Magnum jde na burzu. Čeká ho sladký růst, nebo hořký pád?
Společnost Magnum Ice Cream Company, největší samostatně působící zmrzlinářský podnik na světě, vstoupila na burzu v Amsterdamu. Její akcie zahájily obchodování na úrovni 12,20 eura, tedy mírně pod referenční cenou 12,80 eura, kterou stanovili poradci emisí. Sekundární listing probíhá rovněž na burzách v Londýně a New Yorku.
Generální ředitel Peter ter Kulve uvedl, že oddělení od koncernu Unilever otevírá firmě prostor pro dynamičtější růst. „Jako součást skupiny Unilever jsme se stali globálním lídrem v oblasti zmrzlin. Nyní, jako nezávislá veřejně obchodovaná společnost, získáme větší agilitu, jasnější strategické zaměření a ambicióznější investiční horizont,“ řekl šéf podniku, kterého cituje server CNBC.
Unilever oznámil plán vyčlenění své zmrzlinové divize – zahrnující značky Ben & Jerry’s a Magnum – již loni v březnu. Rozsáhlé portfolio koncernu dlouhodobě kritizovali investoři, kteří požadovali zjednodušení firemní struktury a efektivnější alokaci kapitálu. Divize zmrzlin generovala v roce 2023 tržby ve výši 7,9 miliardy eur, přesto však investoři věřili, že jako samostatný podnik může dosáhnout vyššího růstu i provozní ziskovosti.
Veřejné spory
Reputaci celého procesu ale v posledních měsících komplikují veřejné spory s zakladateli značky Ben & Jerry’s. Letos v září společnost Ben & Jerry’s po 50 letech opustil její spoluzakladatel Jerry Greenfield. Ten v dopise, který na sociálních sítích sdílel jeho kolega a druhý spoluzakladatel Ben Cohen, uvedl, že firma ztratila svou nezávislost. Podle něj se tak stalo poté, co Unilever zakázal další propagaci společenských hodnot Ben & Jerry's. Společnost je již od svého založení v roce 1978 známá tím, že se veřejně vyjadřuje k sociálním otázkám a často podporuje kampaně na témata, jako jsou práva komunity LGBT+ nebo boj proti změně klimatu.
Podle BBC začaly problémy mezi Unileverem a Ben & Jerry's v roce 2021. Tehdy zmrzlinářská firma oznámila, že přestane prodávat své výrobky v izraelských osadách na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě. Další spory vypukly na začátku tohoto roku, když společnost Ben & Jerry's obvinila Unilever z toho, že jí nařídil, aby přestala veřejně kritizovat amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ve svém dopise Greenfield uvedl, že odchod z firmy byl jedním z nejtěžších a nejbolestivějších rozhodnutí, která kdy učinil, ale že už s čistým svědomím nemůže pracovat ve společnosti, kterou Unilever umlčuje.
Navzdory mediálním kontroverzím investoři v současné chvíli sledují především to, zda se Magnumu podaří naplnit očekávání spojená s nezávislostí – tedy rychlejší inovace, flexibilnější cenovou politiku a lepší reakci na růstové příležitosti v segmentu prémiových potravin. Úspěch prvního dne obchodování naznačuje opatrný optimismus, avšak skutečný výkon podniku prověří až nadcházející kvartály.
