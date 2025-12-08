Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Trhy Magnum jde na burzu. Čeká ho sladký růst, nebo hořký pád?

Magnum jde na burzu. Čeká ho sladký růst, nebo hořký pád?

Magnum Ice Cream Company
Společnost Magnum Ice Cream Company, největší samostatně působící zmrzlinářský podnik na světě, vstoupila na burzu v Amsterdamu. Její akcie zahájily obchodování na úrovni 12,20 eura, tedy mírně pod referenční cenou 12,80 eura, kterou stanovili poradci emisí. Sekundární listing probíhá rovněž na burzách v Londýně a New Yorku.

Generální ředitel Peter ter Kulve uvedl, že oddělení od koncernu Unilever otevírá firmě prostor pro dynamičtější růst. „Jako součást skupiny Unilever jsme se stali globálním lídrem v oblasti zmrzlin. Nyní, jako nezávislá veřejně obchodovaná společnost, získáme větší agilitu, jasnější strategické zaměření a ambicióznější investiční horizont,“ řekl šéf podniku, kterého cituje server CNBC.

Unilever oznámil plán vyčlenění své zmrzlinové divize – zahrnující značky Ben & Jerry’s a Magnum – již loni v březnu. Rozsáhlé portfolio koncernu dlouhodobě kritizovali investoři, kteří požadovali zjednodušení firemní struktury a efektivnější alokaci kapitálu. Divize zmrzlin generovala v roce 2023 tržby ve výši 7,9 miliardy eur, přesto však investoři věřili, že jako samostatný podnik může dosáhnout vyššího růstu i provozní ziskovosti.

Veřejné spory

Reputaci celého procesu ale v posledních měsících komplikují veřejné spory s zakladateli značky Ben & Jerry’s. Letos v září společnost Ben & Jerry’s po 50 letech opustil její spoluzakladatel Jerry Greenfield. Ten v dopise, který na sociálních sítích sdílel jeho kolega a druhý spoluzakladatel Ben Cohen, uvedl, že firma ztratila svou nezávislost. Podle něj se tak stalo poté, co Unilever zakázal další propagaci společenských hodnot Ben & Jerry's. Společnost je již od svého založení v roce 1978 známá tím, že se veřejně vyjadřuje k sociálním otázkám a často podporuje kampaně na témata, jako jsou práva komunity LGBT+ nebo boj proti změně klimatu.

Podle BBC začaly problémy mezi Unileverem a Ben & Jerry's v roce 2021. Tehdy zmrzlinářská firma oznámila, že přestane prodávat své výrobky v izraelských osadách na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě. Další spory vypukly na začátku tohoto roku, když společnost Ben & Jerry's obvinila Unilever z toho, že jí nařídil, aby přestala veřejně kritizovat amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ve svém dopise Greenfield uvedl, že odchod z firmy byl jedním z nejtěžších a nejbolestivějších rozhodnutí, která kdy učinil, ale že už s čistým svědomím nemůže pracovat ve společnosti, kterou Unilever umlčuje.

Navzdory mediálním kontroverzím investoři v současné chvíli sledují především to, zda se Magnumu podaří naplnit očekávání spojená s nezávislostí – tedy rychlejší inovace, flexibilnější cenovou politiku a lepší reakci na růstové příležitosti v segmentu prémiových potravin. Úspěch prvního dne obchodování naznačuje opatrný optimismus, avšak skutečný výkon podniku prověří až nadcházející kvartály.

