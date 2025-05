I Apple někdy prohrává. Herní hit Fortnite je zpět v App Storu

Oblíbená hra Fortnite od společnosti Epic Games je po pěti letech opět dostupná v obchodě App Store firmy Apple v USA. Oznámila to společnost Epic Games na sociální síti X.

Pro firmu Epic, která vedla s Applem vleklý právní spor kvůli provizím za platby v jeho aplikaci, je to velké vítězství. Epic bitvu zahájil v roce 2020 obviněním, že Apple, který si účtuje provizi až 30 procent z plateb v App Store, v USA porušuje antimonopolní pravidla. Apple v reakci na spor zablokoval hru Fortnite ve svém obchodě poté, co společnost Epic Games aktualizovala svůj software tak, aby odkazoval na její vlastní webové stránky, a vyhnula se tak provizím Applu. V té době měla hra na platformě Apple 116 milionů uživatelů, připomněla agentura Reuters.

V procesu v roce 2021 se soudkyně Yovenne Gonzalezová Rogersová z velké části postavila na stranu Applu a uvedla, že zásady firmy pro obchod App Store neporušují federální antimonopolní zákon. Požadovala ale, aby Apple umožnil vývojářům obejít jeho nástroj pro platby v aplikaci, a vyhnout se tak 30procentní provizi. Toto rozhodnutí loni potvrdil americký nejvyšší soud, když se odmítl zabývat odvoláním v této věci.

„Pro Apple je to další trhlina v brnění, na kterém stojí jeho byznys se službami – tedy v systému, kdy všechny platby procházejí přes Apple, aby mohl účtovat vývojářům poplatky za každou transakci,“ uvedl analytik firmy D.A. Davidson Gil Luria. Další analytici upozorňují, že se otevřely dveře aplikacím s předplatným, jako Spotify a Netflix, aby si vymohly zpět marži, a nezávislým studiím, aby mohla vydělávat, aniž by platila Applu další provizi.

Studio Epic sídlí v USA a stojí za ním čínská společnost Tencent. Je největším herním studiem na světě. Hra Fortnite byla spuštěna v roce 2017 a její herní formát "battle royale", kde přežívá jen poslední hráč, se stal okamžitým hitem a získal si miliony fanoušků po celém světě.

