Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Aukce Národního domu na Vinohradech znovu ztroskotala

Aukce Národního domu na Vinohradech znovu ztroskotala

Do aukce znovu míří Národní dům na Vinohradech
ČTK
ČTK
ČTK

Šestý pokus prodat Národní dům na pražských Vinohradech v elektronické aukci skončil neúspěchem. Důvodem tentokrát nebyl nezájem kupců, ale administrativní chyba. Přestože byla složena alespoň jedna kauce, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se z důvodu zachování transparentnosti rozhodl aukci zopakovat.

„Nastal administrativní problém, takže úřad aukci zrušil a vyhlásí ji znovu,“ potvrdila mluvčí úřadu Michaela Tesařová. Nový termín zatím úřad nestanovil, ale má být „co nejdříve“.

ÚZSVM nabízel secesní budovu na náměstí Míru za 523 milionů korun, tedy o 92 milionů méně než při posledním neúspěšném pokusu z poloviny září. Hlavní město Praha mělo možnost dorovnat nejvyšší nabídku, pokud by se nějaký kupec přihlásil.

Národní dům přešel pod majetkový úřad koncem roku 2024 od Státního fondu kultury. O objekt neměla zájem žádná státní instituce, a tak ho úřad začal nabízet k prodeji prostřednictvím elektronických aukcí. Ani jeden z předchozích pěti pokusů však nepřilákal žádného zájemce.

Historická perla, plesový lesk

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle návrhu architekta Antonína Turka. Novorenesanční stavba má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží.
Uvnitř se nacházejí tři velké sály a čtyři salonky, které dnes slouží hlavně pro plesy, koncerty a společenské akce.

Budovu má do roku 2032 pronajatou společnost Národní dům – Kulturní dům železničářů.

Zatímco prodej Národního domu se opět odkládá, jiné aukce úřadu lámou rekordy. Před dvěma týdny skončila úspěšná dražba paláce Broadway v centru Prahy, kde vítězný zájemce nabídl 878 milionů korun – nejvýnosnější obchod v historii ÚZSVM. Úřad nyní nabídne současnému nájemci možnost dorovnat vítěznou cenu. Pokud tak neučiní, palác připadne novému majiteli. 

Předtím nejvíc peněz získal úřad za prodej areálu na náměstí Republiky v Praze, vynesl 790 milionů korun. A třetím nejúspěšnějším prodejem byla letošní aukce domu U Hybernů na pražském náměstí Republiky za 447 milionů korun.

Dům u Hybernů

Dům U Hybernů má nového vlastníka. Kulturní skvost v centru Prahy koupil za 447 milionů

Reality

Aukce pražského domu U Hybernů má vítěze, nabídl za nemovitost vyvolávací cenu 447 milionů korun. Uvedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který dražbu vypsal.

ČTK

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Dalibor Martínek: Stát okrádá sám sebe o stovky milionů korun. Neumí prodat paláce v centru Prahy

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Grand hotel ve Špindlu půjde k zemi. Realitní magnát Vítek chce místo něj moderní rezort

Reality

ČTK

Přečíst článek

Developer Řežáb z JRD vymyslel novinku. Bažinu na střeše

Nový projekt JRD na Barrandově s bažinou na střeše
Dalibor Martínek
lib

Na pražském Barrandově začalo JRD s výstavbou rezidenčního projektu Terra Barrandov. Bude to 225 bytů ve čtyřech budovách. JRD Jana Řežába si potrpí na udržitelnost, pasivní energetické standardy. Jeho bytové domy mají tradičně rekuperaci vzduchu, tepelná čerpadla či stropní nebo podlahové dochlazování bytů, využívá solární energii. Řežáb je na energetickou úspornost ve svých projektech pes.

Teď ovšem na Barrandově přichází s úplnou novinkou. Je to mokřadní střecha. Bažina na střeše. Jak to má celé fungovat? „Šedá voda ze sprch poputuje k mechanickému přečištění do septiku, kde se odstraní hrubé nečistoty a následně bude čerpána na střechu do mokřadů. Tam projde horizontálně protékanou kořenovou čistírnou, kde se dále vyčistí díky kořenům rostlin a substrátu. Důležitým prvkem jsou bakterie, které požírají znečištění,“ tvrdí Marek Petreje z Univerzitního centra energeticky efektivních budov, který se na projektu podílel.

FOTOGALERIE: Jak budou vypadat byty v projektu Terra Barrandov?

12 fotografií v galerii

Posílení biodiverzity

Jak tvrdí v JRD, takzvaná šedá voda denně produkována domácnostmi při sprchování a osobní hygieně představuje nevyužitý zdroj vody, který je po úpravě možné efektivně využít pro provoz hybridní zelené střechy bez nároku na vodu pitnou. Díky dostupné vláze může střecha hostit širší spektrum vegetace, hmyzu a ptáků, čímž „je posílena biodiverzita“. Navíc generuje kvalitní užitkovou vodu k závlaze zeleně v okolí budov.

„S projektem Terra Barrandov reagujeme na rostoucí poptávku po moderním a kvalitním městském bydlení s přírodou na dosah. Klientům chceme nabídnout nejen byt, ale celkový životní styl – kombinaci maximálního komfortu, přírody, designu a dobré dostupnosti s minimálními energetickými nároky,“ říká Naděžda Ptáčková, ředitelka Real Estate v JRD.

Technologie podle JRD reaguje na rostoucí potřebu adaptace na klimatické změny, které se projevují zvyšujícími se teplotami, intenzivními přívalovými dešti následovanými dlouhými obdobími sucha. Zelené střechy podle firmy představují jedno z klíčových řešení při adaptaci na tyto změny v boji proti městskému tepelnému ostrovu. Díky schopnosti zadržovat vodu a následně ji pomalu vypařovat do okolí, přispívají ke snižování teplot jak budov samotných, tak jejich okolí.

Rekordní třetí čtvrtletí. Trh s halami ožil, jejich výstavba je nejvyšší od roku 2023

Reality

Zájem o pronájem průmyslových, logistických a skladových ploch vzrostl ve třetím čtvrtletí meziročně o 82 procent. Oproti letošnímu druhému čtvrtletí se zdvojnásobil. Na konci třetího čtvrtletí bylo ve výstavbě celkem 1,26 milionu metrů čtverečních skladových a výrobních prostor, meziročně o 22 procent více. Zároveň to je nejvíce od třetího čtvrtletí roku 2023. Vyplývá to z analýzy Industrial Research Forum. Naopak ale klesl počet dokončené průmyslové plochy, a to meziročně o pětinu a mezičtvrtletně o procento.

ČTK

Přečíst článek

„V JRD dlouhodobě stavíme zdravé a komfortní bydlení s přínosem pro životní prostředí. Mokřadní střecha v projektu Terra Barrandov je další z inovativních technologií, které si zaslouží místo v rezidenčním developmentu,“ uvádí Jan Sadil, generální ředitel JRD.

Dokončení projektu Terra Barrandov je očekáváno v první polovině roku 2028. V první polovině prodeje se od září prodalo 35 procent bytů. JRD je mimo jiné významným hráčem i v oblasti developmentu větrných a solárních elektráren. V Česku vlastní mimo jiné druhý největší větrný park, stojí za realizacemi elektráren i na Slovensku a v Maďarsku.

Související

Marek Baňka

Český developer o výstavbě v Indonésii: Vila na Jávě je levnější, než byt v Mostě

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Realitní magnát Vítek prodal mrakodrap ve Varšavě. Z kanceláří budou nově byty

Realitní magnát Vítek prodal mrakodrap ve Varšavě. Z kanceláří budou nově byty
CPI PG, užito se svolením
ČTK
ČTK

Skupina Radovana Vítka prodala budovu Moniuszki 1A belgické společnosti BPI Real Estate. Prodej je součástí strategie ke snížení zadlužení po akvizicích v Rakousku.

Realitní skupina CPI Property Group (CPI PG) miliardáře Radovana Vítka prodala kancelářskou budovu Moniuszki 1A v centru Varšavy belgické společnosti BPI Real Estate Poland a jejímu investičnímu partnerovi. Cenu transakce strany nezveřejnily. Informoval o tom server Seznam Zprávy.

Prodej je součástí širší strategie CPI, která rozprodává část portfolia, aby snížila své zadlužení. Za první pololetí letošního roku skupina prodala majetek za zhruba 650 milionů eur (15,8 miliardy korun) a další prodeje připravuje.

Miliardář Vítek prodal další hotel na pražském Václavském náměstí

Miliardář Vítek se zbavil hotelu na Václavském náměstí

Reality

Rakouská realitní společnost S Immo ze skupiny CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala další hotel na pražském Václavském náměstí.

ČTK

Přečíst článek

Budova v centru Varšavy se promění na byty

Kancelářská budova Moniuszki 1A má 20 pater a téměř 10 tisíc m² plochy. Kompletní rekonstrukcí prošla v roce 2015 a většina prostor je dnes pronajata. Kupující BPI Real Estate Poland plánuje budovu v budoucnu přestavět na bytový dům.

Nákup proběhl ve spolupráci s investičním partnerem, který se podílí i na výstavbě projektu Chmielna Duo ve Varšavě. Skupina BPI Real Estate, kam patří i polská odnož, působí na trzích v Belgii, Polsku a Lucembursku. Je součástí belgické průmyslové skupiny CFE, založené v roce 1880.

CPI snižuje dluh po nákladných akvizicích

Podle Seznam Zpráv CPI rozprodává majetek především kvůli vysokému zadlužení po převzetí rakouských firem S Immo a Immofinanz v roce 2022. Za tyto společnosti zaplatila skupina 3,4 miliardy eur (82,7 miliardy korun), přičemž 2,7 miliardy eur financovala překlenovacím úvěrem.

Růst úrokových sazeb a inflace však zdražil obsluhu dluhu a současně snížil hodnotu komerčních nemovitostí.

Další prodeje a zpětný odkup

Podle zářijové prezentace pro investory prodala CPI letos majetek za 650 milionů eur, další transakce za 250 milionů eur (6,1 miliardy korun) jsou podepsány a čekají na uzavření. Prodeje v hodnotě 280 milionů eur (6,8 miliardy korun) jsou v pokročilé fázi jednání.

Radovan Vítek

Radovan Vítek koupil v Polsku zpět podíl v nemovitostech, jež loni jeho skupina CPI prodala za šest miliard

Reality

ČTK

Přečíst článek

Skupina letos prodala mimo jiné hotel Marriott ve Vídni za více než 100 milionů eur, kancelářské centrum v Bratislavě a developerský projekt v Londýně.

Současně však na podzim koupila zpět 49procentní podíl v polských nemovitostech, které loni prodala fondu Sona Asset Management. Na zpětný odkup vydala hybridní dluhopisy v hodnotě 300 milionů liber (8,4 miliardy korun).

Skupina CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, Česku, Polsku a dalších zemích střední Evropy. Loni vykázala provozní zisk (EBITDA) 747 milionů eur, což je o 4,1 procenta méně než v roce 2022. Celkové příjmy dosáhly 1,63 miliardy eur, čistý dluh skupina snížila o 11,4 procenta na 9,05 miliardy eur (226 miliardy korun).

Související

Hotel Four Seasons v Praze

Investice do nemovitostí budou rekordní. Kromě Palladia se chystají i další objemné transakce

Reality

pej

Přečíst článek
Doporučujeme