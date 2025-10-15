Zlato láme rekordy. Cena překročila hranici 4200 dolarů za unci
Cena zlata je na dalším rekordu, dnes poprvé překonala hranici 4200 dolarů za troyskou unci. Za jejím růstem stojí mimo jiné vyhlídky na snižování úrokových sazeb ve Spojených státech a rovněž obnovené obchodní napětí mezi Washingtonem a Pekingem, uvedla agentura Reuters.
Ve středu po deváté hodině vykazovala cena zlata k okamžitému dodání nárůst asi o 1,4 procenta a pohybovala se těsně nad hranicí 4200 dolarů za unci, plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg. Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v prosinci byla nad 4218 dolary za unci a rovněž zdolala dosavadní rekord.
Americká centrální banka v září podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Investoři předpokládají, že Fed ve zbytku letošního roku zredukuje úroky ještě dvakrát, vždy o čtvrt procentního bodu. Nižší úroky jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.
Poprvé v historii překonala cena zlata hranici 4000 dolarů za unci. Investoři utíkají k bezpečným aktivům, zatímco Washington ochromuje politický chaos.
Americký vládní shutdown hýbe trhy. Zlato září jako nikdy
Trhy
Poprvé v historii překonala cena zlata hranici 4000 dolarů za unci. Investoři utíkají k bezpečným aktivům, zatímco Washington ochromuje politický chaos.
Americký prezident Donald Trump minulý týden v pátek oznámil, že hodlá od listopadu uvalit dodatečná cla ve výši 100 procent na dovoz z Číny. Reagoval tak na čínská omezení vývozu vzácných zemin, které jsou důležité například při výrobě komponentů v důležitých odvětvích.
K růstu ceny zlata nyní podle analytiků přispívá rovněž nejistota spojená s omezením chodu federální vlády Spojených států, s takzvaným shutdownem. Americká federální vláda nemá zaručené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok.
Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.
Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci
Money
Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.