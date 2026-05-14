Protein je všude. V Česku vzniká systém, který výrobky srovnává podle složení

NutraRating převádí klíčové vlastnosti produktů na procentní skóre a přiděluje jim známky od nejkvalitnějšího A+ až po méně kvalitní D. Hodnocení se zaměřuje na pět hlavních oblastí: koncentraci bílkoviny, kvalitu zdroje, čistotu složení, testování a transparentnost.

Jak poznat kvalitní proteinový přípravek v záplavě stovek produktů na trhu? Nový systém NutraRating přináší v Česku vůbec první systematické hodnocení proteinů podle jejich složení a kvality. Vznikl ve spolupráci e-shopu Pilulka.cz s odborníky z akademického prostředí a má zákazníkům usnadnit orientaci v kategorii, kde rozdíly mezi jednotlivými produkty nebývají na první pohled zřejmé. Oznámila to Marie Brázdová z Pilulky v tiskové zprávě.

Trh s doplňky stravy tak podle autorů získává nástroj, který zákazníkům umožní rozhodovat se podle ověřitelných parametrů namísto líbivých obalů a marketingových slibů. NutraRating převádí klíčové vlastnosti produktů na procentní skóre a přiděluje jim známky od nejkvalitnějšího A+ až po méně kvalitní D. Hodnocení se zaměřuje na pět hlavních oblastí: koncentraci bílkoviny, kvalitu zdroje, čistotu složení, testování a transparentnost. Metodika přitom vychází z veřejně dostupných informací a certifikátů dodaných výrobci, přičemž relevantně porovnává vždy jen produkty ve své vlastní kategorii.

Na vývoji metodiky se podíleli odborníci z oblasti biochemie a molekulární biologie, jmenovitě Michal Pohludka a Milan Jakubek. Podle Pohludky volí lidé proteiny z různých důvodů – ať už kvůli hubnutí, nabírání svalové hmoty nebo jen pro doplnění jídelníčku – a systém proto komplexně analyzuje hned několik parametrů současně. Největší důraz je v hodnocení kladen na samotný obsah bílkovin.

CEO Pilulky Petr Toupal vysvětluje, že trh s proteiny je dlouhodobě nepřehledný a cílem novinky je usnadnit lidem orientaci v přehlceném online prostředí. Systém mimo jiné reaguje na silně rostoucí kategorii proteinů, v níž z pohledu zákaznických preferencí jednoznačně dominují syrovátkové (whey) proteiny.

NutraRating se již několik měsíců funguje i u dalších doplňků stravy, jako jsou vitamíny či minerály, a v řádu dnů se plánuje jeho rozšíření na kompletní sortiment doplňků. Celá iniciativa má do tohoto segmentu přinést vyšší tlak na transparentnost výrobců a jednodušší rozhodování pro zákazníky. Těm navíc při individuálním výběru pomáhá také takzvaný Chytrý průvodce.

Bez škody, bez stresu a bez policie. Demo verze aplikace Bouračka učí řidiče, co dělat po při menší dopravní nehodě. Ne ke každému pomačkanému plechu totiž musí vyjíždět policie.

Mladí řidiči se v autoškole učí pravidla silničního provozu, ne vždy si ale prakticky vyzkouší, co dělat po dopravní nehodě. Podle dat České kanceláře pojistitelů a Policie ČR bylo jen od ledna do dubna letošního roku evidováno přes 47 tisíc drobných dopravních nehod, které lze řešit bez policie. Právě na tyto situace cílí demo verze aplikace Bouračka. Ta umožňuje projít si vyplnění záznamu o dopravní nehodě nanečisto, tedy bez stresu, bez skutečné škody a v testovacím prostředí.

Aplikaci mohou využít řidiči, studenti autoškol i lektoři. Cílem je, aby si předem vyzkoušeli, jaké údaje budou po nehodě potřebovat, co mají zdokumentovat a jak celý proces probíhá.

„U dopravní nehody často pomáhá klid, přehled a správný postup. Demo verze Bouračky dává řidičům možnost projít si celý záznam dopředu, bez stresu a bez reálné škody. Díky tomu si mohou osvojit, jaké údaje budou potřebovat, co zdokumentovat a jak celý proces probíhá. Ve chvíli, kdy se pak dostanou do skutečné situace, už pro ně postup nebude neznámý,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.

Mladí řidiči patří k rizikovým skupinám

Dopravní nehoda je pro většinu řidičů stresová situace. U mladých řidičů se k tomu přidává menší zkušenost nejen za volantem, ale i s tím, co přesně má po nehodě následovat.

Podle záznamů o nehodách vyplněných prostřednictvím aplikace Bouračka bylo dosud evidováno celkem 45 008 účastníků dopravních nehod. Mladí lidé ve věku 18 až 20 let tvoří pět procent evidovaných účastníků, tedy 2 066 osob. Věková skupina 21 až 25 let představuje dalších deset procent, tedy 4 479 osob.

Jde o situace, u kterých není nutné volat policii, ale je zásadní správně sepsat záznam o dopravní nehodě. Řidič musí rychle vyhodnotit situaci, komunikovat s druhým účastníkem, rozhodnout, zda volat policii, zdokumentovat škodu a vyplnit záznam.

Pomůcka i pro autoškoly

Významnou roli v edukaci mohou podle České kanceláře pojistitelů sehrát také autoškoly. Vedle pravidel silničního provozu se nabízí doplnit výuku i o praktický „postnehodový“ scénář.

Demo verze Bouračky může autoškolám sloužit jako jednoduchá praktická pomůcka. Studentům ukáže, že bezpečné řízení nekončí jen snahou nehodě předejít. Důležité je také vědět, jak se zachovat ve chvíli, kdy ke kolizi dojde.

„Autoškoly mají v prevenci dopravních nehod nezastupitelnou roli. Právě tam se mladí řidiči učí základní návyky, které si často nesou po celý život. Pokud se součástí výuky stane i jednoduchý praktický nácvik toho, co dělat po nehodě, může jim to pomoci zvládnout reálnou situaci klidněji a bezpečněji,“ říká Milada Veselá, vedoucí komunikace České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.

Kdy lze nehodu řešit bez policie

Bouračka je webová aplikace České kanceláře pojistitelů pro rychlé sepsání záznamu o dopravní nehodě v případech, kdy není nutné volat policii.

  • Nehoda se obešla bez zranění.
  • Odhad škody nepřesahuje 200 000 Kč.
  • Nevznikla škoda třetí osobě.
  • Účastníci se shodnou na okolnostech nehody.

Aplikace funguje zdarma, bez instalace a přímo v mobilním telefonu. Řidiče provede jednotlivými kroky, pomůže zaznamenat důležité informace, přiložit fotografie a připravit podklady pro řešení škody. Hotový záznam účastníci potvrdí přes SMS a aplikace jej odešle oběma stranám.

Statistika nuda je, má však cenné údaje. A platí to také pro data o ojetých vozech, které pravidelně zachycují krom jiného stáří tuzemského vozoparku. Nejnovější data ukazují, že se stárnutí prodávaných ojetin postupně snižuje, což je překvapivá, ale hlavně dobrá zpráva.

Ještě donedávna průměrné stáří českého auta rostlo. Český statistický úřad odhaduje, že v roce 2024 to bylo něco přes 16 let. A protože jde o údaj trochu děsivý, vyrojila se řada statistik, které se snaží tuto představu vrakolandu nabourávat zejména tím, že eliminují vozy, které nejsou aktivně používány a statistiky pokřivují.

Pravda je ta, že prostý pohled na dálnice ukazuje relativně solidní podíl vozů nových i zánovních, byť většinou velmi pravděpodobně z firemních flotil.

Nyní však přišla společnost Cebia dlouhodobě sledující údaje o prodejích ojetin s údaji za sekundární prodeje aut s informací, že průměrné stáří ojetiny prodané v prvním letošním kvartálu činila 9,2 roku, což představuje meziroční pokles. A nižní věk Cebia zaznamenala u vozidel tuzemských i dovezených ze zahraničí.

Roste podíl vozů na alternativní pohon

Časy se tak nejspíš skutečně mění. Klesl podíl vozů starších 10 let, podíl aut starších 15 let v podstatě stagnoval.

Zajímavější jsou však podíly vozů podle pohonu. Roste podíl benzínových aut, který již vloni překonal podíl dieselů. Dále roste také podíl vozů s alternativním pohonem, tedy hybridů i elektrovozů. Tyto dvě kategorie u ojetin představují již téměř sedm procent, což je sice na první pohled minimum, ale vzhledem k pomalému nájezdu elektromobility u nás, jde v podstatě o solidní výsledek.

Skoro samé dobré zprávy

Co tyto statistiky znamenají? V podstatě přinášejí dobrou zprávu, že dochází k obměně vozoparku rychleji než doposud. A s tím souvisí další dobré zprávy: na silnicích budou vozy mnohem bezpečnější, což by se postupně mohlo projevovat i na statistikách nehodovosti a následků těžkých nehod.

Na druhou stranu stále platí, že většinu chyb zapříčiní řidič. A jeho mentalita se jen tak nezmění. Ale je pravda, že i nezodpovědný řidič v bezpečnějším autě je v důsledku méně nebezpečný než ve dvacetileté plečce.

