Až na konci dlouhé fronty. Kolaps kryptoburz ožebračil drobné, naivní investory

Drobní investoři, kteří vsadili na bitcoin a další kryptoměny, se po pádu velkých kryptoburz nemohou dostat ke svým penězům.

Mnoho malých investorů, kteří nakupovali kryptoměny na burzách FTX, BlockFi a dalších platformách, nyní prožívá jednu z nejtěžších chvil v životě. Nejenže se hodnota virtuálních měn včetně bitcoinu za rok propadla o dvě třetiny, ale častokrát se teď po krachu burz ani nemohou dostat ke svým penězům. Je to ukázka toho, jaké nebezpečí sebou nese investování do neregulovaného odvětví.

V médiích se množí příběhy mnohdy velmi naivních investorů. Například Adrian Butkus se deníku The New York Times svěřil, že začátkem listopadu vložil 600 tisíc dolarů (asi 13,9 milionu korun) – velkou část svých celoživotních úspor – na účet u BlockFi, firmy obchodující s kryptoměnami. BlockFi nabízel úrok 6,5 procenta, více, než mohl Butkus získat kdekoli jinde.

O několik dní později, když kolaps kryptoměnové burzy FTX otřásl celým kryptoprůmyslem, se Butkus snažil z BlockFi získat peníze zpět. Firma však pozastavila výběry klientů s odkazem na své úzké finanční vazby na FTX. Koncem listopadu vyhlásila bankrot i samotná BlockFi.

Investoři jako Adrian Butkus neví, kdy – nebo jestli vůbec – své peníze znovu uvidí. Takových investorů, kteří nalili peníze do digitálních aktiv a věřili, že odvětví kryptoměn je stabilní finanční systém, jsou po světě miliony. Měli jasno v otázce volatility a velkých cenových výkyvů bitcoinu a dalších kryptoměn. Pro mnohé však bylo velkým překvapením, že firmám, kam uložily své peníze, chyběla základní ochrana nabízená makléřskými společnostmi či bankami.

Lidé věřili, že je to bezpečné

Mashood Alam, herec z Pákistánu, který žije v Severním Hollywoodu v Kalifornii, byl zákazníkem FTX. Alam přiznává, že si nebyl plně vědom problémů společnosti až do vyhlášení bankrotu. Naopak doufal, že rozmnoží 20 tisíc dolarů, aby mohl zaplatit právníkovi za zpracování jeho žádosti o naturalizaci a americké občanství. Nyní Alam vidí, že bude muset najít jiný způsob, jak přijít k penězům.

Společnosti jako FTX převzaly marketingovou taktiku velkých finančních společnosti, jejich zákazníci začali věřit, že jsou to bezpečná místa pro uložení peněz výměnou za kryptoměnu. Skutečnost, že některé z těchto společností podporovaly velká jména z oblasti venture kapitálu a další fondy, jen podpořila jejich důvěryhodnost.

„Všechny tyto společnosti působí dojmem bankovního zabezpečení,“ řekl pro The New York Times Joshua Fairfield, profesor na právnické fakultě univerzity Washington & Lee. „Tyto společnosti chtějí mít důvěru zákazníků, ale nechtějí žádnou odpovědnost, která přichází s regulovaným finančním subjektem. A to prostě nejde.”

Navíc, když banka nebo makléřská společnost selže, existují fondy garantované vládou, které zajistí, že investoři obecně dostanou své peníze zpět. Kryptoměnový průmysl z velké části žádné takové mantinely nemá. A vzhledem k tomu, že hodnota některých kryptoaktiv je velmi nejistá, stojí běžní zákazníci na konci dlouhé fronty za velkými obchodními firmami a věřiteli, pokud jde o získání svých peněz zpět.

