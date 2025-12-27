Bez AI už byznys nefunguje. Teď to dohání i hotelnictví
Umělá inteligence se stala páteří moderní ekonomiky. Od bankovnictví přes e-commerce až po logistiku. Nyní stejný zlom čeká i cestovní ruch. Podle technologické společnosti Mews mají hotely zhruba rok na to, aby se na éru AI připravily. Jinak riskují, že zůstanou na okraji trhu.
Zatímco v bankách dnes algoritmy schvalují úvěry a v e-shopech řídí personalizaci nabídky, hotelnictví dlouho stálo spíše stranou digitální revoluce. To se rychle mění. Umělá inteligence se z okrajového nástroje stává klíčovou součástí provozu, marketingu i strategického řízení hotelů. A stejně jako v jiných odvětvích platí, že kdo adaptaci podcení, zaplatí ztrátou konkurenceschopnosti.
Na tento vývoj upozorňuje český technologický scaleup Mews, jeden z globálních lídrů v oblasti hotelových systémů. Podle společnosti bude následujících dvanáct měsíců rozhodujících – hotely, které do té doby nepřipraví svá data, procesy a IT infrastrukturu na práci s AI, se dostanou do podobné situace, jako by dnes podnikaly bez cloudu nebo online plateb.
Stejný postup jako v bankách a e-commerce
Z pohledu byznysu se hotelnictví vydává cestou, kterou si jiná odvětví prošla už dříve. Umělá inteligence zde optimalizuje ceny a výnosy, automatizuje administrativu, analyzuje chování zákazníků a pomáhá s rozhodováním v reálném čase. Pro management znamená rychlejší přístup k přesným datům, pro provoz menší chybovost a vyšší efektivitu.
Zásadní změna se odehrává i na straně poptávky. Vyhledávání a rezervace se postupně přesouvají z tradičních kanálů do konverzací s AI asistenty. Viditelnost hotelu tak čím dál méně závisí na výši marketingového rozpočtu a stále více na kvalitě dat, strukturovaném obsahu a technologické otevřenosti systémů.
Nad Djerbou, Douzem a Tozeurem se na podzim vznášely desítky horkovzdušných balónů. První ročník Balloons Event Show Tunisia nebyl jen efektní podívanou. Tunisko jím odstartovalo strategii, která má propojit turistiku, technologie a investice do jihu země. Cíl je jasný: přetvořit region v celoroční prémiovou destinaci a odlišit se od levné plážové konkurence.
Horkovzdušné balóny objevují Tunisko. Na Djerbě se rodí nový zážitkový byznys
Enjoy
Nad Djerbou, Douzem a Tozeurem se na podzim vznášely desítky horkovzdušných balónů. První ročník Balloons Event Show Tunisia nebyl jen efektní podívanou. Tunisko jím odstartovalo strategii, která má propojit turistiku, technologie a investice do jihu země. Cíl je jasný: přetvořit region v celoroční prémiovou destinaci a odlišit se od levné plážové konkurence.
„Umělá inteligence se stává novým rozhraním mezi firmami a zákazníky. Napříč sektory. Hotely nejsou výjimkou, jen přicházejí na řadu později,“ říká Wouter Geerts, ředitel výzkumu trhu společnosti Mews.
Technologie jako odpověď na personální krizi
Specifikem cestovního ruchu je dlouhodobý nedostatek pracovních sil. Hotely v Evropě i USA fungují s menšími týmy, zatímco tlak na kvalitu služeb, rychlost i ziskovost roste. Právě zde má AI zásadní ekonomický dopad protože přebírá rutinní úkony, reporting a základní komunikaci s hosty, zatímco lidem umožňuje soustředit se na služby s vyšší přidanou hodnotou.
Z technologického hlediska to znamená nutnost propojených systémů, otevřených API a práce s daty v reálném čase. Izolované nástroje přestávají stačit. Vítězit budou podniky, které dokážou AI integrovat do celého ekosystému, tedy od rezervací přes finance až po zákaznickou zkušenost.
Investice, která rozhodne o budoucnosti
„V bankovnictví nebo e-commerce je dnes technologická vyspělost samozřejmostí. V hotelnictví se z ní právě teď stává nutnost,“ upozorňuje Matt Welle, šéf Mews s tím, že AI není experiment ani marketingový doplněk. "Je to infrastruktura, na které bude stát celý byznys," dodává.
Zářijová globální data analytické společnosti STR přinesla aktuální pohled na vývoj hotelového trhu ve světě, v Evropě i v České republice. Zatímco české hotely zaznamenaly meziroční růst tržeb o 5,2 procenta, většina Evropy spíše stagnuje – a velké trhy dokonce hlásí pokles.
České hotely odolávají evropské stagnaci. Varování však přichází z Německa a Francie
Enjoy
Zářijová globální data analytické společnosti STR přinesla aktuální pohled na vývoj hotelového trhu ve světě, v Evropě i v České republice. Zatímco české hotely zaznamenaly meziroční růst tržeb o 5,2 procenta, většina Evropy spíše stagnuje – a velké trhy dokonce hlásí pokles.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.