Trump uvalil clo na Indii. Vadí mu, že země nakupuje energie od Putina

Spojené státy od 1. srpna zavedou 25procentní clo na zboží dovážené z Indie. Na sociální síti Truth Social to ve středu napsal americký prezident Donald Trump. Naznačil také, že k této sazbě ještě přidá další sankce za nákup energií z Ruska, nic bližšího k tomu ale nesdělil.

„Indie je sice náš přítel, ale v průběhu let jsme s ní uzavřeli relativně málo obchodů, protože její cla jsou příliš vysoká, patří k nejvyšším na světě. Má nejnáročnější a nejnepříjemnější nepeněžní obchodní bariéry ze všech zemí,“ napsal americký prezident.

Kromě toho Indie vždy nakupovala převážnou většinu svého vojenského vybavení od Ruska a je spolu s Čínou také největším odběratelem energií z Ruska, napsal Trump. „A to v době, kdy všichni chtějí, aby Rusko zastavilo zabíjení na Ukrajině,“ pokračoval Trump a dodal: „Indie tedy bude od 1. srpna platit 25procentní clo a navíc sankci za výše uvedené.“

Šéf Bílého domu ve středu také napsal, že Spojené státy neprodlouží termín 1. srpna pro zavedení tzv. recipročních cel pro zbývající obchodní partnery. „Termín 1. srpna znamená 1. srpna – platí a nebude prodloužen. Velký den pro Ameriku!!!“ napsal Trump velkými písmeny.

Oznámení o clu pro Indii přichází po sérii vyjednaných obchodních rámcových dohod s Evropskou unií, Japonskem, Filipínami a Indonésií. Americký prezident o nich prohlašuje, že otevřou trhy pro americké zboží a že Spojeným státům umožní zvýšit dovozní cla. Prezident považuje příjmy z cel za způsob, jak vykompenzovat nárůst rozpočtového deficitu, který částečně souvisí s jeho nedávným snížením daní z příjmu. Slibuje si od nich také, že vytvoří více pracovních míst v amerických továrnách.

Trumpovo rozhodnutí zmařilo naděje na uzavření obchodní dohody mezi oběma zeměmi, o které se jednalo už několik měsíců. Američtí a indičtí vyjednavači vedli několik kol jednání s cílem vyřešit sporné otázky, zejména přístup na trh pro americké zemědělské a mléčné výrobky.

Navzdory pokroku v některých oblastech se indičtí představitelé bránili otevření domácího trhu dovozu pšenice, kukuřice, rýže a geneticky modifikované sóji. Obávali se dopadů na živobytí milionů indických zemědělců, napsala agentura Reuters.

Indie loni vyvezla do USA zboží odhadem za 87 miliard dolarů (asi 1,9 bilionu korun). Vyváží i výrobky náročné na pracovní sílu, jako jsou oděvy, léčiva, drahé kameny a šperky a také petrochemické výrobky.

Spojené státy měly za loňský rok s Indií v obchodování se zbožím deficit 45,7 miliardy dolarů. Indie má pátou největší ekonomiku na světě.

