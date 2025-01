Autor ChatuGPT Sam Altman: Elon napáchá hodně špatných věcí, ale nevěřím, že by zneužil svou moc v boji s konkurentem

Zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman poskytl po řadě měsíců rozsáhlé interview pro Bloomberg Businessweek. A to téměř na den přesně dva roky od premiéry ChatuGPT pro veřejnost. Altman v něm popisuje své začátky, zrání do CEO stamiliardového start-upu, vize všeobecné umělé inteligence, ale také napjaté vztahy s Elonem Muskem a vysvětluje, proč poslal milion dolarů na podporu inaugurace Donalda Trumpa, ačkoli zdaleka nesouhlasí se vším, co Trump chystá nebo co si myslí. Přinášíme výběr zajímavých myšlenek jednoho z klíčových mužů současnosti.

Věřil v okamžitý úspěch ChatuGPT?

Věřil jsem, že se mu povede docela dobře. Ostatní lidé ve společnosti ale byli proti. Ptali se „Proč nás nutíš vypustit tohle? Je to špatné rozhodnutí. Není to připravené.“ Já nejsem člověk, který by dělal mnoho takovýchto rozhodnutí na sílu, ale tohle mezi ně patří. …

Po měsíci rozhovorů s lidmi, kteří ho používají, o věcech, ke kterým ho používají, jsem si říkal: „Vím, že tohle můžeme vylepšit.“ Rychle jsme to vylepšovali, což bylo na začátku globálního úspěchu.

Jak se v roce 2019 stal CEO OpenAI

Snažil jsem se být zároveň lídrem OpenAI a CEO Y Combinator, což bylo opravdu těžké. Prostě jsem se nechal strhnout myšlenkou, že budeme budovat AGI. Kupodivu si vzpomínám, že jsem si tehdy říkal, že to zvládneme nejpozději v roce 2025, ale bylo to naprosto náhodné číslo, které vycházelo z představ začátku OpenAI (tedy v roce 2015 – pozn. red.).

Kariéra naruby

Moje kariéra je vlastně dost podivná. Normální průběh je následující: vedete velkou úspěšnou firmu a po padesátce nebo šedesátce si řeknete, že vás to dennodenní rozhodování už unavuje a stanete se venture kapitalistou. Je dost nestandardní, že jste nejprve venture kapitalistou a teprve potom jdete řídit firmu. Z toho může vzejít spousta problémů a jen jedna dobrá věc: velmi dobře víte, co se vám jako šéfovi může stát, protože jste ze své pozice investora radil celé řadě lidí.

O čtyřdenním vyhazovu z OpenAI

Sám jsem četl celou řadu verzí, proč jsem vlastně dostal padáka (stalo se tak 17. listopadu 2023, tedy necelý rok po startu ChatuGPT pro veřejnost. Správní rada s okamžitou platností vyhodila Altmana z funkce CEO OpenAI, již 22. listopadu ale Altman byl znovu dosazen jako CEO a většina členů správní rady byla odvolána – pozn. red.). Celá věc byla taková, že „Sam ani neřekl správní radě, že spustí ChatGPT“. A já si to pamatuji a vykládám jinak. Ale co je pravda, je to, že jsem rozhodně neřekl: „Spustíme tuhle věc, která změní svět.“ To je pravda. A podobných věcí bylo víc. Měl jsem problémy s různými členy správní rady kvůli konfliktům, problematickému chování nebo kvůli tomu, že se jim nelíbilo, že jsem se je snažil z rady vyštípat. … Ale bylo pozitivní sledovat, jak se za mě postavili lidé z firmy a vůbec celá širší technologická komunita. Celé to ale přineslo hodně ošklivých momentů a zůstala z toho dost nepříjemná pachuť.

Jak řídí firmu

Mrknu se do kalendáře. Takže v pondělí máme tříhodinovou schůzku výkonného týmu a včera a dnes to je šest individuálních schůzek s inženýry. Hned potom jdu na schůzku s výzkumníky. Zítra je den, kdy máme několik velkých partnerských schůzek a spoustu schůzek věnovaných nárůstu výpočetního výkonu. Zítra mám tři schůzky produktového brainstormingu a poté mě čeká velká večeře s jedním z hlavních hardwarových partnerů. Tak nějak to vypadá. Pár věcí, které jsou v týdenním rytmu, a pak je to většinou to, co se naskytne.

Čemu se musí OpenAI vyvarovat

Musíme se vyhnout klasické pasti, do nichž padají firmy ze Silicon Valley. Ty jsou totiž produktově orientované a v tom jsou nejlepší. Ale když se jim podaří přijít s radikálně skvělým produktem, přestávají se věnovat vývoji, který vyčlení do nějaké vedlejší společnosti nebo nějakého „labu“. Pak to vypadá tak, že skvělé produktové firmy mají slabé výzkumné laboratoře. Stalo se, že z naší miniaturní na produkt orientované společnosti je dneska nejrychleji rostoucí technologická firma když ne historie, tak posledních dekád. Ale to může brzy vést k tomu, že podceníme význam výzkumu. A já tu budu od toho, abych to nedopustil.

Co dokáže AGI

Myslím, že z AGI (tedy univerzální umělá inteligence – pozn. red.) se stal hodně tekutý termín. … Velmi zhruba se o tom snažím přemýšlet tak, že když systém umělé inteligence dokáže dělat to, co velmi kvalifikovaní lidé v důležitých profesích, nazval bych to AGI.

Jak uživatelé mění ChatGPT

Je pro nás velmi důležité mluvit s uživateli o tom, k čemu ChatGTP používají, a k čemu naopak ne. Zjistili jsme, že se jej často snažili používat pro vyhledávání jako v klasických webových vyhledávačích. Přitom o tom jsme při spuštění služby takto vůbec neuvažovali, i proto byl v této disciplíně ChatGPT příšerný. Pochopili jsme, že to ale je důležité, proto jsme tuto funkci zavedli. A upřímně od té doby téměř nepoužívám Google. Další věc, kterou jsme se dozvěděli, bylo to, že mnoho lidí využívá ChatGPT v konzultacích ohledně svého zdraví.

O překážkách vývoje

Myslím, že hlavní překážky nyní představuje škálování modelů, dále dostatečný vývoj a výroba čipů a pak energie. Ale myslím si, že ve všem máme docela solidně zainvestováno. Náš nejnovější model (o3 spuštěny na konci roku 2024 – pozn. red.) splňuje velmi přísné benchmarky, které se již blíží benchmarkům pro AGI, jak je definuje například výzva ARC-AGI. Náš model v ní uspěl na 87,5 procenta, přičemž oni plánovali označit za úspěch model, který by dosáhl 85procentní úspěšnosti.

Co se čipů týče, spolupracujeme se všemi klíčovými dodavateli a máme skvělé partnerství s Nvidií. A v energetice věříme, že jaderná fúze přinese odpověď na veškerou lidskou potřebu energie v budoucnosti. Helion (start-up věnující se reaktorům na jadernou fúzi, do něhož Sam Altman investoval – pozn. red.) brzy představí funkční řešení a na tahu budou vlády, aby urychlily schvalovací procesy.

O Elonu Muskovi

Myslím, že napáchá hodně sra*ek. Myslím, že se s námi bude dál soudit, bude rušit soudy a zahajovat nové procesy. Elon prostě bude vždycky dělat Elona. Ale jestli se mě ptáte na to, jestli se jako co-prezident, nebo za koho se dneska má, někdy pustí do střetu se svým byznysovým konkurentem, tak tomu opravdu nevěřím. Upřímně ne. Nicméně vývoj mě může vyvést z omylu.

Proč poslal milion dolarů na inauguraci Donalda Trumpa

Tak protože je prezidentem USA a já podpořím jakéhokoli prezidenta. Neznamená to, že podporuju všechno, co říká nebo co si myslí. Totéž platilo pro Bidena. Ale podporuju USA, jakkoli budu moci chci spolupracovat s jakýmkoli prezidentem pro blaho této země. Zejména pro blaho toho, o čem jsem přesvědčen, že je příslib ohromné změny ve všech politických otázkách. A myslím, že AGI dosáhneme velmi pravděpodobně právě za vlády Donalda Trumpa, takže jít tímto směrem je podle mě důležité.