Výnosy dluhopisů rostou. Sexy akcie i bitcoin se mohou dostat pod tlak

Doba ekonomické nejistoty je podle globálních traderů před námi. Na klíčových trzích, zejména v USA, se očekávají velké proinflační tlaky, což vede ke globálnímu výprodeji dluhopisů. Výnosy britských a amerických bondů tak rostou a blíží se pětiprocentní hranici. To přitom může představovat tlak na hodnotu rizikovějších nástrojů, zejména růstových akcií. Další výsledková sezona tak může přinést velké propady populárních akcií.

Reklama

Nadcházející nástup Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta nevzrušuje jen globální politiky, ale také velké investiční hráče. Podle dění na trzích významní investoři počítají s tím, že Trumpova administrativa přinese do světové ekonomiky značný nárůst státních dluhů, což představuje výrazně proinflační tlaky.

Výnosy státních dluhopisů se tak po propadech vydaly opět k růstu a britské i americké bondy atakují pětiprocentní hranici. Přitom britské dluhopisy na této úrovni byly naposledy za finanční krize 2008, připomíná agentura Bloomberg. A pro zajímavost, na 1procentní výnos vyrostly také japonské státní dluhopisy a jsou nejvýš za poslední dekádu.

„Velké investiční společnosti jako Amundi, Citi Wealth a ING varují před rizikem, že výnosy pravděpodobně zůstanou vyšší. Obchodníci s opcemi cílí na 5 procent jako na další klíčovou hranici pro desetileté státní dluhopisy. Dvacetileté státní bondy dosáhly této úrovně ve středu a třicetileté se pohybují těsně pod ní,“ uvádí Bloomberg.

Stanislav Šulc: Trump a Musk zbavení řetězů. Doufejme, že jim jde jenom o prachy Názory Do oficiálního nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta zbývá ještě dvanáct dní. To však nebrání jemu ani jeho "koprezidentovi" Elonu Muskovi, aby již vykonávali téměř většinu agendy státu. Zvlášť výživným se stal začátek týdne, kdy si nejprve popovídali s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, aby následně prohlásili, že si Italové budou moci (tedy muset) koupit nějakou tu supermoderní americkou techniku. A následně Donald Trump více méně otevřeně slibuje vojenskou akci, pokud mu Dánsko nepustí Grónsko a Panama vliv nad klíčovým panamským průplavem. Prý kvůli bezpečnosti. I když ono to je spíš kvůli penězům. A doufejme, že to tak bude i dál. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reklama

Padají akcie i bitcoin

Podle Jarrada Browna, vedoucího finančního plánovače ze společnosti Global Financial Consultants v Singapuru, je vhodná doba pro revizi expozice vůči aktivům citlivým na úrokovou sazbu. Vzhledem k tomu, že rostoucí výnosy vyvíjejí tlak na ceny akcií, Brown říká, že „diverzifikace a rebalancování jsou klíčem k tomu, abychom se v tomto prostředí orientovali“.

Vliv dění na dluhopisovém trhu se již začal v tomto týdnu projevovat na některých akciích, zejména na těch, které v posledních měsících rostly o desítky i stovky procent.

V tomto týdnu oslabují akcie Tesly, Nvidie, propadá také široký index americké ekonomiky S&P 500, nebo kryptoměna bitcoin.

Na tahu bude Fed

Velký vliv tak opět bude mít americká centrální banka Fed. Její zasedání se uskuteční na konci ledna a původně trhy očekávaly další pozvolné snižování sazeb. Z náznaků, které zástupci Fedu v posledních týdnech zveřejnili, se však zdá, že jejich obavy z vývoje americké inflace přetrvávají, takže sazby pravděpodobně zůstanou na aktuální úrovni.

Mojmír Hampl: Evropa se z hlediska svého významu zmenšuje. Největší problém je dekarbonizace Leaders Evropa ztrácí, říká Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér ČNB a současný šéf Národní rozpočtové rady, která sleduje útraty státu. „Evropa se z hlediska svého světového významu zmenšuje,“ říká Hampl. Zatím se neprobudila, a nezjistila, že se směr vývoje dramaticky změnil. Dalibor Martínek Přečíst článek