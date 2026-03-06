Axel Springer posiluje v Británii. Kupuje vydavatele Telegraphu
Německé vydavatelství Axel Springer se dohodlo na odkupu britské společnosti Telegraph Media Group za 575 milionů liber (16,16 miliardy korun). Dokončení transakce podléhá schválení regulátorů.
Na akvizici tohoto vydavatele vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph se původně dohodla společnost DMGT, které patří vydavatel konkurenčního deníku Daily Mail. Regulátoři a politici se ale obávali možného negativního dopadu na pluralitu médií.
„Před více než 20 lety jsme se pokusili deník The Telegraph koupit, ale neuspěli jsme. Nyní se náš sen stal skutečností. Být majitelem této instituce kvalitní britské žurnalistiky je pro nás výsadou i povinností,“ uvedl Mathias Döpfner, generální ředitel Axel Springer.
„Chceme The Telegraph rozvíjet a zároveň zachovat jeho charakteristický ráz a odkaz, aby se stal nejčtenějším a intelektuálně inspirativním středopravicovým médiem v anglicky mluvícím světě,“ dodal.
Raketové a dronové útoky Íránu na státy Perského zálivu začínají dopadat na finanční trhy i podnikatelské prostředí v regionu. Ve Spojených arabských emirátech se navíc objevuje kritika Spojených států, které podle některých podnikatelů zatáhly region do konfliktu. Uvedla to agentura Bloomberg.
Bohatí spojenci USA v Perském zálivu se bouří: Washington nás zatáhl do války
Politika
Raketové a dronové útoky Íránu na státy Perského zálivu začínají dopadat na finanční trhy i podnikatelské prostředí v regionu. Ve Spojených arabských emirátech se navíc objevuje kritika Spojených států, které podle některých podnikatelů zatáhly region do konfliktu. Uvedla to agentura Bloomberg.
Ministryně pro kulturu, média a sport Lisa Nandyová v únoru ve věci původně dohodnutého převzetí Telegraph Media Group společností DMGT vydala takzvané oznámení o zásahu ve veřejném zájmu. V praxi to znamenalo prošetření transakce úřadem pro regulaci mediálního trhu Ofcom a Úřadem pro hospodářskou soutěž a trhy.
Telegraph Media Group je vydavatelem vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph a vlastní také zpravodajský web.
The Daily Telegraph poprvé vyšel v roce 1855 a The Sunday Telegraph v roce 1961. Společnost Telegraph Media Group byla první britskou novinářskou společností, která v roce 1994 spustila on-line verzi svých novin.
Axel Springer byl založen v roce 1946. Vydává média Bild, Business Insider, Politico nebo Die Welt.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.