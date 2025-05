Týden tradera: Americké dluhopisy si udržují status „bezpečného přístavu“

Týden se na trzích nesl v duchu jakési předčasné „okurkové sezóny“ – nebylo dostupných mnoho nových dat a zpráv. Volatilita cen aktiv tak zůstala spíše nízká. Přesto lze vypíchnout několik důležitých momentů, například další kolo jednání o Ukrajině mezi Putinem a Trumpem či dopady ztráty ratingu Spojených států. Americký index S&P 500 se nadále pohybuje okolo hranice 5900 bodů.

Americké vládní dluhopisy se již nemohou chlubit nejvyšším ratingem AAA – poslední z velkých ratingových agentur přehodnotila rizika spojená s americkým veřejným zadlužením. Po loňském snížení ratingu agenturou Fitch se nyní ozvala i Moody’s, která nově hodnotí USA známkou Aa1. Nejvyšší hodnocení ztratily Spojené státy již v roce 2011, kdy rating snížila agentura Standard & Poor’s (dnes S&P Global Ratings).

Bezpečný přístav

Ačkoliv trhy zatím nemají důvod k panice a americké dluhopisy si i nadále udržují status „bezpečného přístavu“ (bohužel i kvůli nedostatku alternativ), investoři začínají být opatrnější. V reakci na oznámení ratingové změny výnosy klíčového amerického dluhopisu nejprve vzrostly o 2 bazické body na 4,45 procenta, posléze však opět klesly. Veřejný dluh Spojených států letos překročil hranici 34 bilionů dolarů – ještě v roce 2010 činil necelých 13 bilionů.

Nvidia, lídr v oblasti AI čipů, představila novou generaci technologií Nvidia GB300. Generální ředitel Jensen Huang přitom ujistil trhy, že společnost nedodává své špičkové produkty do Číny – téma, které znepokojuje jak Washington, tak Wall Street. Na druhé straně Pacifiku vyvolal rozruch plán Applu integrovat do iPhonů v Číně umělou inteligenci od Alibaby. Administrativa Donalda Trumpa (neoficiálně, ale hlasitě) vyjádřila obavy z „technologického úniku“. Akcie Alibaby na zprávu reagovaly poklesem a naznačily, že umělá inteligence se stává nejen komerčním, ale především geopolitickým nástrojem. Právě v této oblasti lze očekávat další třecí plochy mezi USA a Čínou – zejména v otázkách ochrany know-how a technologií amerických firem. Tyto spory není snadné „vyjednat“ a jednoduše vyřešit.

OPEC+ zvažuje další výrazné zvýšení těžby ropy od července, což by znamenalo třetí po sobě jdoucí měsíc navýšení. Toto rozhodnutí přichází v době, kdy skupina čelí tlaku na snížení cen a varování Saúdské Arábie vůči členským státům, které překračují své kvóty. Ceny ropy tak mohou v příštích měsících klesnou klidně k 50 dolarů za barel, to by znamenalo domácí ceny paliv kolem 28-29 korun za litr.

