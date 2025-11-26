Black Friday už není jen o materiálních věcech. Češi si oblíbili wellness pobyty
Letošní Black Friday ukazuje, že se mění charakter tohoto slevového svátku. Výzkumy agentur zabývajících se spotřebitelskými návyky dokazují, že touhu po hmotných věcech přetlačují nákupy zážitků. Místo slev na televize letos frčí slevy na masáže, detox a wellness pobyty. Black Friday se tak mění v rituál klidu a zpomalení.
Black Friday odkazuje na události z roku 1869, kdy po spekulacích se zlatem kolabovala newyorská burza. Až o víc než sto let později se označení Black Friday stalo marketingovým termínem. A díky internetovým obchodům se po roce 2010 prosadil i ve zbytku světa, v němž se americký Den díkůvzdání neslaví, a stal se globálním nákupním fenoménem.
Češi mění priority: místo věcí zážitky
A také ten se vyvíjí. Ano, už i Češi stále více kupují během listopadových slev zážitky – od wellness pobytů po tematické rituály a víkendové úniky. Psychologové to vysvětlují reakcí na digitální únavu a dlouhodobý stres, který moderní život přináší.
Zatímco před několika lety dominovaly Black Friday nákupy materiálních věcí, dnes se zájem přesouvá k „měkkým“ formám radosti v čele s dárkovými poukazy na relaxační pobyty na podporu zdraví. Pandemie, nárůst práce z domova a celoroční přetížení vedou k tomu, že lidé hledají způsob, jak na chvíli vypnout – klidně i v rámci slevové akce. Už loňské statistiky ukázaly, že Češi během Black Friday utratili o 28 procent více za služby než rok předtím. Letos má být růst ještě výraznější.
Čas pro sebe
Největší konzumní svátek se tak mění v příležitost zpomalit, lidé si dovolí investovat do něčeho, co běžně odkládají. „Vidíme, že Black Friday se změnil v moment, kdy si lidé kupují odpočinek,“ říká Sonja Zöpfl, General Manager ve Falkensteiner Hotel Schladming, který se specializuje na aktivní dovolenou. I podle zkušeností výkonné manažerky lidé stále častěji volí namísto věcných dárků „čas pro sebe“, který lze snadno věnovat — zejména formou pobytového voucheru. „Je to jeden z mála dárků, u kterého víte, že ho někdo skutečně využije. A hlavně mu udělá dobře,“ dodává.
Téměř osm miliard korun utržily e-shopy v Česku za letošní výprodeje k černému pátku (Black Friday), řekl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.
Trend zážitků jako vánočních dárků potvrzuje i rostoucí zájem o wellness víkendy, meditace, detox nebo rituály inspirované tradiční medicínou. Navíc Češi plánují s větším předstihem, už teď si tak mohou zajistit nejen zimní dovolenou, ale i třeba víkendové wellness pobyty až po novém roce.
Black Friday se stává nejen ekonomickým fenoménem, ale i společenským barometrem – ukazuje, co lidem chybí a co si skutečně přejí dopřát.
Opravdu potřebujete čtvrtou televizi nebo o jednu modelovou řadu vyšší nový telefon? Nebo by spíš zasloužily update vaše postava a duševní rozpoložení?
Například Falkensteiner Hotels & Residences se k tomuto trendu připojují limitovanou listopadovou nabídkou na vybrané pobyty a rituály Black Friday Deal s 35% slevou na ubytování. Jeho manažeři říkají, že nechtějí soutěžit s elektronikou nebo oblečením. Chtějí jen využít momentu, kdy lidé přemýšlejí o tom, co si nadělit, a nabídnout jim variantu, která podporuje zdraví a klid. „Hosté si stále více uvědomují hodnotu času a péče o sebe. Black Friday se pro ně stal vhodným momentem, kdy si mohou dopřát kvalitní zážitek za výhodnější cenu,“ říká Alexandra Geyer, vedoucí PR Falkensteiner Hotels & Residences.
Akce startuje 24. listopadu výhradně pro členy věrnostního programu Spirit Club (zdarma) s přednostním přístupem do 26. listopadu. Navíc automaticky čerpají dlouhodobou 5% slevu na všechny rezervace během roku. Od 27. listopadu bude nabídka dostupná i nečlenům až do ranních hodin 1. prosince. Slevu lze uplatnit na omezený počet pokojů, rezervace je předplacená a platí princip first come, first served.
