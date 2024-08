Vláda, to jsou kabrňáci. Fiala je nadmíru spokojen

Premiér Fiala znovu potvrdil prohlášení správce státní pokladny, ministra financí Stanjury, že v rozpočtové rezervě není pro letošní rok ani kačka, natož miliardy na zvýšení platů některých státních zaměstnanců.

„Určitě ale zvýšíme objem prostředků na platy státních zaměstnanců od ledna. To je fér,“ slibuje Fiala. Vnímá i problémy v digitalizaci, ale věří, že ministr Bartoš dotáhne řešení do zdárného konce. Suma sumárum, s hospodařením vlády i plněním volebních slibů je premiér spokojen. Neúspěch si v nadcházejících volbách nepřipouští.

Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministr Stanjura vládě předložit do konce srpna, kabinet ho musí do konce září schválit. S jednotlivými členy vlády se ani premiér, ani finanční mág zatím nedokázali dohodnout. To bude ještě prosvícených nocí, budova ministerstva financí bude zářit jak vánoční stromeček.

Už jen pro orientaci: Pokud by se sněmovní volby konaly nyní, podle agentury Median by je s převahou vyhrálo s 33 procenty hnutí ANO. Druhou ODS by volilo 14 procent lidí, třetí hnutí STAN by dosáhlo na devět procent hlasů. Práh do dolní komory parlamentu by překročili ještě Piráti, hnutí SPD a s odřenýma ušima Přísaha. TOP09 a KDU-ČSL jsou out. Konec hlášení.

