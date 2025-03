Dům U Hybernů má nového vlastníka. Kulturní skvost v centru Prahy koupil za 447 milionů

Aukce pražského domu U Hybernů má vítěze, nabídl za nemovitost vyvolávací cenu 447 milionů korun. Uvedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který dražbu vypsal.

Jde o druhý nejúspěšnější prodej v historii majetkového úřadu, vyšší částku získal stát pouze z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze, který se vydražil za 790 milionů korun.

ÚZSVM uvedl, že vítězem aukce se stala právnická osoba z Prahy, blíže ji neidentifikoval. Nyní úřad vyzve vítěze k podpisu kupní smlouvy, která podléhá ještě schválení ministerstvem financí.

Dům U Hybernů vznikl v 19. století přestavbou původního barokního klášterního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie při klášteře irských františkánů. V letech 1811 až 1813 byl upraven na celní úřad rakouského císařství. V letech 1938 až 1949 byl kostel přebudován na výstavní síň a tomuto účelu sloužil až do roku 1991. V roce 2006 prošla budova rekonstrukcí a v jejích prostorách vznikl moderní divadelní sál.

