Zázračný lék? Medikament na hubnutí potvrzuje nečekané účinky napříč medicínou

Když se hromadí zprávy o tom, že jediný lék léčí „téměř všechno“, bývá to obvykle podvod. Lék Ozempic se však ukazuje jako velmi slibný. Zřejmě neovlivní jenom zdraví jednotlivců, ale i ekonomiku celé společnosti.

Reklama

Léčivá látka s odborným názvem semaglutid se používá pod komerčními názvy Ozempic a Rybelsus pro léčení diabetiků a pod obchodním názvem Wegovy jako prostředek pro hubnutí. Je pouze na lékařský předpis. Těžším pacientům lék hradí zdravotní pojišťovna, lehčí pacienti musí sáhnout do vlastní kapsy. V Česku je to přijde asi na dva a půl tisíce korun za měsíc, v zahraničí se platí i násobky této sumy.

Přibývá informací, že tyto léky mají i jiné výborné účinky, o nichž se předem vůbec nevědělo. Jak je to možné?

Paradox doby. Nejdražší léky na hubnutí se prodávají nejlíp Zprávy z firem Léky proti obezitě a cukrovce Ozempic a Wegovy, které vyrábí dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk, jsou horké zboží. Agentura Bloomberg uvádí, že peníze, které oba léky letos vydělaly, už mohou zaplatit výzkum, který na ně dánská společnost vynaložila v posledních třech desetiletích. fry, ČTK Přečíst článek

Překvapení až po uvedení na trh

Náklady na vývoj nového léku už v průměru překročily astronomickou miliardu dolarů a dále rostou. V této sumě jsou započítány peníze vynaložené na výzkum v laboratoři, na pokusy se zvířaty a úplně nejvíc spolkne testování na pacientech. To má přísná bezpečnostní pravidla, která všechno samozřejmě prodražují. Sleduje se to, zda nový lék léčí líp než ty dosavadní, a také jestli nemá toxické či jiné vedlejší účinky, které by jeho použití znemožnily.

Reklama

To se obvykle daří zjistit.

Pak nastává období, kdy se lék začíná předepisovat velkému množství pacientů. A při tom se může ukázat, že některým z nich přece jenom škodí. Nemocný třeba trpí ještě jinou, neobvyklou nemocí, má nezvyklé varianty genů nebo jiné vlastnosti, které se s novým lékem „tlučou“. To se nedá dříve zjistit. Proto také mají pacienti nečekané potíže hlásit lékařům a ti pak regulačním orgánům a výrobcům, které to samozřejmě nepotěší, protože musejí dělat nové výzkumy a omezovat využití svého léku neboli své tržby.

Naopak snem každé farmaceutické firmy je, že se pro její lék najednou najde ještě nové, nečekané uplatnění. A to se teď děje se semaglutidem.

Místo injekce pilulka. Do miliardového byznysu s léky na hubnutí vstupuje i švýcarská Roche Zprávy z firem Švýcarský farmaceutický gigant Roche po slibných výsledcích z počátečních fází testů urychluje vývoj léků na hubnutí. Na rozdíl od konkurenčních přípravků Wengovy, Ozempic či Zepbound, které se užívají injekčně, Roche vyvíjí pilulku. vku Přečíst článek

Brání infarktu, brzdí Alzheimera a ještě zvyšuje plodnost

Před rokem se ukázalo, že semaglutid snižuje riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice o pětinu.

Letos přibyla studie, která zaznamenává, že tento lék zvyšuje u lidí možnosti oplodnění.

A nejen to. Tříletá studie prokázala, že snižuje také riziko selhání ledvin a následného úmrtí u lidí s cukrovkou (možná i u jiných, ale výzkum byl zaměřen na diabetiky).

Přibývá odborných zpráv o tom, že semaglutid snižuje pocity deprese a úzkosti a dokonce i závislosti.

Působí protizánětlivě, tedy třeba proti astmatu, revmatoidní artritidě, lupénce.

A dokonce se ukazuje, jak vědci prezentovali v červenci na mezinárodní konferenci v Torontu, že semaglutid brání degeneraci mozku a brzdí rozvoj Alzheimerovy nemoci a dalších neurogenerativních chorob.

Dalo by se pokračovat, ale z praktického hlediska tyto poznatky ještě nejsou úplně směrodatné. Bude potřeba je prověřit ve standardních studiích a posoudit, jestli může být semaglutid širokospektrým ověřeným lékem také pro hubené lidi.

Ostatně výrobce semaglutidu, dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk, takové studie začíná dělat. Pokud díky nim získá standardní důkazy o využití léku i pro jiné pacienty, než pro jaké byl schválen, může zvýšit výrobu a ještě si prodloužit patent, který na medikament má, čímž vydělá další peníze.

Avšak výdělek může směřovat do celé společnosti. Pokud ubude zmíněných nemocí, bude to úžasná úleva pro budoucí nemocné (kteří vůbec neonemocní, takže se o svém štěstí ani nedozvědí) i pro jejich rodiny, jež mentálně i finančně strádají, když o nemocné příbuzné pečují. Ale bude to i úspora pro zdravotnické systémy a přínos pro ekonomiku, z níž předčasně nevypadnou zkušené pracovní síly.

Američané možná dostanou příspěvky na léky proti obezitě Money Vláda amerického prezidenta Joea Bidena navrhla, aby státní zdravotní pojištění pokrývalo lidem s obezitou náklady na drahé léky na hubnutí. Změna by se mohla dotknout více než sedmi milionů seniorů či lidí s nízkými příjmy, odhaduje vláda. Americká média podotýkají, že plán nebude uveden do praxe před koncem Bidenova mandátu. ČTK Přečíst článek

Je to, co nevíme, nebezpečné?

Proč má ale semaglutid tolik dobrých účinků?

Tento lék napodobuje přirozený hormon označovaný jako GLP-1, který pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi. Hormon (a tedy i lék) řídí uvolňování inzulinu v těle, zpomaluje průchod jídla žaludkem, takže se člověk déle cítí nasycený. Působí také na oblasti mozku zodpovědné za motivaci a zpracování odměn (vytváření pocitu spokojenosti). V nich vzniká chuť k jídlu, kterou hormon GLP-1 i lék snižují.

Člověk díky semaglutidu méně jí a lépe zpracovává potravu, hubne. S tím přichází zdravotní benefit: hubený člověk má méně nemocí, jeho tělo je lépe zvládá, a proto se pacientům, kteří díky semaglutidu zhubli, zlepší zdravotní parametry.

Až sem je všechno fajn, s tím lékaři nemají problém.

Přichází další lék na hubnutí. A je ještě lepší než ty současné Enjoy Tlouštíků je na světě víc než lidí trpících podvýživou. Většina z nich by chtěla zhubnout – a zaplatit za to celkově miliardy dolarů. Tuto bonanzu nyní ovládly dvě farmaceutické firmy s „opravdovými“, tedy schválenými a prokazatelně fungujícími léky. Jedna z nich se nyní chystá posílit své postavení dalším medikamentem, který slibuje, že bude ještě účinnější a než ty současné a bude se i příjemněji užívat. Josef Tuček Přečíst článek

Jenomže u semaglutidu se projevuje tolik pozitivních dopadů, až se nedají vysvětlit pouze tím, že člověk zhubnul. Lék musí mít další vlastní účinky, které odborníci ještě pořádně neznají. A to problém být může.

Jedna hypotéza například předpokládá, že pokud lék působí na mozková centra, v nichž snižuje chuť k jídlu, mírní podobným způsobem i chuť na alkohol a další návykové látky. Proto snižuje závislosti. Ale co když někde v mozku působí ještě nějak jinak a my nevíme jak?

Anebo zmíněné otěhotnění díky semaglutidu: I list Financial Times, který sleduje především byznys a politiku, zaznamenal obavy, že ovlivnění početí dětí by mohlo mít i nechtěné důsledky, protože studie na zvířatech zaznamenaly u semaglutidu vliv na poškození mláďat.

Nejasností je dost. Ale semaglutid se stal tak významným fenoménem, že se na jeho výzkum vrhají další vědecké týmy. Správné odpovědi by tedy mohly přinést už nejbližší roky.