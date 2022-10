Investiční masakr portfolií. Vydělat letos nejde na ničem

Čestnou výjimku tvoří dolar, na jehož růstu mohli investoři vydělat téměř 20 procent. Kolísavě se dařilo také komoditám. Jinak tradiční investiční nástroje letos selhávají a prvních devět měsíců roku představovalo čtvrtý nejhorší vstup do roku za sto let, uvedli správci majetku na konferenci Investiční výhledy.

Reklama

Za více než sto let byly jen tři roky v historii pro investory horší než ten aktuální. „Konkrétně rok 1931, kdy vrcholila velká hospodářská krize, rok 1974, kdy došlo k ropnému šoku, a pak rok 2002, kdy definitivně splaskla takzvaná dotkom bublina,“ podotkl na konferenci Investiční výhledy Leoš Jirman, předseda představenstva EMUN Investiční společnost, která konferenci pořádala.

A při pohledu na klasické investiční nástroje, je letošek ještě horší. „Tak špatných prvních devět měsíců jako letos nebylo nikdy od roku 1900, v záporu jsou takřka všechna aktiva,“ dodal Jirman.

A skutečně. Z běžných nástrojů, které bývají součástí tradičních portfolií, letos vydělával jen dolar. Za prvních devět měsíců představoval nárůst dolaru proti koši měn 17 procent. To je však jediný nástroj, který dokázal pokořit i očekávanou celoroční inflaci (cca 16 procent). Kladný výnos si udržel ještě par CZK a EUR, tady však už je výnos výrazně nižší, konkrétně 1,2 procenta.

Kdo prodal firmu loni, dostal nejlepší cenu. Příležitostí ubývá, tvrdí Mesenský z KPMG Money Na trhu fúzí a akvizic bude opět rušno. Prodávající kvůli očekávané recesi nejspíš ale dostanou horší cenu. Na trh pak přijdou ve velkém také noví hráči, zejména family offices a private equity fondy, uvedl poradce M&A a partner KPMG Igor Mesenský na konferenci Investiční výhledy, kterou pořádala EMUN Investiční společnost. Stanislav Šulc Přečíst článek

(Bez)cenné papíry

Prakticky vše ostatní se letos ocitlo v záporu, většinou dvouciferném. Z akcií se nejlépe udržely indexy FTSE 100 a Nikkei 225, které od začátku roku ztratily „pouze“ okolo osmi procent. Další burzy jsou na tom o poznání hůř. Šanghajský index ztratil téměř 15 procent, pražská burza (bez započítání dividend) propadla o 17,5 procenta.

Reklama

A ještě hůř jsou na tom velké evropské a americké akciové indexy. Euro Stoxx 50 odepsal 21 procent, nejoblíbenější americký index S&P 500 odepsal dokonce čtvrtinu hodnoty. Dolů jej táhly zejména vysoce růstové akcie technologických firem. A totéž platí i pro extrémně riziková aktiva. Například bitcoin odepsal téměř 60 procent hodnoty.

Přepište dějiny. Americký index S&P 500 míří k nejhoršímu prvnímu pololetí za padesát let Money Oznámení velké americké veřejně obchodované nábytkářské firmy RH o sníženém výhledu zisku na letošní rok a zpráva o nejvyšším zvýšení základní sazby za posledních dvacet let ze strany švédské centrální banky. To byly zřejmě poslední hřebíčky do rakve pro americký klíčový index pěti set největších na burze obchodovaných firem S&P 500. Po úderu oznamujícím dnešní půlnoc bude totiž podle všeho jasné, že právě uplynulé pololetí je pro index nejhorší první půlka roku od roku 1970, napsal server CNBC. Dušan Kütner Přečíst článek

Důvodem odlivu investic z akciových trhů byl zejména růst úrokových sazeb a spolu s nimi rostoucí výnosy na konzervativních nástrojích včetně dluhopisů. A svůj vliv zejména na evropské akcie pak má válka na Ukrajině a následná energetická krize, vysvětlil makroekonomický analytik PPF Banky Ľuboš Mokráš.

Kdo nakoupil zlato, nevydělal

V letošním roce pak přestala platit celá řada investorských pouček. Tou hlavní je role zlata v portfoliu během doby vysoké inflace. Právě zlato totiž má při dvouciferné inflaci a propadu akciových trhů jako příslovečný bezpečný přístav. To se ale letos nepotvrzuje. Zlato letos odepsalo více než devět procent. Je to sice lepší výsledek než zmíněné indexy, přesto ke stabilizaci portfolia to má hodně daleko, zvláště když se inflace blíží 20 procentům.

Navíc u zlata, zejména v případě drobných investorů do fyzického zlata, může nastat problém s likviditou. Až se na trhu objeví výrazný podíl zlata, které lidé nakoupili po začátku války na Ukrajině, velmi pravděpodobně budou vykupující uplatňovat diskont, a to i v řádu desítek procent.

Alternativní investice pomáhají

Jak tedy správci velkých majetků v současnosti řeší tento problém se ztrátovostí portfolií? Podle Leoše Jirmana je jednou z cest využití takzvaných alternativních investic, kam spadají zejména fondy private equity, hedgeové fondy nebo i umění či investiční víno.

Tommaso Pezzato: Vlastníci luxury brandů i prodejci vepřového. To jsou majitelé vinařství v Bordeaux Reality Vína z Bordeaux jsou pojem již desítky let. I proto možná v posledních letech trochu ztrácejí lesk v konkurenci dravých vinařství z Burgundska či Itálie. Je tomu ale skutečně tak? „Bordeaux je stále pojem a tento region produkuje nesrovnatelně víc prvotřídního vína než kterýkoli jiný. Navíc už samo slovo Bordeaux vám zaručí prodeje úplně všude na světě. Ale všichni se teď musí daleko více snažit, aby uspěli,“ vypráví Tommaso Pezzato, šéf distribuce vínařství JCP Maltus, které vlastní Patrik Tkáč. Stanislav Šulc Přečíst článek

„Většina klasicky postavených diverzifikovaných portfolií je letos v záporu. Nefunguje ani populární portfolio 60/40. My toto portfolio nevyužíváme, pokud nemusíme, a raději diverzifikujeme co nejvíc. Využíváme i alternativní nástroje včetně private equity, které často rostou a letos klesly v průměru o pět procent,“ upozornil Jirman z EMUN Investiční společnosti.

Další možností pak mohou být dluhopisy, připomíná ředitel Bohemia Empire Štěpán Pírko. „Začali jsme po dlouhé době nakupovat státní dluhopisy. Je to sázka, že se může situace výrazně zhoršit. Pokud se nyní povede zafixovat dluhopisy s vysokými sazbami, může to být dlouhodobě velmi zajímavé. Ale po dlouhé době jsou extrémně riskantní i státní dluhopisy,“ dodal Pírko.

video Vyplatí se nyní investovat do akcií? Sledujte debatu investičních expertů Money Prostředí rostoucích úrokových sazeb podněcuje výprodeje na kapitálových trzích. Ty mohou taky znamenat pro investory velkou příležitost. Jak investovat v čase vysoké inflace radí ti nejzkušenější z nich na konferenci pořádané investiční společností EMUN. nst Přečíst článek