je tam čtyřicet procent elektroniky, která skončí v popelnicích, nebo nedejbože někde v lese. A to jsou ještě čísla před rozmachem levného čínského zboží z online tržišť, které není nikde evidované. Dnešní realita bude pravděpodobně daleko smutnější.

Kromě Česka máte osobní zkušenost také se slovenským a maďarským trhem. Vnímáte tam výraznější rozdíly? 

Rozdíly jsou poměrně podstatné. Slovensko se hodně orientuje na moderní technologie a inovace. Maďarsko je zase velmi citlivé na cenu, ale současně je tam také velký potenciál a orientace na inovace. Česko pak představuje jakýsi kompromis mezi oběma přístupy, ale hlavní roli zde hraje selský rozum. Je to dané mimo jiné historií jednotlivých krajin a také vývojem ekonomiky nebo politickým nastavením. Češi a Maďaři jsou šetřivější, na Slovensku se spotřebitelé s trochou nadsázky neváhají kvůli hezké a moderní věci zadlužit. Obecně je pro nás působení na vícero trzích nejen příležitostí, ale také výzvou. Protože co fungujete v Česku, to nemůžete jedna ku jedné překlopit do Maďarska.

Vaše značka ovšem není regionální, působí po celém. Vnímáte na globálních trzích některé trendy, u kterých očekáváte brzký příchod i do Česka? 

Obrovským trendem, který je v západní Evropě, Asii a Spojených státech patrný už několik let, je zmiňovaná kategorie podlahových myček. Ta postupně přišla i k nám. Proto jsme se do ní i my letos poměrně silně obuli a těší nás, že aktuálně jsme co do objemu prodejů jedničkou na trhu. Jinak musím říct, že co se inovací a umělé inteligence týče, náš region je výrazně otevřenější než třeba západní Evropa, kde je spotřebitel stále spíše konzervativní. 

Martin Kasarda

Má za sebou zkušenosti z reklamní agentury, kde pracoval jako account manažer. Posledních deset let působí ve společnosti Groupe SEB, kde nejprve zastával roli digital manažera, nyní je už čtvrtým rokem brand manažerem značky Rowenta pro střední Evropu.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Prohlédněte si, kdo jsou nejlepší čeští mluvčí

Prohlédněte si, kdo jsou nejlepší čeští mluvčí
Tereza Zavadilová / Newstream
nst
nst

Mluvčí soutěží ve třech kategoriích – komunikace ve veřejném sektoru, v soukromém sektoru a ocenění PR týmů. Prestižní klání pořádá oborová asociace ASCOPA.

Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) oznámila finalisty oborového ocenění Mluvčí roku 2025. Porota z téměř dvou set padesáti nominací vybrala nejlepší komunikátory z České republiky, kteří postoupili do závěrečného kola hodnocení. Vítězové získají titul v kategoriích Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru, Mluvčí roku soukromého sektoru a PR tým roku. Slavnostní vyhlášení se koná 3. února 2026 již tradičně v pražském Stages Hotel Prague. 

3 fotografií v galerii

Prestižní ocenění je každoročně udělováno profesionálům a PR týmům, kteří díky své efektivní komunikaci přispívají k pozitivnímu vnímání organizací a značek. Zároveň jsou zdatní ve strategickém rozvoji komunikace společnosti či organizace, které zastupují, i své vlastní a věnují se budování vztahů s médii. Mezi nominované patřili profesionálové z řad ředitelů komunikace a vnějších vztahů, PR manažerů, tiskových mluvčí a současně interní PR týmy organizací a firem. 

Finalisty ve všech kategoriích po dvou kolech hodnocení letos jsou (v abecedním pořadí): 

Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru

  • Petra Batók, Hygienická stanice hl. m. Prahy 
  • Marek Fryš, Horská služba 
  • Vít Kolář, Kancelář prezidenta republiky  
  • Kamila Langerová, HZS Moravskoslezského kraje  
  • Radek Šalša, Česká bankovní asociace  

Mluvčí roku soukromého sektoru

  • Klára Divíšková, Čedok  
  • Barbora Dlabáčková, TV Nova  
  • Filip Hrubý, Česká spořitelna  
  • Zdeněk Kovář, Plzeňský Prazdroj  
  • Martin Schreier, ČEZ  

PR tým roku

  • Česká filharmonie 
  • Český hydrometeorologický ústav  
  • Dobrý anděl  
  • MFF Karlovy Vary  
  • Nadace rodiny Vlčkových 

Do letošního hodnocení se zapojila porota složená z 23 zkušených novinářů a odborníků na public relations a komunikaci. Mezi členy poroty se letos zařadili například Jaroslav Kábele (ČTK), Ladislav Šticha (BIS), Karel Hanzelka (PRE), Dana Dvořáková (KKCG), Tereza Zavadilová (newstream.cz), Stanislav Šulc (MAM), Jan Klička (Deník), Irena Cápová (Forbes), Marek Stránský (AMI Communications), Ondřej Suchan (Radiožurnál) nebo Petr Honzejk (Hospodářské noviny).

ASCOPA každoročně oceňuje profesionály, kteří dokážou reagovat na měnící se požadavky veřejné diskuze, umějí vést konstruktivní dialog se stakeholdery a současně si udržet vysoký etický standard. „Komunikátoři dnes musí zvládat nejen rychlé reakce, ale i schopnost vysvětlovat složitá témata, posilovat důvěru a udržovat konzistentní dialog s veřejností,“ uvádí Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru ASCOPA. Zdůrazňuje, že právě kombinace odbornosti, strategického přemýšlení a důvěryhodnosti je tím, co odlišuje nejlepší experty v oboru. „Silná komunikace není jen podpora značky – je to jeden z předpokladů její dlouhodobé stability a přímo ovlivňuje reputační odolnost organizací,“ dodává.

V loňském ročníku se nejlepším mluvčím soukromého sektoru stala Šárka Nevoralová, tisková mluvčí skupiny Komerční banky. Ocenění Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru získal Jakub Ghanem, tiskový mluvčí Městské policie Brno. Titul PR tým roku za rok 2025 převzal ČEZ.

Zlatý středník

Nejzajímavější PR projekty a inspirativní osobnosti si rozdaly prestižní ceny Zlatý středník

Filantropie

Zlatý středník zná své vítěze. Projektem roku je Svoboda nás spojuje, nejlepší agenturou se stala MSL Czech Republic, osobností PR je Michaela Studená, talentem Daniel Drake. 

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Zlatý středník 2025

O nejlepší PR práce soutěží 174 projektů. Největší šance mají Jsme fér a Plzeňský Prazdroj, z agentur MSL Czech Republic

Zprávy z firem

nst

Přečíst článek

Jan Palaščák: Slovensko vs. EU aneb spor o ruský plyn

Robert Fico
ČTK
Jan Palaščák
Jan Palaščák

Slovenská vláda se měla na svém včerejším zasedání zabývat žalobou na Evropskou unii za rozhodnutí ukončit import ruského plynu. Premiér Fico minulý týden pověřil hned tři resorty vypracováním analýzy tohoto kroku, není však zřejmé, zda bylo toto zadání vůbec myšleno vážně.

Opatření, které je součástí širší strategie s názvem REPowerEU, znemožňuje od prvního ledna uzavírat nové smlouvy s ruskými dodavateli, zatímco krátkodobé smlouvy budou muset být ukončeny do poloviny příštího roku a dlouhodobé kontrakty do začátku roku 2028. Co to znamená naše východní sousedy, po Maďarsku co do objemu dodávek nejvýznamnější odběratele ruského zemního plynu v EU? 

Slovensko čerpá ruský plyn především přes slovensko-maďarský plynovod, kterým do země proudí kolem 6 milionů metrů krychlových plynu denně. S tím, že se obě vlády nedávno dohodly na navýšení jeho kapacity ve směru na Slovensko o více než pětinu. Poté, co Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu přes svoje území, proudí do země pod Tatrami právě touto cestou, tedy z plynovodu TurkStream.

Slovensko dále odebírá plyn převážně norské provenience z Německa přes českou soustavu, a to mezi 2,5 a 3 miliony kubíků denně. Z Itálie přes Rakousko berou Slováci dalších zhruba 1,8 milionů metrů krychlových plynu různého původu, například ze Severní Afriky, Kataru nebo Spojených Států. Čtvrtou tepnou ústící na Slovensko je spojka z polské Strachociny do Velkých Kapušan v Košickém kraji, kterou však tři roky po přestřižení pásky proudí plyn zatím jen na sever, alespoň podle veřejně dostupných informací.

Jan Palaščák: Klimatický summit znovu ukázal, že prohráváme závod s časem

Názory

COP30 v brazilském Belému měla být „implementační“ konferencí, která konečně posune splnění klimatických závazků z papíru do praxe. Místo historického průlomu ale přinesla jen dílčí kroky, nejasné finanční rámce a dobrovolné závazky, zatímco svět dál ztrácí čas v závodě s klimatickou změnou, komentuje Jan Palaščák, zakladatel skupiny Amper.

Jan Palaščák

Přečíst článek

Přitom před eskalací války na Ukrajině v roce 2022 pokrýval ruský plyn přibližně 85 procent spotřeby země, zatímco za letošek by to podle neoficiálních vyjádření mohlo být kolem 30 procent. Pokud je to pravda, tak Slováci dovoz z Ruska omezili o téměř dvě třetiny, tedy více než EU jako celek, pokud počítáme potrubní plyn i LNG (v období 2022-24 ze 40 na necelých 19 procent). Tato okolnost by případné žalobě Slovenska na EU mohla dodat jistou legitimitu, na druhou stranu nelze opomenout nepřehlédnutelnou vstřícnost až servilnost slovenské vlády vůči Rusku.

Podle vlastního vyjádření nemá společnost Slovenský plynárenský priemysel s ruskou stranou uzavřeny žádné krátkodobé kontrakty, ještě dva roky a měsíc tedy může ruský plyn do země proudit více méně beze změny. Otázkou je, zda a jak dobře se země připraví na 1. ledna 2028. Slovensko přitom nebude jediné, kdo bude čím dál naléhavěji řešit stejný problém. A nejde jen o Maďarsko, například Francie, Belgie a Španělsko jsou poměrně značně závislé na ruském LNG. Slovenská vláda se tedy bude muset snažit o co nejefektivnější koordinaci odpovídajících snah na unijní úrovni. 

Obecnou otázkou zůstává, nakolik jsou embarga a další opatření vůči importu ruských energií dodržována, a tedy do jaké míry jsou deklarované výsledky snižování závislosti na ruském plynu věrohodné. Řada nových „zázračných“ komoditních obchodníků, často také s prezencí v Česku, naznačuje, že i toto energetické embargo je stejně tak jako všechna předchozí v nemalé míře obcházeno. Nelze předpokládat, že ruská stínová flotila energetické komodity vozí pouze do „exotických“ destinací, odkud se nemohou nakonec dostat do Evropy.“

Související

Ruská ropa už je na světovém trhu dražší než „západní“ ropa Brent

Slovensko a Maďarsko dostaly od Trumpa jen roční výjimku na ruskou ropu. Co to znamená pro Česko?

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme