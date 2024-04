Bohatí lidé kupují zlato, bojí se budoucnosti. Nebo?

Zlatá horečka je zpět. Zlato letos zdražilo o 17 procent. "Pomáhá" tomu politický i ekonomický neklid ve světě. Jenže, není všechno zlato, co se třpytí: třeba během inflace zlato nikoho neochránilo.

Reklama

Jako obvykle v nejistých časech (které jsou tedy teď skoro pořád nejisté) se objevují zkazky, že lidé skupují zlato jako pojistku na horší časy. Hodně o tom mluví hlavně obchodníci se zlatem. Pravdou je, že letos se zlatu nebývale daří - a minulý týden po eskalaci napětí mezi Izraelem a USA na jedné straně a Iránem na druhé, trend ještě akceleroval. Zlato se vrací na své historicky rekordní hodnoty, krátkodobě už překročilo hranici 2400 dolarů za trojskou unci.

Jako vždy, když něco roste, množí se předpovědi, že cena půjde do nebe nebo aspoň hodně vysoko.

Podle Bloombergu několik bank z Wall Street zvedlo doporučení a cenu na zlato, například Goldman Sachs čeká, že během letoška vyroste k 2700 dolarů za trojskou unci.

Zlato proti novému světu

Jsou i méně střízlivá očekávání. Dva ekonomové z BNP Paribas Fortis Philippe Gijsels a Koen De Leus, autoři knihy Nová světová ekonomika v 5 trendech, podle Financial Times předpovídají, že cena zlata vzroste ze současných zhruba 2374 dolarů za unci a v "ne tak vzdálené budoucnosti" dosáhne 4000 dolarů. Jak říká Gijsels: „Není to jen záležitost úrokových sazeb. Lidé se zajišťují proti novému světu.”

Vítězství vypadá jako bitcoin. I kdyby zase spadl Trhy Nad 72 tisíc dolarů se poprvé podíval bitcoin. Už téměř odepisovaná kryptoměna, která v listopadu 2022 stála 15787,28 dolaru. Charakter bitcoinu pohádkově zesílil, dokázal se už několikrát odrazit ode dna. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Kromě nejnovějšího napětí kolem Íránu tlačí cenu zlata vzhůru obecný neklid. Válka Ruska s Ukrajinou se moc k ničemu nehýbe. Krvavý konflikt v Gaze se také táhne. Nejen Američany stresuje výhled na to, jak dopadnou prezidentské volby a jaký vliv na geopolitiku to bude mít. Mluví se také o konci dominance dolaru ve světové ekonomice. Po sankcích v Rusku se státy globálního Jihu začínají emancipovat od americké měny, aby nebyly na USA tak politicky závislé. Zlato v poslední době poměrně masivně nakupovaly centrální banky, což je jedna z věcí, která ceně pomáhá.

K tomu se přidává makroekonomická situace. Americká ekonomika je napumpovaná vládními stimuly a možná se již přehřívá. Kvůli stimulům také vzrostl americký státní dluh, který letos asi dosáhne 100 procent HDP. Do toho inflace v zámoří neklesá tak, jak se čekalo, a výhled na pokles úrokových sazeb se trochu zamlžil.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil, že burzovní ceně zlata pomáhá fakt, že se zvyšují mimoburzovní, takzvané OTC, obchody se zlatem. „Bohatí jednotlivci, hedgeové fondy – jež zase jen spravují investice jiných bohatých jednotlivců – a státní fondy ve zvýšené míře nakupují zlato proto, že se chtějí jistit proti trvaleji zvýšené inflaci, proti dopadům narůstajícího veřejného dluhu a s tím souvisejícího výrazného znehodnocování měn typu dolaru a příslušných aktiv. Kvůli zvýšenému geopolitickému riziku a zmíněné snaze o dedolarizaci je v očích profesionálních investorů do zlata postavení dolaru ohroženo více než kdykoli v minulosti,” napsal Kovanda.

Během inflace nic moc

Jenže, kdo by si myslel, že zlato je zaručeným a spolehlivým uchovatelem hodnoty peněz, mýlil by se. Zlato si letos spíš napravuje pověst. Během výstřelu inflace v letech 2021 a 2022, kdy domácnosti zchudly o desítky procent, toho totiž moc nepředvedlo. Od ledna 2021 do začátku letošního roku se cena zlata téměř nezměnila...

To, že zlato navzdory dlouhodobé image žádným extra bezpečným přístavem není, je vidět i během velkých krizí a výprodejů na akciových trzích. Většinou se zlato nechová moc odlišně od celkové nálady na trhu.

Zlato Realterm via Wikimedia Commons

Na rozdíl od tradičních "papírových" investičních instrumentů také zlato nenese ani úrok, ani dividendy. Když si někdo koupí fyzické zlato, při prodeji nechá zprostředkovateli minimálně několikaprocentní provizi. Akcie lze prodat na jeden klik ve vteřině. Investice do zlata tedy není pro běžné investory dvakrát praktická záležitost, proto obvykle finanční poradci doporučují mít ve zlatě jen menší část celkového portfolia.