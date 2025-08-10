Mýty a fakta o penzijním spoření: Dva miliony Čechů mají peníze ve starých fondech s minimálními výnosy
Penzijní spoření má v Česku 4 miliony lidí. Zhruba polovina lidí má ale peníze ve starých fondech s minimálními výnosy, ačkoli mohou své peníze přesunout do nového penzijního spoření, které jim může dodat o dost lepší zhodnocení. „Aktuální legislativa umožňuje převádět finanční prostředky ze starého penzijka do nového, ale tuto možnost řada lidí stále ignoruje nebo o ní neví, což je škoda,“ říká Jana Zelinková, předsedkyně představenstva Generali penzijní společnosti. Tématem našeho rozhovoru s Janou Zelinkovou byly mýty a fakta o penzijku, ale i to, jak to udělat, aby vám penzijko vydělalo více peněz či kolik investovat, abyste byli zabezpečení na stáří. Pět myšlenek z rozhovoru si můžete přečíst v tomto článku.
Myšlenka #1: Dva miliony lidí mají peníze ve starých fondech s minimálními výnosy, ačkoli je mohou snadno přesunout na výnosnější produkt.
Penzijní spoření má v Česku přes 4 miliony lidí, což je impozantní číslo. Přesto zhruba polovina klientů má peníze ve starém penzijním připojištění s minimálními výnosy, ačkoli mohou své peníze přesunout do nového produktu, který jim může dodat o dost lepší zhodnocení. Změna není složitá, nic neplatíte, stačí vám občanka nebo BankID, se starým penzijkem můžete přejít i k jiné penzijní společnosti.
Dnešní penzijko, tedy doplňkové penzijní spoření, připomíná spíše investiční produkt než spořicí účet. Klienti si dnes mohou sami vybrat mezi různými strategiemi, od konzervativních po dynamické, v rámci penzijka můžete investovat třeba i do akcií nebo do alternativních aktiv jako jsou kryptoměny nebo private equity.
Myšlenka #2: Už dávno neplatí, že penzijko není flexibilní.
Jedním z rozšířených mýtů je, že penzijní spoření je nepružné. To ale už dávno není pravda. Dnes je standard, že si můžete v průběhu trvání smlouvy podle své životní situace měnit investiční strategii i výši měsíčních příspěvků, dokonce si můžete finanční prostředky rozložit mezi více investičních profilů současně. Za změny neplatíte žádné poplatky a dnes je už běžné, že si tyto změny uděláte on-line.
Kdo se nechce řízením portfolia zabývat, může zvolit automatické investiční programy: fondy samy postupně převádějí peníze z dynamických do konzervativních strategií podle zbývající doby do důchodu, aby byl na konci minimalizován negativní vliv výkyvů akciových trhů.
Myšlenka #3: Češi si pořád neuvědomují, že pokud nic neudělají, ve stáří se jim životní úroveň výrazně propadne.
Ačkoli roste počet lidí, kteří investují, celá řada lidí stále neinvestuje. Průměrný starobní důchod se aktuálně pohybuje okol 20 736 korun, to dneska nahrazuje starobním důchodcům průměrně 50 procent z toho, co průměrný senior vydělával dříve.
V dalších letech se dá předpokládat, že se tento poměr propadne a státní důchod v budoucnu lidem nahradí necelých 30 procent příjmů. Myslím, že hodně lidí stále nepřemýšlí nad tím, jestli vůbec dokážou ve stáří vyžít se 30 procent svého aktuálního příjmu a že pokud nic neudělají, odchod do důchodu pro ně bude znamenat velký finanční propad.
Na státní důchod nebude možné spoléhat se v rozsahu, na jaký byla zvyklá předchozí generace, demografický vývoj je neúprosný. Proto je zásadní, aby rostl význam dobrovolného spoření a vlastní odpovědnosti za budoucí příjem ve stáří.
Myšlenka #4: Penzijko patří mezi nejvýhodnější způsoby, jak si připravit peníze na důchod.
Často mě překvapuje, kolik lidí nevyužívá benefitů, příspěvků a daňových zvýhodnění, které penzijní spoření nabízí. Například pokud si měsíčně ukládáte od 500 korun do 1 700 korun, stát vám automaticky přidává 20 procent, říkám tomu „jistý výnos“, který díky státnímu příspěvku máte. Řada lidí neví, že státní podpora je tzv. na rodné číslo, takže platí i pro děti. Když založíte penzijní spoření dětem, díky státním příspěvkům jim rychleji poroste výše naspořené částky.
U penzijka také můžete využít možnost daňového odpočtu až do výše 48 tisíc korun ročně a v posledních letech také narůstá obliba příspěvků zaměstnavatele, které zaměstnanci často nevyužívají. Všechny tyto možnosti patří mezi nejvýhodnější způsoby, jak si připravit peníze na důchod a určitě je to možnost, kterou by měl každý aktivně využít.
Myšlenka #5: Pokud stanovíte určenou osobu, peníze z penzijka nejdou do dědického řízení.
U penzijního spoření je možné kdykoli určit takzvanou určenou osobu, tedy člověka, na kterého v případě vašeho úmrtí přejdou veškeré finanční prostředky. Výhodou je, že tyto peníze nejdou do dědického řízení, ale jsou ihned vyplatitelné. To umožní, že k penězům má určená osoba přístup velmi brzo.
Určená osoba může být jedna nebo i více a můžete je průběžně měnit i podle toho, jak se mění vaše životní situace, a to i opakovaně a bez poplatku. To je unikátní benefit oproti standardním investičním fondům, u kterých určenou osobu určit nemůžete a peníze jdou v případě úmrtí do dědického řízení.
- Kolik vám vydělají různé investiční strategie, které si můžete v rámci penzijka vybrat?
- Podle čeho vybírat investiční strategii v rámci penzijka?
- Jak přejít s penzijním spořením od jednoho poskytovatele k jinému? Jak je to složité a co by lidé měli vědět?
- Jaké nejčastější chyby lidé v penzijku dělají?
- Kolik jsou v průměru poplatky?
- Jaké jsou možnosti výplat z penzijního spoření a co dělat, když chcete penzijní spoření zrušit dříve – jaký je postup a s čím je třeba počítat?
To vše a celou řadu dalších zajímavých informací se dozvíte v celém rozhovoru, který si můžete poslechnout na Spotify nebo Apple Podcasts.
