Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Zlato láme rekordy. Cena překročila hranici 4200 dolarů za unci

Zlato láme rekordy. Cena překročila hranici 4200 dolarů za unci

Zlato nadále roste
Pixabay
ČTK
ČTK

Cena zlata je na dalším rekordu, dnes poprvé překonala hranici 4200 dolarů za troyskou unci. Za jejím růstem stojí mimo jiné vyhlídky na snižování úrokových sazeb ve Spojených státech a rovněž obnovené obchodní napětí mezi Washingtonem a Pekingem, uvedla agentura Reuters.

Ve středu po deváté hodině vykazovala cena zlata k okamžitému dodání nárůst asi o 1,4 procenta a pohybovala se těsně nad hranicí 4200 dolarů za unci, plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg. Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v prosinci byla nad 4218 dolary za unci a rovněž zdolala dosavadní rekord.

Americká centrální banka v září podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Investoři předpokládají, že Fed ve zbytku letošního roku zredukuje úroky ještě dvakrát, vždy o čtvrt procentního bodu. Nižší úroky jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.

Zlaté slitky

Americký vládní shutdown hýbe trhy. Zlato září jako nikdy

Trhy

Poprvé v historii překonala cena zlata hranici 4000 dolarů za unci. Investoři utíkají k bezpečným aktivům, zatímco Washington ochromuje politický chaos.

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump minulý týden v pátek oznámil, že hodlá od listopadu uvalit dodatečná cla ve výši 100 procent na dovoz z Číny. Reagoval tak na čínská omezení vývozu vzácných zemin, které jsou důležité například při výrobě komponentů v důležitých odvětvích.

K růstu ceny zlata nyní podle analytiků přispívá rovněž nejistota spojená s omezením chodu federální vlády Spojených států, s takzvaným shutdownem. Americká federální vláda nemá zaručené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok.

Zlato je rekordně drahé
Aktualizováno

Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci

Money

Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Související

Lukáš Kovanda: Dosluhující vláda se může chytnout do vlastní pasti

Na výstavbu dálnice v rozpočtu údajně chybějí peníze
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Vláda Petra Fialy odmítá nové sněmovně předložit návrh rozpočtu na příští rok. Odmítá, neboť nenašla dost peněz na dopravní stavby. Je to celkem zapeklitá situace.

 Prezident republiky nechce vítěze voleb zatím pověřit sestavením nové vlády. Normálně vládne kabinet dosluhující. Dosluhující kabinet ale zase nechce předložit návrh rozpočtu na příští rok. S tím, že jej předloží nová vláda. Která ale zatím vlastně ani nemůže být pořádně sestavována. Vskutku paralýza. Někdo bude muset ustoupit. Nebo by tedy měl.

Pokud by prezident pověřil sestavováním vlády, což může udělat před demisí vlády dosluhující, vnesl by tím do rukou takto pověřené osoby větší díl zodpovědnosti, včetně té za rozpočet na příští rok.

Takto však zodpovědnost leží plně na vládě dosluhující, která tedy stále zcela normálně vládne, tudíž měla by být zcela normálně připravena předložit návrh rozpočtu na rok 2026, a to ještě i nové sněmovně, vzešlé z voleb.

Lukáš Kovanda: Zelené sny střídá černá realita. Německý průmysl kolabuje a český s ním

Názory

Německý průmysl se propadl o dvacet let nazpět. Klíčovou roli v tom hrají emisní povolenky a obecně evropská zelená ideologie.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

To, že předložení návrhu dosluhující vláda odmítá, s odkazem na to, že nová vláda jej stejně shodí ze stolu, je projevem politické paralýzy, když tedy žádná nová vláda neexistuje, není jasné, kdy existovat bude, a dokonce ani není jasné, koho vůbec prezident pověří jednáním o jejím sestavení.

Důvod, proč dosluhující vláda odmítá předložit návrh rozpočtu na rok 2026 nové sněmovně, je ve skutečnosti následující. Chybí v něm desítky miliard korun na připravené dopravní stavby. To ale dosluhující vláda oficiálně přiznala až po volbách, tedy poté, co návrh rozpočtu krátce před volbami předložila ještě staré sněmovně. Pokud by měl rozpočet tyto desítky miliard zahrnout, bude dosluhující vládě vážně hrozit, že poruší zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Chce tudíž tento pořádně horký brambor přehodit na vládu novou, a ještě ji případně hned nařknout z rozpočtové neodpovědnosti, pokud ta výdaje na dané dopravní stavby plně zahrne, za cenu navýšení plánovaného schodku rozpočtu. Jenže co když se nepodaří novou vládu sestavit ani do konce roku?

Lukáš Kovanda: Stát v příštím roce pořádně naloží podnikatelům s nižšími příjmy

Názory

Paušální daň jim podnikatelů a živnostníci, jejichž příjmy v předchozím roce nepřesáhly jeden milion korun, vyskočí o skoro 15 procent, což je bezmála sedminásobek očekávané inflace.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Není pak alespoň morální a státotvornou povinností dosluhující vlády rozpočet předložit, a pokusit se tak zabránit provizoriu, i když bude vědět, že šance na schválení novou sněmovnou je titěrná? Ostatně, pokud by nová sněmovna návrh odmítla, přešla by zodpovědnost za provizorium již na ni, resp. hlavně tedy na tu část politické reprezentace, jež ve volbách uspěla natolik, že se má podílet na vládnutí v nadcházejících čtyřech letech. Dosluhující vláda by se zodpovědnosti za provizorium zcela zbavila.

Dosluhující vláda se prostě může chytnout do vlastní pasti; může být donucena okolnostmi a ubíhajícím časem, aby návrh rozpočtu nakonec stejně předložila. Čas teď rozhodně nemusí hrát v její prospěch, to spíše někoho jiného

Lukáš Kovanda: Češi znovu objevují chuť utrácet

Názory

Češi utrácí více než se čekalo, hlavně za pohonné hmoty. Jejich výdaje za potraviny přitom stagnují, což celkově potvrzuje zlepšení spotřebitelské nálady v důsledku obnovení růstu reálných mezd.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Sněmovna o rozpočtu

Stanislav Šulc: Doufejme, že se příští vláda rozpadne včas, aby se rozpočet vrátil do normálu

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dmitrij Medveděv hrozí Trumpovi, zmiňuje i jaderný útok

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv
ČTK
ČTK
ČTK

Případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Podle médií naznačil, že na vypálení tomahawků na ruské cíle by Moskva mohla odpovědět jaderným útokem.

Trump v neděli uvedl, že by mohl povolit dodávky střel dlouhého doletu Tomahawk, o které žádá ukrajinská strana s cílem zvýšit účinnost svých útoků na vojenské cíle v hloubi ruského území. Učinil tak po druhém telefonním hovoru, který o víkendu vedl s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Podle Medveděva, který na internetu v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině opakovaně zveřejňuje velmi ostré výroky, nelze po odpálení tomahawku rozlišit, zda střela nese jadernou nebo konvenční hlavici. „Jak by mělo Rusko reagovat? Přesně tak!“ uvedl Medveděv na Telegramu, čímž podle agentury Reuters naznačil, že odpovědí Moskvy by mohl být útok jadernými zbraněmi.

Medveděv, který v současnosti působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady, rovněž vyjádřil přesvědčení, že možnost dodávek střel Tomahawk Kyjevu je „další z planých hrozeb“ amerického prezidenta vůči Rusku, podobně jako předchozí Trumpovo tvrzení o vyslání amerických jaderných ponorek k ruským břehům.

Moskva již dříve varovala Washington před poskytnutím střel dlouhého doletu Kyjevu s tím, že by to způsobilo výraznou eskalaci konfliktu a napětí v rusko-amerických vztazích.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Jsem oddán míru, uvedl Netanjahu. Na summit do Egypta však nedorazí

Politika

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu před izraelským parlamentem označil iniciativu amerického prezidenta Donalda Trumpa za zásadní pro mír v Pásmu Gazy. Trumpovi, který je jednání Knesetu přítomen, Netanjahu řekl, že je tomuto míru oddán stejně jako Trump sám a společně jej také zajistí. Na schůzku světových státníků, která se za přítomnosti Trumpa uskuteční v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch však nepojede.

ČTK

Přečíst článek

Varování i od Peskova

I mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes uvedl, že předání tomahawků Kyjevu by mohlo „skončit špatně“. Usuzuje tak proto, že zacházení s tak složitým zbraňovým systémem, jako je Tomahawk, by podle něj vyžadovalo účast amerických specialistů. Peskov také uvedl, že zatím není v plánu žádný rozhovor Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na toto téma, uvedla agentura AFP.

Ukrajina tvrdí, že dodávky tomahawků by pomohly přinutit Putina zasednout k jednacímu stolu a ukončit válku, kterou Rusko rozpoutalo svou invazí do sousední země v únoru 2022. Nasazení této střely s doletem 2500 kilometrů by umožnilo Kyjevu zasahovat cíle hluboko v ruském týlu, včetně hlavního města Moskvy.

Medveděv zejména od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu často pronáší vyhrocené výroky, jeho reálný vliv na ruskou politiku je však omezený.

Související

Doporučujeme