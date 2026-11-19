Wall Street píše historii. Anthropic předvedl burzovní start snů
Tvůrce Clauda vtrhl na Wall Street ve velkém stylu. Akcie Anthropicu při burzovním debutu vystřelily o třetinu nad emisní cenu a hodnotu firmy vyhnaly na dva biliony dolarů.
Akcie americké společnosti Anthropic, která stojí za populárním chatbotem Claude, zahájily ve čtvrtek obchodování na burze Nasdaq na ceně 111,50 dolaru za kus. Oproti emisní ceně 83 dolarů tak posílily přibližně o 34 procent. Tržní hodnota společnosti se díky tomu vyšplhala na dva biliony dolarů, tedy více než 44 bilionů korun, uvedla agentura Reuters.
Debut Anthropicu představuje jeden z nejvýznamnějších okamžiků dosavadního rozmachu umělé inteligence. Zároveň ukazuje, jak silně jsou globální finanční trhy provázány s očekáváním dalšího růstu tohoto odvětví. Investoři totiž neoceňují pouze současné výsledky technologických firem, ale především jejich potenciál v následujících letech.
„Celý týden jsem se na to díval jako na referendum o AI,“ uvedl analytik Jake Behan ze společnosti Direxion.
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
Lukáš Kovanda: Nekupujte akcie Anthropicu hned. Kdo si počká, může vydělat
Trhy
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
Rekordní IPO. Anthropic získal přes 100 miliard dolarů
Anthropic a jejích sedm zakladatelů si v souvislosti se vstupem na burzu dohromady zajistili rekordních 107,3 miliardy dolarů (zhruba 2,4 bilionu korun). Jde o kombinaci výnosu z navýšené primární veřejné nabídky akcií (IPO), který činí 81,3 miliardy dolarů, a částky 26 miliard dolarů, kterou firma získala ze soukromého umístění akcií.
Souboj tvůrců Claude a ChatGPT. Anthropic předběhl OpenAI
Společnost Anthropic vznikla v roce 2021, kdy ji založili bývalí zaměstnanci OpenAI. Jejím nejznámějším produktem je chatbot Claude, uvedený na trh v roce 2023. Firma se postupně zařadila mezi nejvýznamnější hráče v oblasti generativní umělé inteligence.
V souboji o přízeň burzovních investorů nyní Anthropic předběhl svého konkurenta OpenAI, který stojí za ChatGPT. Spoluzakladatel OpenAI Sam Altman podle časopisu Fortune uvedl, že společnost neplánuje vstup na burzu dříve než v příštím roce.
Právě OpenAI přitom v roce 2022 odstartovala současnou vlnu masového zájmu o umělou inteligenci, když svůj chatbot ChatGPT bezplatně zpřístupnila veřejnosti. Anthropic nyní ukazuje, jak obrovskou hodnotu jsou investoři ochotni společnostem z tohoto odvětví přisuzovat.
Letošní rok může do dějin investic vstoupit jako rok velkých burzovních premiér. Své první akcie veřejnosti již nabídly společnosti SpaceX, česká CSG či čínský výrobce polovodičů CXMT, očekává se, že na burzu vstoupí velké AI startupy Anthriopic a OpenAI. U již uskutečněných IPO se vždy přepisovaly historické tabulky, totéž se očekává u těch nadcházejících. Má ale smysl nakupovat akcie hned, jakmile se na trhu objeví? Data ukazují, že může být výhodnější si počkat.
Rok velkých burzovních premiér. Vyplatí se investovat při IPO? Data jsou nemilosrdná
Trhy
Letošní rok může do dějin investic vstoupit jako rok velkých burzovních premiér. Své první akcie veřejnosti již nabídly společnosti SpaceX, česká CSG či čínský výrobce polovodičů CXMT, očekává se, že na burzu vstoupí velké AI startupy Anthriopic a OpenAI. U již uskutečněných IPO se vždy přepisovaly historické tabulky, totéž se očekává u těch nadcházejících. Má ale smysl nakupovat akcie hned, jakmile se na trhu objeví? Data ukazují, že může být výhodnější si počkat.