Zlato za tři tisíce dolarů a 24 kilo masa na hlavu. To jsou šokující předpovědi Saxo Bank pro rok 2023

Referendum o znovupřipojení Británie do EU, společná evropská armáda či nařízené vegetariánství. Saxo Bank ve čtvrtek vydala svou pravidelnou sbírku Šokujících předpovědí na rok 2023. Jde o desatero nepravděpodobných, ale ne zcela nemožných událostí, které mají potenciál otřást finančními trhy, ale také politickou scénou.

Analytici Saxo Bank v předpovědi upozorňují na podobnost mezi atmosférou v dnešní Evropě a tou, která na kontinentě panovala počátkem 20. století. V roce 1910 napsal Norman Angell knihu The Great Illusion, kde argumentoval, že není možné, aby v Evropě znovu vypukla nějaká větší válka, protože během předcházejících desetiletí míru a rozkvětu nabyl vzájemně výhodný obchod obrovských rozměrů. Během deseti let se pak Evropa ocitla v troskách po strašlivé zákopové válce.

„Podle letošních Šokujících předpovědí je jakákoli naděje na návrat dezinflační předpandemické dynamiky marná, protože celý svět najíždí na válečnou ekonomiku a všechny velmoci se ze všech sil snaží zajistit si národní bezpečnost na všech frontách,“ říká hlavní investiční analytik společnosti Saxo Bank Steen Jakobsen. „Ať už ve vojenském slova smyslu nebo v oblasti dodavatelských řetězců, energetiky či dokonce financí, jejichž slabiny odhalila pandemie a ruská invaze na Ukrajinu v celé jejich nahotě.”

Deset (ne)pravděpodobných událostí

Analytici Saxo Bank tak pro příští rok očekávají, že koalice miliardářů založí bilionový Projekt Manhattan zaměřený na energetiku, protože jim dojde trpělivost a budou chtít uspíšit vývoj nezbytné energetické infrastruktury, která jim umožní splnit si své sny a zajistit nezbytný přechod na čistší energie.

Z politických témat analytici očekávají odstoupení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a nové referendum ve Velké Británii o opětovném připojení se k Evropské unii.

Evropa se rozhodne udělat pořádek ve své obraně. Už nebude chtít spoléhat na čím dál vrtkavější cyklus americké politiky a bude muset počítat s rizikem, že se Spojené státy zcela zřeknou svých někdejších závazků vůči Evropě.

Inflace bude centrálním bankám dělat větší starost, než se zatím zdá a cena zlata bude na jejich marný boj reagovat růstem na tři tisíce dolarů za trojskou unci.

Kvůli inflaci bude pokračovat regulace cen, aby se omezila oficiální výše inflace. Japonsko vyřeší problémy svého finančního systému zafixováním kurzu japonského jenu na 200 jenech za dolar. To by představovalo masivní oslabení japonské měny, aktuální kurz je okolo 136 jenů za dolar.

Některá země by se také mohla ve snaze omezit konzumaci masa zavázat k zákazu veškeré masné produkce do roku 2030. Šokující predikce nejmenuje žádnou konkrétní zemi, ale prý minimálně jedna k takovému zákazu v příští roce přistoupí. Podle jednoho dokumentu je k tomu, aby bylo do roku 2050 dosaženo nulových čistých emisí, nutné snížit roční spotřebu masa na 24 kilogramů na osobu. Současný průměr zemí OECD přitom činí zhruba 70 kilogramů.

OPEC+, Čína a Indie opustí MMF a dohodnou se na využití nové rezervní měny. Vytvoří mezinárodní clearingovou unii (ICU) a novou rezervní měnu Bancor (měnový kód KEY) založenou na původní Keynesově myšlence z dob před Brettonwoodským měnovým systémem.

V roce 2023 zavede OECD úplný zákaz největších daňových rájů světa. A USA příjmy dosud daněné jako kapitálový výnos překlasifikují na běžný příjem. Zákaz daňových rájů v EU a americká změna zdanění otřese celým odvětvím soukromého a rizikového kapitálu, zničí velkou část ekosystému a způsobí, že registrované veřejně neobchodované firmy přijdou o polovinu své hodnoty.

Občas to i vyjde

Šokující předpovědi představují experiment, a také marketingový tah, který testuje rozsah toho, co je možné – i když ne vždy pravděpodobné. Čas od času se ale některé ze šokujících předpovědí vyplní.

V minulosti například Saxo Bank předpovídala vystoupení Velké Británie z EU, pokles ceny zlata v roce 2013, vzestup bitcoinu a kryptoměn v roce 2017 či znovuotevření debaty o konci fosilních paliv v letošním roce. Saxo upozorňuje, že se nejedná o oficiální střední predikce Saxo Bank pro rok 2023.

