Zlato si nevedlo špatně. Investory ale rozhodně nepotěšilo

Žlutý kov letos strádal a rok zakončuje tam, kde začal. Zlato ztratilo lesk. Jako uchovateli hodnoty mu začaly konkurovat kryptoměny a nemovitosti. Vysoké a bezrizikové výnosy krátkodobě nabídnou státní dluhopisy.

Reklama

Nevídaným tempem zrychlující inflace a obdobně svižně rostoucí úrokové sazby. Takový byl rok 2022. Historicky ideální prostředí pro růst cen zlata. Ten ale letos nepřišel.

Zlato zahájilo rok na rovných 1800 dolarech (zhruba 41 tisíc korun) za trojskou unci a včera se obchodovalo za 1825 dolarů. Za dvanáct měsíců tak žlutý kov investorům vynesl 25 dolarů, tedy 1,4 procenta. V době dvouciferné inflace žádný zázrak.

Kdo dá víc. Velké srovnání termínovaných účtů. Rekord je devítiprocentní sazba Money Nejlepší termínovaný účet už má i v Česku devítiprocentní sazbu. Většina sazeb se ale pohybuje mezi pěti až šesti procenty. Na současnou inflaci nestačí ovšem ani ten devítkový. Je ale stále lepší uložit volné peníze tam, než je nechat na běžném účtu bez zhodnocení. Pozor ale na podmínky jednotlivých finančních ústavů, čím vyšší sazba, tím složitější podmínky, platí často. Podívejte se na podrobnou srovnávací tabulku všech účtů. Věra Tůmová Přečíst článek

„Cena zlata potěšila investory krátce po začátku války na Ukrajině, nicméně následně začala klesat,“ konstatuje Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities. „Ve srovnání s jinými typy aktiv si zlato nevedlo špatně, což však bylo způsobeno především tím, že většina aktiv ztrácela na ceně,“ dodává Křeček.

Vše je jinak

Co bylo letos jiné, je plejáda alternativních investic vůči zlatu. „V poslední době se ze zlata dost kapitálu přesunulo do kryptoměn,“ říká pro Newstream Boris Tomčiak, zakladatel společnosti Finlord. „Zároveň se hodně kapitálu přesunulo do nemovitostí, protože i nemovitosti jsou dlouhodobě považovány za stabilní aktivum a tím pádem ta poptávka po zlatě je nižší oproti tomu, jaká by mohla být v takovémto krizovém období.“

Reklama

Až na konci dlouhé fronty. Kolaps kryptoburz ožebračil naivní investory Money Drobní investoři, kteří vsadili na bitcoin a další kryptoměny, se po pádu velkých kryptoburz nemohou dostat ke svým penězům. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Slavný americký investor a miliardář Mark Cuban se také nechal slyšet, že před zlatem dává přednost digitálním měnám. „Zlato je uchovatelem hodnoty a bitcoin také,“ řekl v podcastu Billa Mahera Club Random s tím, že on preferuje digitální aktiva. „Kdyby se všechno zhroutilo a vy jste měli v ruce zlatou cihličku, víte, co by se stalo? Někdo by vás zabil a sebral vám ji. Je k ničemu,“ prohlásil Cuban.

Dluhopisy nad zlato

Vypadá to, že alternativ k „bezpečnému“ uložení bude spíše přibývat. „V příštím roce lze očekávat, že mnozí konzervativní investoři budou preferovat dluhopisy, kterým výrazně narostly výnosy,“ poznamenává Křeček. „Kupříkladu české státní dluhopisy nabízí u krátkých splatností až sedm procent ročně, což je na bezrizikový instrument pěkná výnosnost,“ vypočítává Tomčiak a dodává, že to platí za předpokladu, že inflace začne brzy klesat.

Zlato za tři tisíce dolarů a 24 kilo masa na hlavu. To jsou šokující předpovědi Saxo Bank pro rok 2023 Money Referendum o znovupřipojení Británie do EU, společná evropská armáda či nařízené vegetariánství. Saxo Bank ve čtvrtek vydala svou pravidelnou sbírku Šokujících předpovědí na rok 2023. Jde o desatero nepravděpodobných, ale ne zcela nemožných událostí, které mají potenciál otřást finančními trhy, ale také politickou scénou. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Ačkoliv zlato od začátku listopadu posílilo o nějakých 15 procent, analytici a ekonomové pochybují, že by se nějaký zásadní růst cen zlata měl teprve dostavit. „Nemyslím si, že nějaký dramatický nárůst ceny přijde. Kdyby měl přijít, tak by už nastal,“ uzavírá Tomčiak.

Investiční masakr portfolií. Vydělat letos nejde na ničem Money Čestnou výjimku tvoří dolar, na jehož růstu mohli investoři vydělat téměř 20 procent. Kolísavě se dařilo také komoditám. Jinak tradiční investiční nástroje letos selhávají a prvních devět měsíců roku představovalo čtvrtý nejhorší vstup do roku za sto let, uvedli správci majetku na konferenci Investiční výhledy. Stanislav Šulc Přečíst článek