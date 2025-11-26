Nový magazín právě vychází!

Black Friday už není jen o materiálních věcech. Češi si oblíbili wellness pobyty

Black Friday už není jen o materiálních věcech. Češi si oblíbili wellness pobyty
Falkensteiner Hotels & Residences, užito se svolením
Letošní Black Friday ukazuje, že se mění charakter tohoto slevového svátku. Výzkumy agentur zabývajících se spotřebitelskými návyky dokazují, že touhu po hmotných věcech přetlačují nákupy zážitků. Místo slev na televize letos frčí slevy na masáže, detox a wellness pobyty. Black Friday se tak mění v rituál klidu a zpomalení.

Black Friday odkazuje na události z roku 1869, kdy po spekulacích se zlatem kolabovala newyorská burza. Až o víc než sto let později se označení Black Friday stalo marketingovým termínem. A díky internetovým obchodům se po roce 2010 prosadil i ve zbytku světa, v němž se americký Den díkůvzdání neslaví, a stal se globálním nákupním fenoménem.

Češi mění priority: místo věcí zážitky

A také ten se vyvíjí. Ano, už i Češi stále více kupují během listopadových slev zážitky – od wellness pobytů po tematické rituály a víkendové úniky. Psychologové to vysvětlují reakcí na digitální únavu a dlouhodobý stres, který moderní život přináší.

Zatímco před několika lety dominovaly Black Friday nákupy materiálních věcí, dnes se zájem přesouvá k „měkkým“ formám radosti v čele s dárkovými poukazy na relaxační pobyty na podporu zdraví. Pandemie, nárůst práce z domova a celoroční přetížení vedou k tomu, že lidé hledají způsob, jak na chvíli vypnout – klidně i v rámci slevové akce. Už loňské statistiky ukázaly, že Češi během Black Friday utratili o 28  procent více za služby než rok předtím. Letos má být růst ještě výraznější.

Čas pro sebe

Největší konzumní svátek se tak mění v příležitost zpomalit, lidé si dovolí investovat do něčeho, co běžně odkládají. „Vidíme, že Black Friday se změnil v moment, kdy si lidé kupují odpočinek,“ říká Sonja Zöpfl, General Manager ve Falkensteiner Hotel Schladming, který se specializuje na aktivní dovolenou. I podle zkušeností výkonné manažerky lidé stále častěji volí namísto věcných dárků „čas pro sebe“, který lze snadno věnovat — zejména formou pobytového voucheru. „Je to jeden z mála dárků, u kterého víte, že ho někdo skutečně využije. A hlavně mu udělá dobře,“ dodává.

Češi během Black Friday utratili osm miliard

Téměř osm miliard korun utržily e-shopy v Česku za letošní výprodeje k černému pátku (Black Friday), řekl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.

Trend zážitků jako vánočních dárků potvrzuje i rostoucí zájem o wellness víkendy, meditace, detox nebo rituály inspirované tradiční medicínou. Navíc Češi plánují s větším předstihem, už teď si tak mohou zajistit nejen zimní dovolenou, ale i třeba víkendové wellness pobyty až po novém roce.

Black Friday se stává nejen ekonomickým fenoménem, ale i společenským barometrem – ukazuje, co lidem chybí a co si skutečně přejí dopřát.

Opravdu potřebujete čtvrtou televizi nebo o jednu modelovou řadu vyšší nový telefon? Nebo by spíš zasloužily update vaše postava a duševní rozpoložení?

Například Falkensteiner Hotels & Residences se k tomuto trendu připojují limitovanou listopadovou nabídkou na vybrané pobyty a rituály Black Friday Deal s 35% slevou na ubytování. Jeho manažeři říkají, že nechtějí soutěžit s elektronikou nebo oblečením. Chtějí jen využít momentu, kdy lidé přemýšlejí o tom, co si nadělit, a nabídnout jim variantu, která podporuje zdraví a klid. „Hosté si stále více uvědomují hodnotu času a péče o sebe. Black Friday se pro ně stal vhodným momentem, kdy si mohou dopřát kvalitní zážitek za výhodnější cenu,“ říká Alexandra Geyer, vedoucí PR Falkensteiner Hotels & Residences.

Hotel Falkensteiner Spa Resort Mariánské lázně

REPORTÁŽ: Lázně jen pro důchodce? Omyl. Na dlouhověkosti začínají pracovat i mladí

Pobyt v lázních si ještě do nedávna většina lidí spojovala hlavně s důchodovým věkem.  A často tedy s obdobím, kdy je tělo už vyčerpané a trpí řadou neduhů. Podle balneologů se ale tento přístup mění. Stále více lidí a mladších začíná jezdit do lázní i kvůli zlepšení a prevenci duševní i fyzické kondice.

Akce startuje 24. listopadu výhradně pro členy věrnostního programu Spirit Club (zdarma) s přednostním přístupem do 26. listopadu. Navíc automaticky čerpají dlouhodobou 5% slevu na všechny rezervace během roku. Od 27. listopadu bude nabídka dostupná i nečlenům až do ranních hodin 1. prosince. Slevu lze uplatnit na omezený počet pokojů, rezervace je předplacená a platí princip first come, first served.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Zimní resorty se mění v nejžádanější adresy Evropy. Alpské nemovitosti se prodávají za rekordní částky

St. Moritz (Švýcarsko)
Alpy zažívají největší realitní boom za poslední dekádu. Z sezonních resortů se stávají celoroční luxusní destinace, kde omezená výstavba a rostoucí poptávka ženou ceny rekordně nahoru.

Luxusní nemovitosti v Alpách zažívají největší růst za poslední dekádu. Dříve čistě zimní resorty se totiž mění v celoroční centra prémiového životního stylu, která vedle turistů přitahují stále více dlouhodobých rezidentů i investorů z celého světa. Vyplývá to z nejnovějšího Alpine Property Report 2026 realitní poradenské společnosti Knight Frank, podle níž kombinace omezené výstavby, rostoucí poptávky a stále širší nabídky aktivit mimo zimní sezónu činí z alpských rezidencí jedno z nejstabilnějších realitních aktiv v Evropě.

Chalupu Milada navrhli architekti ze studia ADR.

Kam se hrabou Alpy. Čeští architekti luxus umí, chalupa v Úpě má saunu s výhledem na Sněžku

Reality

Staví luxusní dovolenkové resorty, přeměňují brownfield v Kanadě a navrhují domy pro české miliardáře. Stejně tak by se ale architekti ze studia ADR dali označit za specialisty na krkonošské chalupy.

„Alpský trh s nemovitostmi se stal synonymem odolnosti a investiční jistoty. Poptávka je trvale vysoká, zatímco nabídka je kvůli přísným regulacím omezená. Pro kupující jsou Alpy vnímány jako dlouhodobě udržitelné dědictví,“ komentuje výsledky reportu Kate Everett-Allen, vedoucí výzkumu evropských rezidenčních nemovitostí Knight Frank.

Zájem o trvalé bydlení roste

Až 73 procent zámožných kupujících z celého světa zvažuje podle reportu možnost trvalého bydlení v Alpách. Mění se tak charakter resortů, které přestávají být sezonní destinací a stále více fungují na principu celoročního provozu. Letní turistika zažívá mimořádný nárůst. Například v Chamonix vzrostl během dvou let počet prodaných letních jízdenek na lanovky o 46 procent. To potvrzuje trend, kdy jsou dnes horské destinace atraktivní i díky cyklistice, wellness programům či gastronomii.

Z pohledu investic patří alpské resorty mezi nejodolnější realitní segmenty. Za posledních pět let vzrostly ceny prime nemovitostí v hlavních lokalitách o 23 procent, meziročně o 3,3 procenta.

Apartmány cílí na cílí na náročnou klientelu

České hory už jen pro bohaté. Apartmán ve Špindlu prodává developer za 34 milionů

Reality

Společnost PSN rozšiřuje své portfolio o projekt druhého bydlení v prestižní lokalitě Špindlerova Mlýna. Tradiční horský penzion mění na devět luxusních apartmánů. Ten nejmenší vyjde na necelých pět milionů.

Atraktivita Alp pro investory vychází z kombinace faktorů. Tamní nabídka je dlouhodobě omezená. Zejména ve Švýcarsku, kde přísné regulace výrazně limitují novou výstavbu a tím udržují hodnotu existujících nemovitostí. Zároveň se horské resorty stávají celoročními destinacemi, což výrazně zlepšuje výnosy investic. Letní sezona dnes generuje stále vyšší obsazenost a prodlužuje dobu, po kterou nemovitosti přinášejí příjem z pronájmu.

Poptávku navíc podporuje rostoucí zájem zámožných kupujících, více než polovina plánuje pořízení alpské rezidence, přičemž nejsilněji investují kupující z Číny, Spojených arabských emirátů, Velké Británie a USA. Významnou roli hraje také klimatická odolnost jednotlivých lokalit. Až 47 procent kupujících zohledňuje sněhovou jistotu a dlouhodobou udržitelnost střediska. K tomu se přidávají rozsáhlé infrastrukturní projekty, od olympijských investic v Dolomitech až po modernizace francouzských a rakouských areálů.

Švýcarsko dominuje, Cortina překvapuje

Nejrychleji letos rostly ceny ve švýcarksém Andermattu ( +14,6 %) a Davosu ( +10,5 %) a italské Cortina d’Ampezzo (+10 %). Právě ta se díky olympijským investicím stává jedním z největších skokanů trhu. S cenami 19 500 až 21 500 eur za metr čtvereční je výrazně levnější než švýcarské špičky, ale odborníci očekávají pokračující růst.

Švýcarské resorty dominují díky kombinaci velmi omezené výstavby, stabilní poptávky a prestiže, která přitahuje globální klientelu. Francouzské Alpy nabízejí větší flexibilitu a širší penthouse nabídku, zatímco Rakousko těží z výborné infrastruktury a komerčně silného celoročního provozu.

Top 10 nejdražších alpských lokalit (2026)

  1. St. Moritz (Švýcarsko) – 30 000–35 000 €
  2. Gstaad (Švýcarsko) – 28 000–33 000 €
  3. Zermatt (Švýcarsko) – 25 000–32 000 €
  4. Verbier (Švýcarsko) – 22 000–30 000 €
  5. Courchevel 1850 (Francie) – 22 000–28 000 €
  6. Val d’Isère (Francie) – 18 000–25 000 €
  7. Megève (Francie) – 15 000–22 000 €
  8. Cortina d’Ampezzo (Itálie) – 19 500–21 500 €
  9. Kitzbühel (Rakousko) – 15 000–21 000 €
  10. Lech am Arlberg (Rakousko) – 14 000–20 000 €

Udržitelnost a regulace dnes zásadně formují podobu alpského realitního trhu. Kupující stále častěji sledují energetickou náročnost budovy, pro 54 procent z nich je právě energetická efektivita jedním z klíčových kritérií při rozhodování. Do hry vstupují i nové regulační rámce. V Chamonix začíná platit pravidlo „one in, one out“, které limituje počet nových druhých domů a tím automaticky zvyšuje hodnotu stávajících apartmánů a chalup. Význam udržitelnosti potvrzuje také nový Alpine Sustainability Index: tradiční vysokohorská střediska jako Val Thorens, Zermatt či Val d’Isère se díky stabilním sněhovým podmínkám ukazují jako nejodolnější vůči klimatickým rizikům. Pro investory to znamená větší jistotu dlouhodobé hodnoty i budoucí poptávky.

České hory jsou stále levnější než Alpy

České hory sice svou cenovou hladinou ani velikostí nemohou konkurovat Alpám, přesto zájem o tuzemské horské nemovitosti dlouhodobě sílí. Nejvýrazněji roste Špindlerův Mlýn, kde se ceny novostaveb podle Knight Frank pohybují kolem 250 až 260 tisíc korun za metr čtvereční, což z něj dělá nejprémiovější tuzemskou lokalitu.

Ilustrační foto

České hory zdražují dál. Ale kdo koupí starou chatu za miliony?

Reality

České hory mění pravidla hry. Luxusní apartmány zdražují, ale staré chaty s vysokými cenami kupující ignorují. Trh se poprvé po letech výrazně tříští.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Poptávka se však postupně rozšiřuje i do dalších regionů od Beskyd a Jeseníků přes Krušné hory až po Šumavu. Stále více pozornosti přitahuje také Monínec, který díky celoroční nabídce a blízkosti Prahy začíná konkurovat tradičním horským střediskům.

„Česká horská střediska procházejí viditelným oživením. Nejde už jen o rekreační apartmány, ale i o investiční projekty a rekonstrukce tradičních nemovitostí. Kupující hledají bezpečné uložení kapitálu a zároveň místo, kde mohou trávit čas s rodinou,“ uzavírá Lenka Šindelářová, Head of Research & Consultancy v Knight Frank.

Rezidence Pod Portáškami v Peci pod Sněžkou – Velké Úpě

Obří investice mění hory. Velká Úpa spouští projekt, který budil emoce

Reality

Po dlouhém povolovacím procesu dostává zelenou projekt, který zásadně promění jednu z klíčových lokalit Velké Úpy. Rezidence Pod Portáškami nabídne 159 bytů, služby pro místní i udržitelné technologie a představuje další krok miliardových investic mířících do českých hor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Špindlerův Mlýn

Penta Real Estate plánuje proměnu Špindlerova Mlýna. Nechá do ní promluvit místní

Reality

Zástupci developera dnes vybízeli obyvatele, aby dávali další komentáře a připomínky, aby je firma mohla zapracovat do podmínek soutěže.

Apartmán na Sardinii

Co se dá koupit za pět milionů? V Praze garáž, v Chorvatsku nový apartmán s výhledem na moře

Reality

Co a kde se dá koupit za pět milionů korun? Například v Praze se za takovou sumu dá v lepší případě pořídit jen hodně malý byt, v okresních tuzemských městech se s ní dá skoro rozmáchnout. Ve Špindlu za stejnou částku nelze koupit nic, v Rakousku už malý apartmán, v Chorvatsku i byt v novém developerském projektu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Filip Šejvl

Majitel realitky: Ani Dubaj, ani Florida. Praha je přístavem bezpečných investic do nemovitostí

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

REPORTÁŽ: V italském Val di Non mají světový unikát. Lanovku na přepravu ovoce

Jablečná lanovka v údolí Val di Non
Pod hřebeny trentinských Dolomit odstartovala logistická revoluce. Konsorcium pěstitelů Melinda, jeden z největších evropských producentů jablek, spustilo unikátní lanovku pro přepravu ovoce. Projekt nahradí tisíce kamionových jízd ročně, ušetří energii a posílí konkurenceschopnost regionu. Zároveň ukazuje fascinující svět „jablečného impéria“, které hospodaří s miliardami kusů ovoce a stovkami milionů eur ročně.

V údolí Val di Non panuje na první pohled podzimní klid. Jabloňové sady pokrývá první nános sněhu a příroda odpočívá po sklizni. Jenže za touto idylou se skrývá tvrdý agro-byznys. Melinda, konsorcium sdružující více než čtyři tisíce rodinných sadovníků, tu obhospodařuje zhruba 6 500 hektarů sadů a ročně vypěstuje kolem 400 tisíc tun jablek. To je něco přes 1,6 miliardy kusů ovoce. Neuvěřitelné číslo staví Val di Non mezi nejvýznamnější jablečná údolí Evropy.

Podzemní chladírny a teď i jablečná lanovka

A právě transportu této obří produkce z okolních svahů nyní Melinda ulevila spuštěním první „jablečné lanovky“ na světě. Nová dráha spojuje balicí halu ve vsi Predaia s podzemními chladírnami v bývalém dole Rio Maggiore. Zařízení o délce 1,3 kilometru zvládne přepravit až 460 kontejnerů za hodinu, což zásadně zkracuje cestu jablka z místa sklizně až do regálu obchodníka.

Jak to vypadá v zázemí jablečné lanovky:

Unikátní jablečná lanovka v Dolomitech Lanovka ústí do bývalého dolu, kde jsou obří sklada Na konečné se automaticky nakládají a vykládají jablka 26 fotografií v galerii

Melinda ukazuje, jak se dělá moderní agrobyznys 

Lanovka má přinést několik ekonomických benefitů najednou: snížit logistické náklady, zrychlit manipulaci s čerstvým ovocem a eliminovat až několik tisíc kamionových jízd ročně. „To znamená méně emisí, nižší spotřebu paliva i menší zátěž na horské silnice, které nejsou pro těžkou dopravu ideální. Pro region, kde se zemědělství prolíná s cestovním ruchem, jde o vítanou úlevu,“ říká marketingový manažer jablečného konsorcia.

Melinda není nováčkem v inovacích. Vedle lanovky zaujala už dříve systémem chladíren, obřích podzemních prostor ve starém dole, kde se jablka skladují s až o 53 procent nižší spotřebou energie než v konvenčních chladírnách. Je to jeden z nejefektivnějších skladovacích systémů v Evropě a zároveň příklad toho, jak lze kombinovat udržitelnost, technologii a lokální surovinovou tradici.

Významný hráč na jablečném trhu

Z pohledu ekonomiky patří Melinda k nejvýznamnějším zemědělským subjektům v Itálii. Obrat konsorcia se v posledních letech pohybuje kolem 320 až 350 milionů eur ročně, přičemž více než 200 milionů se vyplácí samotným pěstitelům. Část produkce, zhruba 25 až 30 procent – putuje na export, a to do více než 40 zemí světa. Španělsko, Vietnam či Thajsko jsou jen některé z novějších a rychle rostoucích trhů. V České republice jablka z produkce Melindy distribuuje Košík.cz.

Melinda navíc sází na rozložení produkce i prémiová jablka. Kromě tradičních odrůd, jako jsou Golden Delicious, Red Delicious či Renetta Canada, uvádí na trh moderní odrůdy Morgana a Sweetango. Rostoucí část sadů konsorcium převádí na ekologickou produkci, ačkoliv jde o proces dlouhý a nákladný. Organická jablka jsou ale strategickou investicí do budoucnosti. Přinášejí vyšší cenu a pomáhají Melindě odlišit se v extrémně konkurenčním evropském prostředí.

Jablka jako páteř ekonomiky regionu

Význam Melindy pro místní region je obrovský. Jablečný district Val di Non a Val di Sole zahrnuje téměř čtyři tisíce podniků a celkově zaměstnává více než 13 tisíc lidí. Jablka tak nejsou jen produktem, ale páteří místní ekonomiky.

„Nová lanovka představuje investice s dlouhodobým efektem. Snižuje náklady, zlepšuje kvalitu ovoce, chrání krajinu a pomáhá udržet konkurenceschopnost regionu, který stojí na rodinných sadech a přesném managementu každého jablka. V době rostoucích nákladů a globální konkurence je to přesně ten typ inovace, který může rozhodnout, zda bude Val di Non i nadále jedním z evropských jablečných lídrů,“ uzavírá marketingový manažer Melindy.

