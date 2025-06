Akcie výrobců alkoholu ztrácejí lesk. Pravidla hry mění generace Z

Výrobci alkoholu po letech stabilního růstu procházejí náročným obdobím. Ještě nedávno patřily alkoholové společnosti mezi oblíbené tituly investorů, dnes však čelí výrazným poklesům a budoucnost sektoru zůstává nejistá. Na vině nejsou pouze ekonomické tlaky, ale především zásadní proměna životního stylu mladé generace, která alkohol čím dál častěji odmítá.

Mladí pijí méně alkoholu

Akcie předních světových výrobců alkoholu, jako jsou Diageo, Pernod Ricard nebo Rémy Cointreau, v posledních měsících výrazně oslabily. Diageo přišlo až o 30 procent své hodnoty oproti maximu, akcie Rémy Cointreau ztratily dokonce téměř polovinu.

„Z různých průzkumů totiž vyplývá, že mladší generace má čím dál tím menší kladný vztah k pití alkoholu, což může společnostem z tohoto odvětví přisuzovat horší růstovou perspektivu,“ vysvětluje analytik XTB Tomáš Cverna.

Generace Z přistupuje k alkoholu stále více podobně jako k cigaretám – s odstupem, podezřením a důrazem na zdraví. Tento trend je navíc podporován rozšiřováním informací o negativních dopadech alkoholu na zdraví i vzrůstající popularitu různých forem zdravého životního stylu.

Paralela s tabákem

Stejný trend potvrzuje i Lukáš Raška ze společnosti Portu: „Akcie výrobců alkoholu procházejí v posledních letech výrazně horším obdobím než zbytek trhu. Zatímco starší generace zůstávají věrné alkoholu, mladší lidé pijí méně.“

Podle Rašky je paralela s tabákovými firmami zcela na místě. I ty dlouho těžily z loajální zákaznické základny, než přišel postupný pokles spotřeby a regulace dramaticky omezily růstový potenciál.

Podobný scénář teď hrozí výrobcům alkoholu – zejména pokud nedokážou včas zareagovat a přizpůsobit se novým trendům. Řada firem již investuje do nealkoholických variant, koktejlů a inovativních produktů, které mají šanci oslovit moderního, zdravě smýšlejícího zákazníka. Úspěch v této transformaci však zůstává nejistý.

Dividendy s nejistým růstem

Výrobci alkoholu se na měnící se trh snaží reagovat nejen vývojem nových produktů, ale také přesunem k prémiovým značkám a úsporným opatřením. Přestože většina z nich nadále generuje solidní zisky a investorům nabízí atraktivní dividendy, jejich akcie zůstávají pod tlakem právě kvůli nejistému výhledu na další růst. Raška k tomu dodává: „Budoucnost sektoru je nejistá. Méně kvůli ekonomickému cyklu, více kvůli kulturním a generačním změnám.“

Přes veškeré výzvy ale sektor stále láká hodnotové investory, pro které jsou akcie výrobců alkoholu tradičně vnímány jako stabilní přístav v době tržních turbulencí. To dokazuje i Warren Buffett, který v posledních letech navyšoval své pozice například ve společnosti Constellation Brands.