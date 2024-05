Ozempic jako druhý botox. Léky na hubnutí migrují do kosmetických salonů

Zázračné přípravky na hubnutí, tedy původně léky na cukrovku, obsahující účinnou látku semaglutid, nebo tirzepatid se zabydlují ve zkrášlujících salonech a lázních. Vedle originálních léků Ozempic, Wegovy, Zepbound či Mounjaro se objevuje čím dál víc přípravků se stejnou účinnou látkou, které jsou však výrazně levnější. V salonech si žijí svým životem a nepodléhají lékařské kontrole.

Reklama

Americký start-up Alchemy 43 vytvořil vlastní program výroby injekčních per na hubnutí, která obsahují stejnou účinnou látku jako Wegovy od dánské společnosti Novo Nordisk. Zatímco měsíční dávka Wegovy vyjde na 1300 dolarů, tedy bezmála 30 tisíc korun, v řetezci kosmetických salonů Alchemy 43 má být k dostání za čtvrtinovou cenu.

Expanze léčiv se semagutidem nebo tirzepatidem nikoli k medicínským, ale estetickým účelům podněcuje ve Spojených státech debatu o tom, kde je hranice jejich použití. Stane se z nich něco jako botox, který se z dermatologických ordinací přesunul do rukou kosmetiček?

Americký úřad pro potraviny a léčiva dál odrazuje od používání kombinovaných léků na hubnutí s tím, že „nekontroluje složené verze těchto léků z hlediska bezpečnosti, účinnosti nebo kvality“.

Přichází další lék na hubnutí. A je ještě lepší než ty současné Enjoy Tlouštíků je na světě víc než lidí trpících podvýživou. Většina z nich by chtěla zhubnout – a zaplatit za to celkově miliardy dolarů. Tuto bonanzu nyní ovládly dvě farmaceutické firmy s „opravdovými“, tedy schválenými a prokazatelně fungujícími léky. Jedna z nich se nyní chystá posílit své postavení dalším medikamentem, který slibuje, že bude ještě účinnější a než ty současné a bude se i příjemněji užívat. Josef Tuček Přečíst článek

TikTok zasahuje

Co je to však proti marketingu přípravků na snížení tělesné hmotnosti, který se opírá o zástupy influencerů a jejich videa na sociálních sítích. V reakci na to TikTok v dubnu dokonce ohlásil tažení proti takzvaným ozempickým influencerům.

Podle nových pravidel už aplikace nebude umožňovat uvádění produktů na hubnutí na trh a konkrétně omezí nezletilé ve sledování nebo sdílení obsahu, který ukazuje, popisuje a propaguje „potenciálně škodlivé“ chování v oblasti řízení hmotnosti, včetně užívání léků na hubnutí. Pravidla se podle agentury Bloomberg rozšiřují na sdílení fotografií „před a po“ absolvování kúry na hubnutí.

Platformy sociálních médií včetně TikToku čelí odporu kvůli tomu, že jejich algoritmy tlačí potenciálně škodlivý obsah mladším uživatelům a dělají jen málo pro to, aby zabránily šíření dezinformací o vlivu přípravků na zdraví.

Není to přitom poprvé, co se TikTok, který vlastní čínská společnost ByteDance, pokusil zakročit proti obsahu léků na hubnutí. Uživatelé však tvrdí, že vymáhání přísnějších pravidel bylo dřív nedůsledné a stejně tak i nová omezení jasně nestanovují, co je a není povoleno.

Výrobce léků Wegovy a Ozempic, dánský Novo Nordisk, kupuje firmu Cardior Zprávy z firem Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk převezme za 1,03 miliardy eur (26 miliard korun) německou biofarmaceutickou firmu Cardior Pharmaceuticals. Firma, která se díky svému přípravku na hubnutí Wegowy zařadila mezi nejhodnotnější na světě, tak zvýší svou nabídku přípravků na kardiovaskulární onemocnění. ČTK Přečíst článek

Ozempic roztáčí šedou ekonomiku. Padělky léků i poradenství Zprávy z firem Zázračné léky na hubnutí, které měly původně jen léčit cukrovku, rozpoutaly horečku nejen ve farmaceutickém průmyslu. Roztáčejí také kolesa šedé ekonomiky. A více či méně zaručené rady, jak je užívat či zabránit jejich nežádoucím účinkům, jsou vítaným byznysem i pro influencery. Stále častější padělky Ozempiku či Wegovy nedají spát ani kriminalistům. Denisa Holajová Přečíst článek

Dominový efekt. Lék pro diabetiky, který se stal hitem na hubnutí, přihrává byznys chirurgům Zprávy z firem Byznysová koule zvaná Ozempic se dál nabaluje. Z léku proti cukrovce druhého typu se během necelého roku stal hit nabízející zázračné zhubnutí. Velký váhový úbytek ovšem přináší povislé rysy v obličeji i přebytky kůže na těle, a tak Ozempic či jemu podobný přípravek Wegovy přihrává nový byznys také plastickým chirurgům. Denisa Holajová Přečíst článek