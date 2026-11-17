Stanislav Šulc: Kauza Nvidia aneb Když se tech bros. dostanou do křížku s diplomaty
Události kolem padlého šéfa Nvidie Jensena Huanga působí jako jízda na horské dráze. Po jeho spektakulárním pádu to na chvíli vypadalo, že si technologičtí miliardáři svého souputníka nakonec prosadí a Huang by se mohl vrátit zpět do role CEO firmy, na níž stojí úspěch umělé inteligence. Jenomže zdá se, že si tradiční diplomacie nakonec přeci jen prosadí svou. A možná malou, ale opravdu malinkatou roli v tom celém hraje i mnohdy opomíjená věc: morálka.
Kauza Jensena Huanga se stává opravdu zajímavou laboratoří chování v novém světě bez pravidel. Optikou klasického světa se stalo následující: Huang se spustil, což by asi vadilo málokomu kromě jeho rodiny, ale jeho partnerkou byla osoba, která velmi pravděpodobně byla napojena na čínské tajné služby, navíc významnou roli hrála i v Huangově byznysovém vesmíru. A to už problém je.
Čína je totiž hlavním velmocenským rivalem USA a čipy společnosti Nvidia v tomto boji hrají podstatnou roli. Když se zjistilo, že přinejmenším hrozily nelegální transfery nejpokročilejších technologií (a tedy know-how) do Číny, bylo zaděláno na něco komplexnějšího než rodinnou hádku u nedělního oběda.
Ještě o víkendu se spekulovalo o velkolepém návratu Jensena Huanga do čela Nvidie. Teď ale přichází studená sprcha. Představenstvo čipového giganta podle informací CNBC o návratu svého bývalého šéfa vůbec nejedná. Místo toho se soustředí na vyšetřování jeho milostných vztahů a možného ohrožení americké národní bezpečnosti. Za Huanga se přitom postavili Elon Musk i další technologičtí miliardáři a petici za jeho návrat už podepsalo 180 tisíc lidí.
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Ještě o víkendu se spekulovalo o velkolepém návratu Jensena Huanga do čela Nvidie. Teď ale přichází studená sprcha. Představenstvo čipového giganta podle informací CNBC o návratu svého bývalého šéfa vůbec nejedná. Místo toho se soustředí na vyšetřování jeho milostných vztahů a možného ohrožení americké národní bezpečnosti. Za Huanga se přitom postavili Elon Musk i další technologičtí miliardáři a petici za jeho návrat už podepsalo 180 tisíc lidí.
Starý vs. nový svět
Pád Jensena Huanga byl optikou starého světa nevyhnutelný. Optika tvůrců světa nového, tedy takzvaných tech bros., ale je poněkud jiná. Pružnější. Huang je pro ně spolehlivým partnerem, dodává, co je potřeba dodat, byť to je třeba pomaleji, než by se jim líbilo. Zcela jistě je součástí velmi provázaného ekosystému, v němž jeden drží velké balíky akcií druhého a vzájemně si vypomáhají.
Když jeden takový padne, není to pro celý ekosystém příjemné. I proto se tech bros. pokusili využít svého vlivu a plédovali za Huangův návrat do čela Nvidie. Nemohli jinak, příště to může být někdo z nich, protože svatozáře podnikatelů, pokud někdy existovaly, zůstaly kdesi ve starém světě a do toho nového se nehodí.
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Státní moc se probouzí
Jenomže najednou se probudila síla, která donedávna technologickým oligarchům šla v podstatě jen na ruku. Diplomacie a další složky establishmentu starého světa si uvědomily, že možná není každý nápad Silicon Valley v jejich zájmu. A když se případ popíše jednoduššími termíny: čínský agent ovlivňující toky s nejdůležitější technologií dneška je asi právě takovým případem.
A tak tu máme v podstatě bezprecedentní srážku donedávna dokonale sehraného tandemu. Ostatně připomeňme, že vláda Donalda Trumpa poměrně nepokrytě stavěla své geopolitické kroky právě na základě zájmů tvůrců nejpokročilejších technologií. Jedním z takových příkladů byly výpady proti Evropské unii, která uvažovala nad regulací a zdaněním velkých technologických firem. Pokaždé, když se podobný nápad dostal do veřejné debaty, Trumpova administrativa přišla s nějakým výpadem proti EU.
Některé klíčové obchodní vztahy Nvidie možná drželo pohromadě jediné: osobní slovo Jensena Huanga. Podle Elona Muska totiž řada dohod nestála na podepsaných smlouvách, ale na důvěře v muže přezdívaného „pan AI“. Jeho náhlý odchod po skandálu spojeném s podezřením z čínské špionáže tak může firmě způsobit další ztráty. Investoři už mezitím poslali akcie Nvidie prudce dolů.
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Leaders
Některé klíčové obchodní vztahy Nvidie možná drželo pohromadě jediné: osobní slovo Jensena Huanga. Podle Elona Muska totiž řada dohod nestála na podepsaných smlouvách, ale na důvěře v muže přezdívaného „pan AI“. Jeho náhlý odchod po skandálu spojeném s podezřením z čínské špionáže tak může firmě způsobit další ztráty. Investoři už mezitím poslali akcie Nvidie prudce dolů.
Investoři nemají rádi záletníky
Jenomže nyní se zájmy technologických hráčů poněkud zkřížily s geopolitickým směřováním, které si USA vytkly již za Baracka Obamy. A kauza Jensen Huang se tak stává laboratoří, na níž se může ukázat budoucí směřování světa. A také to, kdo v něm bude hrát prim. Budou to struktury starého světa, které svou moc odvozují od voleb a potvrzení většinou? Nebo to budou tvůrci obřích platforem, v nichž všichni povinně zaškrtáváme souhlasy s obchodními podmínkami a výběr se limituje jen na poskytovatele dané služby?
Paradoxně v tom hraje i malou, ale stále ještě významnou roli i klasická morálka. Investory totiž zálety příliš nebaví, a když jsou spojené s bezpečnostními riziky, je to červený hadr. Ostatně pád akcií Nvidie je v posledních dnech značný.
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