Chyba na e-shopu Reebok: Zákazníci dostanou zpět peníze. Zboží za zlomek ceny ne

V neděli došlo na oficiálním e-shopu značky Reebok k chybě, která způsobila, že se vybrané produkty zobrazovaly za výrazně nižší ceny, než bylo zamýšleno. Kvůli technickému problému v nastavení měny byly ceny určené v eurech (např. 88 eur) chybně uvedeny v českých korunách (např. 88 korun). Této chyby si všimly stovky zákazníků, kteří začali okamžitě ve velkém objednávat zboží za zlomek původní ceny. Firma celou situaci v pondělí ráno vyřešila, ceny nastavila na správnou úroveň a bylo deaktivováno přepínání měn na české koruny. To znamená, že i na českém e-shopu se aktuálně zobrazují ceny v eurech a tento krok byl uskutečněn také v Rumunsku a Bulharsku.

Značka Reebok na situaci zareagovala odstraněním české měny z nabídky – od nedělního večera je e-shop pro zákazníky z Česka dostupný pouze v eurech. K oficiálnímu vyjádření ze strany společnosti zatím nedošlo, nicméně je velmi pravděpodobné, že všechny takto pořízené objednávky budou postupně zrušeny.

„Reebok zboží za špatně nastavenou cenu nepošle, což bylo víceméně jasné. Vytvořené objednávky budou zrušeny a zákazníkům pochopitelně navráceny peníze. Jako omluvu zřejmě dostanou dotčení zákazníci voucher na slevu na nákup zboží této značky. To bývá častý zvyk,“ uvedla advokátka Jana Jiříkovská, která událost sleduje.

Reebok chrání obchodní podmínky

Reebok je v tomto případě chráněn hned dvěma způsoby. Obchodní podmínky stanovují, že ke kupní smlouvě dochází až potvrzením objednávky. Pokud objednávka nebyla potvrzena, smlouva nevznikla a objednávku lze bez komplikací zrušit.

„Dle české legislativy má prodávající právo opravit chybu v ceně, pokud jde o zjevný omyl, tedy pokud cena zjevně neodpovídá reálné hodnotě zboží. Obchodník tedy nemusí takovou objednávku uznat jako závaznou, i přesto, že zákazník obdržel potvrzení objednávky e-mailem. Reebok navíc ve svých obchodních podmínkách výslovně uvádí, že k uzavření kupní smlouvy dochází až odesláním zboží, nikoli samotným potvrzením objednávky,“ dodává Jiříkovská.

Zákazníci, kteří si během této chyby objednali zboží, by měli v nejbližších dnech očekávat e-mail s informací o zrušení objednávky a vrácení peněz. Peníze budou vráceny na původní platební metodu, a to standardně do několika pracovních dní – v závislosti na poskytovateli platební služby.

Podobné chyby dokáží zákazníky nadchnout, ale v praxi bývají téměř vždy ze strany obchodníků stornovány. V některých případech mohou firmy nabídnout slevový kód či jinou formu omluvy, ale není to jejich povinnost.

„Reebok pravděpodobně v následujících dnech vydá oficiální stanovisko k celé situaci. Doporučujeme zákazníkům sledovat své e-maily a případně kontaktovat zákaznickou podporu, pokud by došlo ke zpoždění při vracení peněz nebo jiným nejasnostem,“ připomíná právnička.