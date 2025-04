Švýcarský Stadler zvýší komfort cestování na slovenské železnici. Moderní vlaky budou jezdit mezi Bratislavou a Žilinou

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a švýcarský výrobce vlakových souprav Stadler ve středu podepsaly smlouvu na dodávku až čtyř dalších vlaků pro slovenskou regionální železniční dopravu. Hodnota zakázky může přesáhnout hranici 100 milionů eur.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) objednala u společnosti Stadler až čtyři dvoupodlažní vlaky KISS. První vozidlo má být uvedeno do provozu na konci roku 2026, druhé v roce 2027. Vlak bude jezdit na železniční trati mezi Bratislavou a Žilinou. Smlouva zahrnuje opci na nákup dalších dvou vlaků.

„Vlaky Stadler na Slovensku úspěšně jezdí již více než rok. Jsem rád, že slovenským železnicím opět dodáme nejmodernější jednotky KISS. Díky své inovativní konstrukci nabídnou tato vozidla nejvyšší úroveň komfortu a výrazně zvýší kapacitu v regionální i meziměstské osobní dopravě. Lehká hliníková konstrukce znamená nižší náklady na provoz a údržbu po celou dobu jejich životnosti, což zákazníkovi zajistí nákladově efektivní provoz,“ říká Ansgar Brockmeyer, výkonný viceprezident pro prodej a marketing společnosti Stadler.

Zástupci ZSSK a Stadler při podpisu smlouvy. Stadler, užito se svolením

„Obnova vozového parku je pilířem naší vize moderní a udržitelné dopravy. Díky dnešnímu podpisu smlouvy přineseme na slovenské železnice inovativní jednotky, které nejen zvýší komfort a spokojenost cestujících, ale také sníží spotřebu energie na 12 kWh na vlakový kilometr a ušetří desítky tun emisí ročně. Staly se symbolem ekologických řešení, která zlepšují kvalitu života a povyšují železniční dopravu na novou úroveň. Naší ambicí je, aby Slovensko bylo stále v pohybu - ekologicky, efektivně, a na evropské úrovni,“ řekl Peter Helexa, generální ředitel ZSSK.

Švýcarská technologie

Stejně jako jednotky, které byly ZSSK dodány již dříve, budou i nová vozidla navržena ve Stadler Praha - konstrukční kanceláři společnosti Stadler, která v současné době zaměstnává více než 250 inženýrů a konstruktérů. Výroba bude probíhat v závodě Stadler Polska v Siedlcích.

Nové vlaky KISS jsou dlouhé 155,9 metru a mají celkem 611 míst k sezení, z toho 30 míst v první třídě v části Comfort. Jednotky kombinují vysoký výkon s rychlou akcelerací a dosahují maximální rychlosti 160 kilometrů za hodinu. Jsou plně přístupné pro vozíčkáře a jsou vybaveny čtyřmi toaletami, včetně jedné pro cestující se sníženou pohyblivostí. Plně klimatizované vlaky nabízí dostatek prostoru pro jízdní kola, kočárky i zavazadla.

Cestující budou moci využívat palubní Wi-Fi. Pokročilé technologie zahrnují také vnitřní a vnější bezpečnostní kamery. Kamery umístěné na střeše monitorují pantograf pro zajištění bezpečného provozu. Vlaky jsou rovněž vybaveny certifikovanými systémy pro sledování spotřeby energie.

Společnost Stadler dodala ZSSK v roce 2023 čtyři vlaky KISS pro regionální tratě na západním Slovensku, které jezdí mezi Bratislavou a Novými Zámky a Bratislavou a Trenčínem nebo Púchovem. Díky této nejnovější zakázce se počet vlaků Stadler KISS na Slovensku zdvojnásobí. V letech 2001, 2003 a 2021 dodal výrobce na Slovensko také multifunkční elektrické jednotky pro úzkorozchodné tratě ve Vysokých Tatrách.

