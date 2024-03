Kovanda: Bitcoin je rekordně drahý. Už i tradicionalista Trump uznal jeho legitimitu

Donald Trump nemá v úmyslu zakročit proti bitcoinu či kryptoměnám obecně, vrátí-li se do Bílého domu. Řekl to v rozhovor pro CNBC. A pochvaluje si, že si lidé za kryptoměny masově kupují „jeho“ nové tenisky.

Pokud se Donald Trump stane opět prezidentem USA, proti bitcoinu ani kryptoměnám obecně nezakročí. Jak dále řekl v rozhovoru pro CNBC, pozitivně ho překvapilo, v jakém objemu lidé kryptoměnami platili za luxusní „Trump-tenisky“, které nedávno uvedl na trh.

Bitcoin hned po zmíněném rozhovoru s Trumpem vykázal svoji historicky nejvyšší cenu, 72 385 dolarů, plyne z dat agentury Bloomberg. V korunách se cena jednoho bitcoinu dnes poprvé v historii přiblížila úrovni 1,7 milionu korun.

Proč bitcoin zdražuje

Trumpova slova mohou podpořit další růst ceny bitcoinu a obecně kryptoměn. Prezident USA má stěžejní slovo při výběru kandidáta do čela americké centrální banky. Trh si tedy Trumpova slova zřejmě vyloží tak, že stane-li se prezidentem, přístup jak centrální banky, tak regulačních orgánů v USA k bitcoinu a dalším kryptoměnám bude poměrně benevolentní. To by mělo umožnit jejich rychlejší šíření.

Za vzestupem dolarové ceny bitcoinu též stojí mocný růst technologických akcií. Bitcoin a další kryptoměny jsou podstatnou částí investorů vnímány jako svého druhu právě technologická akcie. Ukazatel Nasdaq Composite, vysoce zaměřený právě na technologické akcie, minulý pátek překonal svůj historický rekord. Tento týden pak opakovaně uzavíral v blízkosti zmíněného pátečního rekordu. Technologické akcie žene vzhůru zejména optimismus ohledně vyhlížených možností umělé inteligence. Na této vlně se tedy vezou i kryptoměny v čele s bitcoinem.

To však nejsou všechny důvody růstu ceny bitcoinu. Počátkem letošního ledna úřady v USA po více než deseti letech schválily první tamní bitcoinové fondy. Ty umožňují drobným investorům v USA investovat do bitcoinu konvenční cestou, jak jsou zvyklí, skrze právě fond zaštítěný zavedenou finanční institucí typu BlackRock či Fidelity. Růst poptávky související s investicemi drobných investorů do těchto fondů také mocně pohání cenu bitcoinu. Řadu investorů totiž dosud od investic do bitcoinu odrazovalo to, že si jej či jeho část museli ne vždy zcela uživatelsky nejpřívětivěji pořizovat, čímž navíc riskovali i to, že jim je někdo ukradne.

Nyní i drobní investoři v USA, největší světové ekonomice, mohou do bitcoinu investovat, aniž by jej museli vlastnit. Umožňují to právě zmíněné fondy. Investor je držitelem podílového listu, nikoli samotného bitcoinu, přičemž ovšem podílový list zhodnocuje prakticky stejně jako bitcoin samotný. Do bitcoinu místo investora tak investuje fond. A bere na sebe riziko související třeba právě s možnou krádeží bitcoinů.

Zadlužování povážlivě zrychluje

Další „vodou na mlýn“ bitcoinu je jeho letošní „půlení“, neboli „halving“, které nastává jednou zhruba za čtyři roky. Jde o čtvrté „půlení“ v historii. Nastane letos kolem 20. dubna. Bude znamenat slabší přísun nových bitcoinů do oběhu, což podle některých expertů rovněž tlačí cenu kryptoměny vzhůru.

Poptávku po bitcoinu umocňuje také psychologický efekt FOMO („Fear Of Missing Out“) – tedy obava investorů, že pokud by do bitcoinu své peníze nevložili, nechali by si zbytečně utéci výrazné zhodnocení svých prostředků, dané výše uvedenými příznivými okolnostmi.

Za růstem ceny bitcoinu stojí i povážlivé zrychlování zadlužování Spojených států, uvádí Bank of America, druhá největší tamní banka. Každých necelých sto dnů nyní americký dluh nabobtnává o další bilion dolarů (23,1 bilionu korun). Každý den tak dluh USA v současnosti narůstá o v přepočtu zhruba 250 miliard korun. Probíhající i vyhlížené znehodnocování dolaru tímto bleskurychlým zadlužováním podle Bank of America zvyšuje sháňku po bitcoinu, ale i zlatu coby uchovatelích hodnoty. Spojené státy se zadlužují stále rychleji kvůli nákladným opatřením v rámci boje s dopady covidu i ve snaze o odvrácení recese, ale také kvůli válkám, které vedou v zámoří. Bitcoin tak může pohánět právě také obava z dalšího geopolitického vývoje.