Trump tlačí Big Tech domů. Za datacentra v zahraničí hrozí „obrovskou daní“, lidé je ale u sebe nechtějí
Donald Trump chce přitáhnout datová centra amerických technologických gigantů zpět do Spojených států. Firmám, které budou dál stavět infrastrukturu v zahraničí, pohrozil „obrovskou daní“, přestože společnosti jako Amazon, Microsoft, Meta nebo Google už mají datová centra po celém světě. Prezident přitom nový záměr oznámil dřív, než s ním podle vlastních slov seznámil vlastní tým.
Americký prezident Donald Trump chystá další zásah do fungování technologických gigantů. Americkým společnostem chce zabránit ve výstavbě datových center v zahraničí a těm, které budou pokračovat, pohrozil vysokým daňovým postihem. „Budeme velmi tvrdě bojovat za datová centra,“ řekl Trump na tiskové konferenci v Bílém domě.
Nová politika přitom zjevně překvapila i část jeho vlastního týmu. „Nevím, jestli je to mimořádná zpráva,“ řekl Trump. „Ještě jsem to ani neřekl svým lidem. Ale říkám jim to teď, když jsou tady.“
Trump tak chce další část investic spojených s rozmachem umělé inteligence udržet přímo ve Spojených státech. Proti jeho plánu ale stojí skutečnost, že Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta nebo Oracle už datová centra v zahraničí provozují a další mezinárodní expanze je pro největší cloudové společnosti důležitou součástí růstu. Datová centra stavějí blízko svých zákazníků mimo jiné také kvůli regulatorním požadavkům.
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Trump hrozí „obrovskou daní“
Prezident připustil, že americké firmy mohou v zahraniční výstavbě pokračovat, cena za to ale může být vysoká. Pokud budou chtít dál budovat datová centra mimo Spojené státy, „mohou, ale uvalíme na ně obrovskou daň“, prohlásil.
Podle Trumpa přitom mají Spojené státy dostatek vhodných lokalit, které novou infrastrukturu chtějí. „Máme spoustu míst, která je opravdu chtějí, a jsou to skvělá místa. Mají energii a mají všechno. Jsou to ohromná aktiva,“ řekl. Amazon, Google, Microsoft ani Oracle se k jeho slovům bezprostředně nevyjádřily.
Trumpova snaha přitom naráží i na odpor části Američanů vůči stavbě datových center v jejich okolí. Průzkum CNBC ukázal, že 64 procent registrovaných voličů by odmítlo datové centrum pro umělou inteligenci do vzdálenosti deseti mil od svého bydliště. Podporu takové stavbě by vyjádřilo jen 13 procent respondentů.
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Datová centra jako součást závodu o AI
Trumpova slova zazněla den po jeho setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Číně. Trojstranný summit podle textu přinesl jen málo konkrétních výsledků v řadě naléhavých globálních témat.
Umělá inteligence se ale podle Trumpa dostala i na jednání se Si Ťin-pchingem. Čínský prezident mu podle jeho slov „gratuloval k tomu, jak dobře si vedeme“ v oblasti AI. Trump přitom používá pro technologii také označení „superinteligence“, které má podle něj preferovat i Si.
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