Black Friday. Na nákupy se chystá rekordní množství Američanů, utratí ale méně

Čeští investoři zůstali i v době poklesů způsobených americkou celní politikou nebo geopolitickou situací klidní, žádné velké prodeje portfolií se nekonaly. A nepanikaří ani ve chvílích, kdy koruna posiluje a klesá vyjádření výnosu u eurových a dolarových investic. Říká to Tadeáš Silovský z Portu, který zároveň dodává, že ti pokročilejší se jen začínají ptát na možné prasknutí technologické bubliny.
České investiční prostředí se mění, investice se demokratizují. To má i své stinné stránky, protože nezkušení investoři se často pustí rovnou do tradingu a spekulací. Co byste jim doporučil?
Pouštět se rovnou do tradingu a spekulací je častá chyba. Pokud začne nezkušený investor pracovat s nástroji určenými pro pokročilejší, jako jsou třeba produkty s pákovým efektem, kde se podle určitého klíče násobí nejen růst, ale také propad, může se snadno spálit. Je důležité vkládat peníze jen do produktů, kterým investor rozumí, nebo svěřit investice odborníkům. I tady je ale třeba dobře vybírat. Měli byste mít jistotu, že je poradce nezávislý a nedoporučuje jen produkty, ze kterých má provizi.
S takovými poradci se pořád setkáváte?
Je to bohužel nešvar českého trhu a důvod, proč má investiční poradenství v mnoha očích špatné jméno. Historicky jsme byli závislí jen na poradcích, kteří fungovali na systému provizí. A jsou tady ve velké míře zastoupeni i dnes. Naštěstí už roste počet konzultantů, kteří skutečně poradí a pomohou sestavit široké portfolio. V Portu se s investory rádi podíváme nejen na investice u nás, ale i jinde. Když už má klient dobře postavené dluhopisové portfolio mimo Portu, pak mu to samé nebudeme nabízet u nás, ale raději se s ním pobavíme o dynamické části jeho investic. Navíc pro nás není žádný rozdíl, jestli klientovi doporučíme akcie, dluhopisy nebo třeba krypto, jestli vybereme jeden nebo druhý fond.
Když se podíváme na vaši nabídku investičních produktů, o co je největší zájem?
Největší zájem je o naše ETF portfolia. Ta klientům automaticky nabízíme podle toho, jak u nás vyplní investiční dotazník. Máme portfolia s různou rizikovostí – od bezpečnějších variant s dluhopisy a komoditami až po nejdynamičtější, stoprocentně akciové portfolio. V závěsu se drží investice do nemovitostí, kde nabízíme WOOD & Company Realitní otevřený podílový fond. I tam směřuje velká část nových investic a ukazuje nám to, že sázka na nemovitosti je něco, na co čeští investoři stále slyší. Až na posledních příčkách žebříčku oblíbenosti jsou pak takové investice, kde si klienti sami vybírají, kam chtějí cílit. Mohou to být konkrétní akcie nebo třeba sektorová ETF. To už je pro většinu klientů jen doplněk investování.
U vašich portfolií nabízíte také ESG varianty. Vnímáte je jako trend?
Mezi našimi klienty vidím, že trendovost investování v rámci ESG letos výrazně poklesla. Máme tady války a další krize, udržitelné investice jsou tímto upozaděny. Investoři jsou výrazně pragmatičtější a i když jsme v době růstu a dobré ekonomické nálady, jsou opatrnější. Nicméně já doufám, že do budoucna se k udržitelným investicím zase vrátíme.
Dnešním hitem jsou investice do technologických firem nebo i obranného průmyslu. Ptají se vás na ně klienti?
Ano, takové požadavky vnímáme. Často ale narážíme na to, že tyto trendové sektory už jsou ve velké míře zastoupeny v některých indexech. Když chce někdo investovat do technologických společností, má je už v indexu S&P 500. To se klientům snažíme vysvětlovat, aby neměli příliš jednostranně zaměřené portfolio.
Když pomineme trendové akcie, s čím za vámi klienti přicházejí? Jaká témata dnes převládají?
Začínající investoři obecně řeší především to, jak si správně sestavit portfolio, aby odpovídalo jejich strategii, doručovalo požadované výsledky a i v krizových nebo pozitivnějších časech směřovalo k cíli, který si na začátku určujeme. To je téma, které se v čase příliš nemění. Co se pokročilejších investorů týče, tam už jsou hlavní témata hodně odvislá od zpráv, které v průběhu roku vidíme ve veřejném prostoru. Třeba v posledních měsících se na nás obracejí s tím, jestli neočekáváme prasknutí technologické bubliny a pokles na trzích.
Jak jim odpovídáte?
Určitě jsme v tuto chvíli výrazně opatrnější, než bychom byli před rokem. Vnímáme, že ceny technologických akcií jsou poměrně vysoko. Nicméně stále jsou z našeho pohledu obhajitelné. Firmy, do kterých jdou největší investice, dále navyšují své zisky a jejich výsledky celkem obstojně odpovídají predikcím, které zveřejňovaly před rokem nebo v předchozích kvartálech. V tomto jsme pozitivní a dramatický propad nečekáme. Nutno ovšem podotknout, že globální situace je stále více nejistá, proto je třeba mít portfolio dobře diverzifikované.
Pár propadů už máme za sebou. Jak na ně čeští investoři reagovali?
Propady k investování zkrátka patří, důležité je držet se své dlouhodobé strategie, mít široce diverzifikované portfolio a nepodléhat emocím. A minimálně ty investory, se kterými jsme v rámci Portu v kontaktu, musím pochválit. Máme za sebou propady technologických akcií i výkyvy způsobené celní politikou Donalda Trumpa. To byly situace, na které globální trhy zcela pochopitelně reagovaly velmi negativně. Naši investoři přesto odolali, drželi se svých plánů a k žádným odprodejům portfolií nedocházelo. To se nám už teď v listopadu ukazuje jako velmi dobré rozhodnutí. V průběhu roku pak české investory ovlivňovalo i posílení koruny vůči dolaru a euru.
Jak se s ním čeští investoři vyrovnávali?
S posílením koruny jim pokleslo korunové vyjádření výnosu. Nicméně ani to klienty neodradilo a nezpůsobilo paniku. Vidíme, že trhy stále doručují velmi kvalitní výkon, a pokud se v příštích letech zase dostaneme do situace, kdy dolar posílí, bude tam velmi dobrý potenciální růst hodnoty korunového vyjádření. Klidně tam pak můžeme vidět i desetiprocentní růst, jen díky změně kurzu měnového páru.
Jaké výnosy doručí akciové trhy letos?
Pokud si odečteme rozdíl na měně, výnosy se například i na našem široce diverzifikovaném akciovém portfoliu budou pohybovat výrazně nad deseti procenty. Pokud se investor zajistil proti měnovému riziku, pak si myslím, že se letos podíváme i na velmi nadstandardní výnosy přesahující patnáct procent.
Očekáváte podobný trend i v příštím roce?
Jsem optimisticky opatrný. Na výhledech nyní nevidím žádný zásadní problém, který by měl způsobit pokles trhu, i když nezaměstnanost ve Spojených státech a nejistota na světových trzích nás samozřejmě straší, největší vliv na kapitálové trhy má pořád Amerika. Nicméně zatím je vývoj i pro náš region pozitivní a třeba to, co jsou schopny doručovat firmy na Pražské burze, je velmi nadstandardní. Osobně se domnívám, že naše ekonomika bude velmi dobře funkční i v příštím roce.
Na světových trzích se teď objevuje jistý optimismus v souvislosti s ukončením amerického shutdownu nebo urovnáním vztahů s Čínou. Jak se to promítne?
Konec shutdownu se zřejmě promítne, ale jak moc, to ukáží až nová makrodata z amerického trhu práce a data o inflaci, která teprve budeme mít k dispozici. Co se vztahu s Čínou týče, tam je to podobná horská dráha jako v případě celní politiky. Situace se rychle mění, takže je těžké se na něco spoléhat. Zároveň na tom můžeme hezky vidět, že i trhy už tyto informace částečně ignorují a nepřikládají jim takovou váhu. Kdyby stejné informace přicházely před pěti lety, reakce by byly mnohem dramatičtější.
Nejlepší ochranou před propady je diverzifikace. Dá se diverzifikovat i čistě akciové portfolio s měsíčním vkladem v hodnotě pár set korun?
Ano, určitě. Důležité je mít investici rozprostřenou mezi stovky akcií a dluhopisů ze všech odvětví a koutů světa. Když si k nám pošlete pětistovku měsíčně, zainvestujeme ji do osmi až deseti ETF. Tyto fondy v sobě zároveň mají stovky, někdy i tisíce společností.
Může být pro menší investory zajímavým produktem DIP?
Klientům, kterým jde o zajištění na důchod, ho určitě doporučujeme. Nabízí odpočet z daňového základu až 48 tisíc korun ročně, ve výsledku tak lze na daních za rok ušetřit přes sedm tisíc korun. Jeho výhodou je flexibilita, nemusí vás svazovat nabídka neefektivních penzijních fondů. Můžete v rámci něj investovat dynamičtěji a levněji, třeba do akciových ETF. Takové portfolio pak v delším horizontu hravě porazí výkonnost tradičních penzijních fondů.
Jaký zatím vnímáte zájem?
Postupně roste a snažíme se o to, aby to tak bylo i nadále. Je to velmi dobrý, státem podporovaný režim investování, který umožňuje efektivní přípravu na stáří. Levněji a s vyššími potenciálními výnosy než nabízí penzijní připojištění.Právě v penzijním připojištění a ve fondech ještě pořád leží obrovské množství peněz, které doručují třeba jen procento ročně. To je na důchod žalostné. Uvidíme, co nám přinese příští rok. Osobně vidím velký potenciál a prostor, aby DIP podpořili i zaměstnavatelé.
Co když do budoucna skončí daňové zvýhodnění? Bude DIP dávat smysl i bez této podpory?
Konec daňového zvýhodnění neočekávám. Všichni víme, jak je na tom český důchodový systém, takže státu se taková investice v budoucnu násobně vrátí. Naopak se spíše mluví o možnosti navýšení daňového odpočtu z 48 tisíc až na 100 tisíc ročně. Nezapomínejme, že DIP chtěla zavést už vláda ANO před čtyřmi lety, podporu proto má napříč politickým spektrem.
Co klienti nejčastěji vybírají?
Především široce diverzifikované portfolio z akciových ETF, které se jeví jako rozumný základ pro investování na důchod. I tady vítězí automatizovaná portfolia od Portu sestavená na míru potřebám a rizikovému profilu.
Když už jste zmínil kryptoměny, jaký je dnes o ně zájem?
Dnes je trochu zastínilo téma umělé inteligence. Spousta klientů z veřejného prostoru vnímá AI jako něco, co je s námi do budoucna mnohem více spjaté než kryptoměny. Nicméně i ty mohou být pořád zajímavou investiční příležitostí, v nabídce je máme, a pokud tomu investorský profil daného klienta odpovídá, pak je většinou doporučujeme. Samozřejmě se pořád jedná o velmi rizikovou investici, takže by obvykle neměly tvořit víc než pět procent portfolia, ale určitě jsme dnes schopni si je mnohem více obhájit.
Z jakých důvodů?
Kryptoměny se dnes stávají stále běžnější investicí. Už i ČNB vytvořila testovací portfolio, do kterého Bitcoin nakoupila. Obecně přibývá institucí a států, které zvažují investice nebo držení části svých rezerv v kryptoměnách. To nám ukazuje, že svět se na ně přizpůsobuje a pravděpodobně tady s námi do budoucna budou. Podobně jako zlato.
Tadeáš Silovský
Má téměř deset let zkušeností v oblasti financí, dříve pracoval jako privátní bankéř v J&T Bance a manažer investičních produktů v Creditas. Dnes působí jako vedoucí týmu investičních konzultací v Portu, kde klientům pomáhá nastavovat investiční strategie na míru.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.