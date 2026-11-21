Stíhal mafiány, pak sám čelil vyšetřování. Tragicky zemřel bývalý šéf italské policie
Gianni De Gennaro patřil k mužům, kteří v Itálii vedli boj proti sicilské mafii Cosa Nostra. Minulý týden ho prokurátoři začali vyšetřovat kvůli podezření, že se snažil mařit nové vyšetřování vraždy soudce Paola Borsellina. V sobotu ráno našli osmasedmdesátiletého bývalého policejního šéfa mrtvého v jeho domě v Toskánsku.
De Gennaro zemřel sebevraždou, uvedla podle agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného italského činitele. Podle deníku La Repubblica se na úřady obrátili jeho příbuzní poté, co se jim v pátek večer neozýval. Italská premiérka Giorgia Meloniová uvedla, že ji zpráva o jeho smrti „hluboce šokovala“, a vyjádřila rodině soustrast.
Kam zmizel soudcův deník?
V 80. a 90. letech hrál De Gennaro klíčovou roli v tažení proti Cosa Nostře, později se postavil do čela italské policie. Vedl ji v letech 2000 až 2004. Případ, kvůli němuž se o něj začali zajímat prokurátoři, sahá k 19. červenci 1992. Při bombovém útoku v Palermu tehdy Cosa Nostra zabila soudce Paola Borsellina a pět členů jeho policejní ochranky.
Vzácné Pokémon karty už nelákají jen sběratele. V Itálii se stále častěji stávají cílem ozbrojených loupeží a krádeží a vyšetřovatelé mají podezření, že lukrativní trh objevila i tamní mafie. A nelze se divit, že právě ta na sběratelské karty upřela svůj zrak. Některé z nich totiž mají hodnotu v řádech milionů korun a ukradené kusy lze navíc poměrně snadno znovu prodat.
Pistole, masky a Pokémoni. Italská mafie vycítila nový byznys
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Vzácné Pokémon karty už nelákají jen sběratele. V Itálii se stále častěji stávají cílem ozbrojených loupeží a krádeží a vyšetřovatelé mají podezření, že lukrativní trh objevila i tamní mafie. A nelze se divit, že právě ta na sběratelské karty upřela svůj zrak. Některé z nich totiž mají hodnotu v řádech milionů korun a ukradené kusy lze navíc poměrně snadno znovu prodat.
V lednu 1993 byl v souvislosti s vraždou zatčen mafiánský boss Toto Riina. Soudy později odsoudily několik lidí odpovědných za atentát. Ani po 34 letech ale není jasné, co se stalo s deníkem, do kterého si Borsellino zapisoval poznámky ke svým případům. Ztratit se měl krátce po výbuchu.
Prokurátoři žádali pro De Gennara domácí vězení
Prokurátoři ze sicilského města Caltanissetta tvrdí, že při vyšetřování atentátu někdo zatajil důkazy. Soustředí se především na zmizení soudcova deníku. V minulém týdnu začali vyšetřovat De Gennara pro podezření z maření spravedlnosti. Nařídili také prohlídku jeho domu a žádali, aby ho soud poslal do domácího vězení. Soudce jejich žádost zamítl, odvolací řízení se mělo konat 1. prosince.