Aukce Národního domu na Vinohradech znovu ztroskotala
Šestý pokus prodat Národní dům na pražských Vinohradech v elektronické aukci skončil neúspěchem. Důvodem tentokrát nebyl nezájem kupců, ale administrativní chyba. Přestože byla složena alespoň jedna kauce, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se z důvodu zachování transparentnosti rozhodl aukci zopakovat.
„Nastal administrativní problém, takže úřad aukci zrušil a vyhlásí ji znovu,“ potvrdila mluvčí úřadu Michaela Tesařová. Nový termín zatím úřad nestanovil, ale má být „co nejdříve“.
ÚZSVM nabízel secesní budovu na náměstí Míru za 523 milionů korun, tedy o 92 milionů méně než při posledním neúspěšném pokusu z poloviny září. Hlavní město Praha mělo možnost dorovnat nejvyšší nabídku, pokud by se nějaký kupec přihlásil.
Národní dům přešel pod majetkový úřad koncem roku 2024 od Státního fondu kultury. O objekt neměla zájem žádná státní instituce, a tak ho úřad začal nabízet k prodeji prostřednictvím elektronických aukcí. Ani jeden z předchozích pěti pokusů však nepřilákal žádného zájemce.
Historická perla, plesový lesk
Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle návrhu architekta Antonína Turka. Novorenesanční stavba má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží.
Uvnitř se nacházejí tři velké sály a čtyři salonky, které dnes slouží hlavně pro plesy, koncerty a společenské akce.
Budovu má do roku 2032 pronajatou společnost Národní dům – Kulturní dům železničářů.
Zatímco prodej Národního domu se opět odkládá, jiné aukce úřadu lámou rekordy. Před dvěma týdny skončila úspěšná dražba paláce Broadway v centru Prahy, kde vítězný zájemce nabídl 878 milionů korun – nejvýnosnější obchod v historii ÚZSVM. Úřad nyní nabídne současnému nájemci možnost dorovnat vítěznou cenu. Pokud tak neučiní, palác připadne novému majiteli.
Předtím nejvíc peněz získal úřad za prodej areálu na náměstí Republiky v Praze, vynesl 790 milionů korun. A třetím nejúspěšnějším prodejem byla letošní aukce domu U Hybernů na pražském náměstí Republiky za 447 milionů korun.
