Hackeři, obavy z AI i vítězství demokratů. Bitcoin krvácí a je nejníž za dva roky
Bitcoin padá stále hlouběji. Největší kryptoměna světa se propadla pod 56 tisíc dolarů, na nejnižší úroveň za více než dva roky, a od loňského maxima už přišla o více než polovinu hodnoty. Investoři utíkají od rizika, vybírají peníze z bitcoinových fondů a nervozitu zvyšuje ochlazení kolem umělé inteligence i očekávání dalšího růstu amerických úrokových sazeb.
Bitcoin se propadl pod hranici 56 tisíc dolarů a dostal se nejníže za více než dva roky. Podle serveru CoinDesk se jeho cena kolem 7:00 středoevropského času pohybovala poblíž 55 800 dolarů a za předchozích 24 hodin ztrácela zhruba deset procent. Agentura Bloomberg uvádí, že kryptoměna v pátek během obchodování v USA odepsala šest procent a v sobotu v Asii dalších 5,7 procenta, když sestoupila až na 55 533 dolarů, nejníže od září 2024.
Propad je o to výraznější, že ještě v říjnu 2025 se bitcoin obchodoval nad 126 tisíci dolary. Od svého vrcholu tak ztratil více než polovinu hodnoty a už stojí méně než v době, kdy se Donald Trump po znovuzvolení vrátil do Bílého domu. Právě jeho vítězství přitom kryptoměnový trh původně přijal s optimismem kvůli očekávání vstřícnějšího přístupu americké administrativy k digitálním aktivům.
Po historickém vstupu Anthropicu na burzu přišlo rychlé vystřízlivění. Zatímco institucionální investoři mohli na debutu výrazně vydělat, část těch, kteří nakupovali v první vlně euforie, už počítá citelné ztráty, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
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Trhy
Po historickém vstupu Anthropicu na burzu přišlo rychlé vystřízlivění. Zatímco institucionální investoři mohli na debutu výrazně vydělat, část těch, kteří nakupovali v první vlně euforie, už počítá citelné ztráty, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Investoři opouštějí riziko
Za současným výprodejem stojí souběh několika negativních faktorů. Reuters spojuje pokles zejména s odklonem investorů od rizikovějších aktiv kvůli nejistotě kolem dalšího vývoje boomu umělé inteligence. Bloomberg k tomu přidává říjnový hackerský útok na největší světovou kryptoburzu Binance a také výrazné vítězství demokratů v amerických kongresových volbách, které vyvolalo obavy, že snaha kryptoprůmyslu prosadit příznivější regulaci ztrácí politickou podporu.
„Širší trh se posunul do stavu výrazného nedostatku důvěry a investoři snižují riziko,“ uvedl podle Bloombergu Andy Baehr, výkonný ředitel správy aktiv ve společnosti GSR. „Bitcoin je v tom s trhem. V prostředí snižování finanční páky bývá typicky slabý.“
Tlak zesiluje také odliv peněz z burzovně obchodovaných bitcoinových fondů. Ty od začátku roku zaznamenaly čistý odliv přes tři miliardy dolarů. Kryptoměnám navíc nepomáhá silnější dolar a rostoucí očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb americkou centrální bankou. „Trh započítává agresivnější zvýšení sazeb Fedu a zpomalení výstavby AI infrastruktury,“ uvedl investiční ředitel Sygnum Bank Fabian Dori. Výsledkem je podle něj nyní „přehnaně negativní interpretace trhu“.
Asijské technologické akcie zasáhl prudký výprodej, který se přelil ze Spojených států po burzovním debutu Anthropic. Největší ránu schytala SoftBank, jejíž akcie se propadly o více než 14 procent. Investoři začínají stále víc řešit, zda obří sázky na umělou inteligenci dokážou vydělat tolik, kolik se od nich čeká.
Anthropic rozkolísal trhy. SoftBank se propadla o 14 procent, nejvíc za více než dva roky
Trhy
Asijské technologické akcie zasáhl prudký výprodej, který se přelil ze Spojených států po burzovním debutu Anthropic. Největší ránu schytala SoftBank, jejíž akcie se propadly o více než 14 procent. Investoři začínají stále víc řešit, zda obří sázky na umělou inteligenci dokážou vydělat tolik, kolik se od nich čeká.
Výprodej urychlila finanční páka
Pád bitcoinu v pátek spustil podle dat Coinglass během 24 hodin likvidace dlouhých kryptoměnových pozic v hodnotě zhruba dvou miliard dolarů, přičemž většinu tvořily právě sázky na růst bitcoinu. Výprodej se ještě zrychlil ve chvíli, kdy kryptoměna prorazila hranici 60 tisíc dolarů.
„To, co pohyb udělalo tak rychlým, byla finanční páka,“ řekl analytik společnosti Kaiko Andrew Yang. Když se během dopoledního obchodování v New Yorku prohloubily ztráty technologického indexu Nasdaq, bitcoin se podle něj propadl pod 60 tisíc dolarů a během jediné hodiny vyvolal na burzách Binance, Bybit a OKX likvidace bitcoinových pozic za 94,6 milionu dolarů.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Současný propad přichází paradoxně v době, kdy kryptoměnový sektor v USA dosáhl řady dlouho požadovaných změn. Má vstřícnější Bílý dům, příznivější regulátory, větší přijetí institucionálními investory i legislativní rámec, který s digitálními aktivy stále více počítá jako s trvalou součástí finančního systému. Novou vlnu poptávky to ale zatím nepřineslo.
Na rozdíl od některých předchozích kryptoměnových krachů nyní podle Bloombergu nestojí za propadem jeden spektakulární kolaps. Spíš postupně slábne poptávka. Bitcoin neposílil ani v době rostoucích obav z inflace, což oslabilo argument, že může fungovat jako ochrana proti růstu cen. A když geopolitické napětí přimělo investory hledat bezpečí, zamířili podle agentury k tradičním bezpečným aktivům.