Amazon zaplatí Itálii půl miliardy eur. Daňový spor ale hoří dál
Půlmiliardová platba za neodvedenou daň měla vyčistit stůl. Nestalo se tak. Italská prokuratura chce Amazon stíhat dál.
Americká společnost Amazon zaplatí italské daňové správě 511 milionů eur (12,4 miliardy korun), aby urovnala spor ohledně platby DPH. Napsaly to s odkazem na své zdroje agentury ANSA a Reuters. Samotný Amazon potvrdil uzavření dohody. Současně však společnosti nadále hrozí trestní stíhání ze strany prokuratury.
Spor o neodvedenou DPH
Kauza se podle deníku Corriere della Sera týká neodvedené daně z přidané hodnoty v letech 2019 až 2021. Podle italských úřadů Amazon nedbal dostatečně na to, aby DPH odvedli prodejci ze zemí mimo EU, kteří využívají tržiště Amazonu k prodeji v Itálii. Ve velké většině případů se jednalo o čínské firmy. Tím se v jisté míře Amazon na daňových únicích prodejců podílel.
Ve sporu však prosazují odlišné postupy i samotné italské úřady. Přísnější přístup razí prokuratura v Miláně, která se připravuje na stíhání společnosti a jejích manažerů. Prokuratura také vyčíslila doplatek na dani na 1,2 miliardy eur. Částka by se s úroky a penálem dostala až na tři miliardy eur. Podle dvou zdrojů Reuters se prokuratura chystá pokračovat v řízení i po uzavření dohody mezi Amazonem a daňovou správou.
ANSA uvedla, že Amazon v uplynulých týdnech kývl i na další dohody s italskou daňovou správou, v jejichž rámci odvede 212 milionů eur.
Amazon dnes potvrdil, že s daňovou správou dohodu uzavřel, aniž by přímo zmínil konkrétní částku. Firma v prohlášení poukázala, že investiční atraktivitu Itálie snižují „nepředvídatelné normativní prostředí, nepřiměřené sankce a zdlouhavé trestněprávní řízení“.
V Česku vedle e-shopů působí už i řada online tržišť. I pro ně ale platí evropská pravidla a je třeba, aby tržiště, která chtějí působit v Evropě, tato pravidla respektovala, zdůraznil v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Giuseppe Panarese, viceprezident pro mezinárodní 1P (vedení přímého prodeje online tržiště) evropského online tržiště Allegro, které nyní působí především ve střední Evropě.
