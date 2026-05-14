Protein je všude. V Česku vzniká systém, který výrobky srovnává podle složení
NutraRating převádí klíčové vlastnosti produktů na procentní skóre a přiděluje jim známky od nejkvalitnějšího A+ až po méně kvalitní D. Hodnocení se zaměřuje na pět hlavních oblastí: koncentraci bílkoviny, kvalitu zdroje, čistotu složení, testování a transparentnost.
Jak poznat kvalitní proteinový přípravek v záplavě stovek produktů na trhu? Nový systém NutraRating přináší v Česku vůbec první systematické hodnocení proteinů podle jejich složení a kvality. Vznikl ve spolupráci e-shopu Pilulka.cz s odborníky z akademického prostředí a má zákazníkům usnadnit orientaci v kategorii, kde rozdíly mezi jednotlivými produkty nebývají na první pohled zřejmé. Oznámila to Marie Brázdová z Pilulky v tiskové zprávě.
Trh s doplňky stravy tak podle autorů získává nástroj, který zákazníkům umožní rozhodovat se podle ověřitelných parametrů namísto líbivých obalů a marketingových slibů. NutraRating převádí klíčové vlastnosti produktů na procentní skóre a přiděluje jim známky od nejkvalitnějšího A+ až po méně kvalitní D. Hodnocení se zaměřuje na pět hlavních oblastí: koncentraci bílkoviny, kvalitu zdroje, čistotu složení, testování a transparentnost. Metodika přitom vychází z veřejně dostupných informací a certifikátů dodaných výrobci, přičemž relevantně porovnává vždy jen produkty ve své vlastní kategorii.
Na vývoji metodiky se podíleli odborníci z oblasti biochemie a molekulární biologie, jmenovitě Michal Pohludka a Milan Jakubek. Podle Pohludky volí lidé proteiny z různých důvodů – ať už kvůli hubnutí, nabírání svalové hmoty nebo jen pro doplnění jídelníčku – a systém proto komplexně analyzuje hned několik parametrů současně. Největší důraz je v hodnocení kladen na samotný obsah bílkovin.
CEO Pilulky Petr Toupal vysvětluje, že trh s proteiny je dlouhodobě nepřehledný a cílem novinky je usnadnit lidem orientaci v přehlceném online prostředí. Systém mimo jiné reaguje na silně rostoucí kategorii proteinů, v níž z pohledu zákaznických preferencí jednoznačně dominují syrovátkové (whey) proteiny.
NutraRating se již několik měsíců funguje i u dalších doplňků stravy, jako jsou vitamíny či minerály, a v řádu dnů se plánuje jeho rozšíření na kompletní sortiment doplňků. Celá iniciativa má do tohoto segmentu přinést vyšší tlak na transparentnost výrobců a jednodušší rozhodování pro zákazníky. Těm navíc při individuálním výběru pomáhá také takzvaný Chytrý průvodce.
Protein je klíčová živina, ale jeho nadbytek může mít i skryté náklady. Zatímco většina lidí přijímá výrazně víc bílkovin, než doporučují oficiální normy, věda ukazuje, že vyšší dávky dávají smysl jen pro určité skupiny. Pro ostatní může být honba za proteinem spíš zátěží než přínosem.
Biohacking: Bílkoviny jako nový cukr. Přeháníme to se zdravou živinou?
